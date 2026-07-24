Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 25 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 July 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में लाभ के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी से बचें।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: मौसम संबंधी परेशानी या एलर्जी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नियमित व्यायाम करें।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आपकी मेहनत की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: बचत बढ़ाने के लिए दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: पेट दर्द का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।

धन: कारोबार से अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। साथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है।

धन: नई नौकरी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाएं।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। आज आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में आज प्रगति होगी। नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।