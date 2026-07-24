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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 Colorful Images Through 12 Zodiac Signs
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:35 IST)
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1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 25 July 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: व्यापार में लाभ के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी से बचें।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम संबंधी परेशानी या एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नियमित व्यायाम करें।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आपकी मेहनत की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: बचत बढ़ाने के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: नौकरी में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: पेट दर्द का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।
धन: कारोबार से अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। साथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है।
धन: नई नौकरी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। 
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। आज आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में आज प्रगति होगी। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। 
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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