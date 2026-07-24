Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 25 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 25 July 2026: करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में लाभ के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अविवाहित लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम रहेगा। योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी से बचें।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: मौसम संबंधी परेशानी या एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नियमित व्यायाम करें।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आपकी मेहनत की सराहना होगी। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: बचत बढ़ाने के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं।ALSO READ: Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर करें ये 5 उपाय, सुख और समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
धन: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: पेट दर्द का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं।
धन: कारोबार से अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। साथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है।
धन: नई नौकरी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। आज आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी और व्यापार दोनों में आज प्रगति होगी। नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: परिवार और जीवनसाथी के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।ALSO READ: भद्र योग का महासंयोग: बुध के मार्गी होते ही अब 7 राशियों की खुलेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ