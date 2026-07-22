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बुध ग्रह का मिथुन राशि में मार्गी गोचर, 4 राशियों के लिए रहेगा शुभ समय
बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध देव अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में 24 जुलाई 2026 की तड़के (रात 03:54 बजे) मार्गी यानी सीधी चाल चलने जा रहे हैं। अपनी ही राशि में बुध का यह गोचर अत्यंत शुभ 'भद्र राजयोग' का निर्माण करता है। जब बुद्धि के देवता स्वयं सीधी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो मानिए कि आपकी सोच, कार्यशैली और व्यापार में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ आने वाला है। आइए जानते हैं कि बुध का यह परिवर्तन किन 4 खुशकिस्मत राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
1. मेष राशि: बढ़ेगा पराक्रम, चमकेगा संवाद
बुध का तीसरे भाव में मार्गी होना आपके आत्मविश्वास और साहस में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा करेगा। आपकी बातचीत की शैली इतनी असरदार होगी कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे।
करियर व काम: मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।
रिश्ते: छोटे भाई-बहनों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ रिश्ते सुधरेंगे और पुराने मनमुटाव दूर होंगे।
सावधानी: बुध आपके छठे भाव (संघर्ष व विवाद) के स्वामी भी हैं, इसलिए पुरानी कड़वाहट सुलझने से पहले हल्की-फुल्की बहस हो सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें और बेवजह के विवादों से दूर रहें।
2. मिथुन राशि: निखरेगा व्यक्तित्व, बढ़ेगा मान-सम्मान
बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके लग्न (प्रथम) भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। इस गोचर से आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा।
व्यक्तिगत विकास: आपका पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने, स्टाइल और पर्सनालिटी को निखारने पर रहेगा। सेहत भी शानदार रहेगी।
पारिवारिक सुख: चौथे भाव पर प्रभाव के कारण माता का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में शांति रहेगी। अगर आपकी ग्रह दशा अनुकूल है, तो नया वाहन या संपत्ति खरीदने के प्रबल योग हैं।
सामाजिक कद: लीडरशिप रोल से जुड़े लोगों को समाज और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा।
3. सिंह राशि: बनेगा ज़बरदस्त 'धन योग', बरसेगा पैसा
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद सुनहरा रहने वाला है। आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में बुध का मार्गी होना एक शक्तिशाली धन योग बना रहा है।
आर्थिक लाभ: पुराने किए गए निवेश से आपको उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। नए निवेश के लिए भी यह समय मुफ़ीद है।
नेटवर्किंग: दोस्तों, परिवार और प्रोफेशनल नेटवर्क के ज़रिए धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे।
भौतिक सुख: यह अवधि आपकी आय में इज़ाफ़ा करने के साथ-साथ आपकी सुख-सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति करेगी।
4. कन्या राशि: करियर में मिलेगी नई ऊँचाइयाँ और पहचान
बुध देव आपके कर्म (दसवें) भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। यह स्थिति आपके पेशेवर जीवन और सार्वजनिक छवि में एक नई चमक लेकर आएगी।
करियर व नौकरी: जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा और माहौल सकारात्मक रहेगा।
व्यापार में वृद्धि: कारोबारियों को नए ग्राहक (क्लाइंट्स) मिलेंगे, जिससे काम में व्यस्तता और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में आपका प्रभाव और दबदबा दोनों बढ़ेगा।
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