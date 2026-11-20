Weekly Horoscope: 23 से 29 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, आखिरी सप्ताह किसके लिए लाएगा खुशियां? जानें अपना भविष्यफल

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: 23 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

इस सप्ताह नए अवसर मिल सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कामकाज में नए तरीके अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा। परिवार में बच्चे से जुड़ी किसी चिंता के कारण आपको अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में कोई भी योजना सोच-समझकर बनाएं। प्रेम जीवन में पुरानी गलतियों को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान देने से रिश्ता मजबूत होगा। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ सकती है। लंबे समय से पसंदीदा जगह पर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में खर्चों को लेकर सावधानी रखें। तनाव से गुजर रहे करीबी दोस्त आपसे मदद और हौसला पाने की उम्मीद कर सकते हैं। पढ़ाई में नियमितता लौटने से प्रदर्शन बेहतर होगा।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीच

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

यह सप्ताह खुशियां और अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और फैसले लेने में आत्मविश्वास बना रहेगा। घर में बड़ों का साथ और आशीर्वाद मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आमदनी बढ़ने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रिश्ते में अपनी सीमाएं तय करने और गलत मांगों के लिए विनम्रता से मना करने पर आपसी समझ बेहतर होगी। कामकाज में अलग-अलग तरीकों से काम करने के कारण सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने में समय लग सकता है। अपनी ऊर्जा कम करने वाली आदतों से दूर रहें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाते समय सभी इंतजाम स्पष्ट रखें। प्रॉपर्टी की देखभाल समय पर करें। अपने काम में रुकावट डालने वाले लोगों से सतर्क रहें। कुल मिलाकर, करियर में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: लाइट ग्रे

मिथुन (21 मई–21 जून)

इस सप्ताह लोगों से अच्छी बातचीत और मेलमिलाप आपका मन खुश रखेंगे। करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी समारोह में आपको खास महत्व मिल सकता है। आर्थिक मामलों में आजमाए हुए तरीकों पर भरोसा करने से संतोषजनक लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी को किसी खास जगह घुमाने ले जाने से प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को वैकल्पिक उपचार से राहत मिल सकती है। कामकाज में तुरंत पहचान न मिलने पर भी मेहनत जारी रखें, क्योंकि धैर्य आपकी ताकत बनेगा। प्रकृति के करीब किसी जगह की यात्रा मन को तरोताजा कर सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में खासकर जहां मूल्यांकन बाकी है, अच्छी प्रगति हो सकती है। बेवजह ज्यादा सोचने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। पढ़ाई में अनुशासन बढ़ने से प्रदर्शन बेहतर होगा।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: मैरून

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

यह सप्ताह ऊर्जा और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है, खासकर करियर में। आपकी बातचीत करने की कला मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने में मदद करेगी। घर में पुरानी नकारात्मक सोच छोड़ने से अपनों के साथ खुशी के पल बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बेवजह तनाव बढ़ सकता है। सकारात्मक सोच और हल्की-फुल्की दिनचर्या अपनाने से सेहत बेहतर होगी। रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेने की योजना बनाएं। प्रॉपर्टी में निवेश करते समय कानूनी अड़चनों की अच्छी तरह जांच करें। इस सप्ताह आपकी रुचि किसी अनोखे या ज्ञान बढ़ाने वाले विषय में हो सकती है। विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों की सोच और समझ की सराहना होगी।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: पर्पल

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

यह सप्ताह कामकाज में सफलता और भावनात्मक खुशियां लेकर आ सकता है। परिवार के साथ मेलमिलाप, खासकर बच्चों से जुड़ी गतिविधियां मन को प्रसन्न करेंगी। करियर में लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखने से गलतियों से बचेंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत रोमांचक लग सकती है, लेकिन भावनाओं में संतुलन रखना जरूरी होगा। अच्छी सेहत के लिए अनुशासन बनाए रखें। किसी धार्मिक या शांत जगह की यात्रा से मन को सुकून मिल सकता है। प्रॉपर्टी के मूल्यांकन से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यात्रा पर निकलने से पहले अपने वाहन की जांच जरूर कर लें। विद्यार्थियों को लेखन और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की कला से सफलता मिल सकती है।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: स्काई ब्लू

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

इस सप्ताह नई जिम्मेदारियां आपके करियर को आगे बढ़ाने और काबिलियत दिखाने का मौका देंगी। घर में बच्चों के साथ समय बिताने और बड़ों के अनुभव से सीखने पर तनाव कम हो सकता है। विदेशी लेनदेन से जुड़े आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। अगर प्रेम जीवन में नीरसता महसूस हो रही है, तो कोई खास सरप्राइज या प्यार भरा प्रयास रिश्ते में नई ताजगी ला सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधियों से सेहत अच्छी बनी रहेगी। नए इलाके में शिफ्ट होने या रहने की जगह बदलने से आने-जाने में कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है। लंबे समय से रुकी प्रॉपर्टी की कीमत में अब सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आप मुश्किल काम भी आसानी से संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों को भले ही अपेक्षित पहचान न मिले, लेकिन लगातार मेहनत उन्हें सही दिशा में रखेगी।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ब्राउन

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

नई योजनाओं से कारोबार के विस्तार को गति मिल सकती है। प्रेम जीवन में जीवनसाथी का साथ और भावनात्मक जुड़ाव अधिक जरूरी महसूस हो सकता है। यह सप्ताह शांत रहते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का अवसर देगा। दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। घर में छोटे सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा। सेहत के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त आराम भी करें। अचानक ट्रेकिंग या हाइकिंग का मौका मिल सकता है, जो आपके रोमांच के शौक को बढ़ाएगा। महंगी जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें। मुश्किल परिस्थितियां भी आपके हौसले को कमजोर नहीं कर पाएंगी। खुद को स्वीकार करने से मन में संतुलन और शांति बढ़ेगी।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: ग्रीन

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

आर्थिक साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में भावनाएं तेजी से गहरी हो सकती हैं और जीवनसाथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। यह सप्ताह अच्छा और संतुलित रह सकता है, बशर्ते आप जरूरी कामों पर ध्यान बनाए रखें। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां अधिक ध्यान मांग सकती हैं, लेकिन अपेक्षाओं पर खरा उतरने से स्थिति मजबूत बनी रहेगी। पड़ोसी के साथ विवाद का असर घर के माहौल पर पड़ सकता है, इसलिए समझदारी से बात संभालें। सेहत से जुड़ी परेशानियों में जल्दी राहत मिल सकती है। दोस्त आपको रोमांचक बैकपैकिंग ट्रिप पर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से नियमित आमदनी मिलने के संकेत हैं। लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान रखने से बेवजह के आकर्षण से बच पाएंगे। आपकी मेहनत और लगन से वरिष्ठों और साथियों का सम्मान मिलेगा।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: ऑरेंज

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

यह सप्ताह उत्साह और अच्छी प्रगति के संकेत लेकर आया है। कामकाज को सही तरीके से संभालने से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार के छोटे सदस्य आपसे अधिक समय और जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में तेजी से तरक्की या लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ शांत और सुकून भरे पल बिताने से प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने से ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। दूसरे शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने जाने पर मिलीजुली भावनाएं या हल्का तनाव महसूस हो सकता है। मकान मालिक किराएदारों की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच कर सकते हैं। विरोधियों से बातचीत में समझदारी अपनाने से स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। पढ़ाई में अच्छे नतीजे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाएंगे।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ग्रीन

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

कार्यस्थल पर कूटनीति और समझदारी से काम लेने पर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। दादा-दादी या नाना-नानी के साथ समय बिताने से खुशी और भावनात्मक सुकून मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिलने पर आने वाले खर्चों का बोझ कम हो सकता है। जीवनसाथी के साथ प्यार भरी बातचीत और एक-दूसरे को समझने से रिश्ता और मधुर होगा। फिटनेस और शरीर को बेहतर बनाने के लिए आप नियमित प्रयास कर सकते हैं। किसी दूर या खूबसूरत जगह की यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें। नया घर किराए पर लेना नई शुरुआत का अवसर दे सकता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने फैसले खुद लें। पढ़ाई के प्रति लगन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: गोल्डन

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

यह सप्ताह करियर में तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है। आधुनिक सोच वाली कंपनियों या संस्थानों से ऐसे अवसर मिल सकते हैं, जो आपकी काबिलियत के अनुकूल हों। परिवार से मिलने जाने पर उम्मीद से ज्यादा खुशी और अपनापन मिलेगा। रोजमर्रा के बढ़ते खर्च आपको बचत की योजना पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपका दिल फिर से खुल सकता है और किसी को पसंद करने की नई शुरुआत हो सकती है। पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम से सेहत अच्छी बनी रहेगी। दूसरे शहर की यात्रा के दौरान खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखने का मौका मिल सकता है। पसंद की गई जमीन निवेश के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। तैयारी के बिना मुश्किल काम शुरू करने से निराशा मिल सकती है, इसलिए पहले योजना बनाएं। पढ़ाई में प्रगति होगी और स्कॉलरशिप की मंजूरी मिलने की संभावना है।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

इस सप्ताह सकारात्मक सोच अपनाने से कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कामकाज में सही नजरिया रखने से चुनौतियों को आसानी से संभाल पाएंगे। परिवार से जुड़े फैसले लेते समय सभी की राय पर ध्यान दें और संतुलित सोच अपनाएं। आर्थिक मामलों में लोगों को अच्छी तरह समझने से फिजूलखर्ची से बच सकते हैं, भले ही आप स्वभाव से उदार हों। किसी से सामान्य-सी मुलाकात प्रेम संबंध में बदल सकती है। डांस या जुंबा जैसी मजेदार एक्सरसाइज से मन और शरीर दोनों तरोताजा होंगे। किसी प्रसिद्ध जगह की छोटी यात्रा आपका मूड बेहतर कर सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में उम्मीद से धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। बातचीत का अच्छा तरीका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पढ़ाई में समय का सही इस्तेमाल अच्छे परिणाम दिलाएगा।

लकी नंबर: 3