Weekly Horoscope: 19 अक्‍टूबर से 25 अक्‍टूबर 2026 का भविष्यफल, मेष से लेकर मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 19 अक्‍टूबर से 25 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल- saptahik rashifal (19 अक्‍टूबर से 25 अक्‍टूबर 2026)

1. मेष– Aries

कार्यक्षेत्र में आपकी सूझ-बूझ, तेज नजर और महत्वाकांक्षी सोच वरिष्ठों और सहकर्मियों को प्रभावित कर सकती है। आपकी कार्यशैली में दिखाई देने वाला आत्मविश्वास आगे बढ़ने के नए अवसर खोल सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा, जिससे व्यापारिक योजनाओं को नई दिशा देने और किसी नई शुरुआत पर विचार करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपनापन और नजदीकियां बढ़ेंगी, खासकर जब आप रिश्ते को पर्याप्त समय देने के साथ साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, जो आपके अनुभवों को समृद्ध करने के साथ सोच का दायरा भी व्यापक करेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद आपके पक्ष में आगे बढ़ सकता है, जिससे लंबे समय से बना तनाव कम होने की उम्मीद है। बड़े भाई-बहनों के साथ छोटी गलतफहमियों को धैर्य और समझदारी से सुलझाना बेहतर रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी एकाग्रता और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। स्वास्थ्य में शरीर के दर्द या अकड़न को नजरअंदाज न करें। हल्की मालिश या फिजियोथेरेपी से राहत मिल सकती है। समाजसेवा और जरूरतमंदों की सहायता से सम्मान बढ़ेगा और मन को भी संतोष मिलेगा।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: मैरून

2. वृषभ– Taurus

नौकरी करने वाले लोगों को अपनी पसंद की भूमिका और बेहतर वेतन से जुड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापार में विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और नए कर्मचारियों को जोड़कर काम का दायरा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। भावनात्मक जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, इसलिए रिश्तों में संवेदनशीलता और संतुलित व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा। जीवनसाथी के साथ किसी विषय को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन शांत बातचीत और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से बात आसानी से संभाली जा सकती है। जमीन या संपत्ति में किया गया समझदारी भरा निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। बड़े भाई-बहनों की सलाह इस सप्ताह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी रहेगा, क्योंकि सामान्य से अधिक थकान महसूस हो सकती है। नियमित व्यायाम शरीर को सक्रिय रखने के साथ मन को भी बेहतर महसूस कराने में मदद करेगा। सामाजिक परिस्थितियों में संयम और विनम्रता बनाए रखने से प्रतिष्ठा मजबूत होगी और लोगों के साथ संबंध सहज बने रहेंगे।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: लेमन

3. मिथुन– Gemini

विवाहित लोगों को संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है, जिससे घर का वातावरण खुशी और उत्साह से भर जाएगा। प्रेम संबंधों में यदि साथी की जल्दबाजी या किसी गलती के कारण दूरी आई थी, तो वह अपनी गलती समझकर सच्चे मन से माफी मांग सकता है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां स्थिर बनी रहेंगी और आपकी स्पष्ट सोच तथा दूरदृष्टि से प्रभावित होकर वरिष्ठ आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। कम समय के निवेश में अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और सही निर्णय लेने पर उम्मीद से जल्दी लाभ मिलने की संभावना है। इससे रिश्ते में दोबारा मधुरता और भरोसा लौट सकता है। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा, लेकिन भोजन के मामले में अनुशासन बनाए रखना और समय पर खाना जरूरी होगा। छोटी-छोटी अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन की खुशियों को पहचानने से मन शांत और संतुलित रहेगा। छुट्टी या यात्रा की योजना बनाते समय बजट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खर्च अनुमान से अधिक हो सकता है। जमीन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें और सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही कोई फैसला लें।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मस्टर्ड

4. कर्क– Cancer

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की बात ध्यान से सुनना और परिस्थितियों को व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय निष्पक्ष नजर से देखना बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आर्थिक योजना बनाते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि छोटी-सी चूक पूरी योजना को प्रभावित कर सकती है। घर में बीमार चल रहे किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, जिससे परिवार में राहत और खुशी का माहौल बनेगा। नए प्रेम संबंध की उम्मीद कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और किसी विशेष व्यक्ति के साथ जुड़ाव की शुरुआत हो सकती है। यह समय अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देने का है, ताकि आगे बढ़ते समय अनावश्यक दबाव महसूस न हो। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी पीना और भावनात्मक तनाव के दौरान जरूरत से ज्यादा खाने से बचना जरूरी होगा। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से पूरी कर लें। इससे अंतिम समय की चिंता कम होगी और यात्रा अधिक सहज रहेगी। संपत्ति से जुड़ा पुराना विवाद अभी कुछ जटिल लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और हर पहलू की सावधानी से जांच करें।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पर्पल

5. सिंह– Leo

आपकी रचनात्मक सोच और उस पर किया गया केंद्रित प्रयास कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता बनाएगा। काम की सराहना हो सकती है और बढ़ती जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नति या बेहतर अवसरों के संकेत भी मिल सकते हैं। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, लेकिन हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर विशेष ध्यान दें। व्यायाम करते समय शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचें और पर्याप्त आराम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यात्रा से जुड़े आकर्षक ऑफर या छुट्टियों के अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, जिससे किसी नए स्थान की यात्रा की योजना बन सकती है। ऐसे अवसर आपको रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत देने के साथ नई ताजगी भी देंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज न करें। दस्तावेजों, शर्तों और अन्य जरूरी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी-सी चूक आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। सोच-समझकर उठाया गया कदम इस सप्ताह आपकी प्रगति को मजबूत आधार दे सकता है।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: व्हाइट

6. कन्या– Virgo

सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने वाले व्यापारियों को लंबे समय के लिए लाभदायक संबंध बनाने में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और व्यवस्थित तरीके से काम करने की क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। घर में परिवार के सदस्यों की राय को ध्यान से सुनने से आपसी समझ बढ़ेगी और वातावरण अधिक सहयोगपूर्ण बना रहेगा। प्रेम जीवन में साथी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकता है, जिससे आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और योजनाओं पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कार्यक्षेत्र में एक शानदार दौर की शुरुआत हो सकती है और नए अवसर करियर को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेषकर यदि पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, नींद की परेशानी या सिरदर्द महसूस हो रहा हो। छुट्टी की योजना बनाते समय केवल उत्साह पर निर्भर न रहें, बल्कि यात्रा, बजट और आराम से जुड़ी व्यावहारिक बातों पर भी ध्यान दें। संपत्ति खरीदते समय केवल कीमत को प्राथमिकता देने के बजाय क्षेत्र और स्थान को अधिक महत्व देना बेहतर होगा। सही जगह पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छा मूल्य दे सकता है और अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ग्रीन

7. तुला– Libra

सकारात्मक सोच और उत्साह आपको इस सप्ताह चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास आपकी ताकत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए परिस्थितियों को समझते हुए संतुलित कदम उठाना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में बिना पूरी जांच के मिली सलाह पर भरोसा करने से बचें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण पैसा अनावश्यक रूप से फंस सकता है। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करें। खाली समय में परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ाएगा। लंबे समय से रिश्ते में रहने वाले लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव या औपचारिक प्रतिबद्धता की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि खाना छोड़ने से कमजोरी और थकान बढ़ सकती है। अचानक होने वाले खर्च कुछ समय के लिए आय से अधिक हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। सामाजिक संबंधों में किसी मित्र का अनुचित व्यवहार परेशान कर सकता है, लेकिन शांत और संयमित रवैया परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: येलो

8. वृश्चिक– Scorpio

नए लोगों या करियर की शुरुआत करने वालों को सप्ताह के दूसरे भाग में नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए नए उत्पाद जोड़ने या व्यापार विस्तार के नए रास्ते तलाशने का समय अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधूरे काम आसानी से पूरे होने से उपलब्धि और संतोष का अनुभव होगा। परिवार में बातचीत करते समय शांत और धैर्यपूर्ण रवैया अपनाना जरूरी होगा। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देने से आपसी समझ बेहतर होगी। परिवार के माध्यम से विवाह या प्रेम प्रस्ताव आने की संभावना भी बन सकती है। ऐसे प्रस्ताव को खुले मन से समझने और सोच-विचार करने में कोई नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गलत भोजन से एसिडिटी और उससे जुड़े सिरदर्द की परेशानी हो सकती है। बड़ी संपत्ति में निवेश करने से पहले भविष्य में उसकी बिक्री की संभावना और संभावित मूल्य को अच्छी तरह समझ लें। यात्रा की योजना व्यवस्थित तरीके से बनाने से सफर सुचारु रहेगा और आने वाले समय में भी यात्रा से जुड़े अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। धैर्य और सही जानकारी इस सप्ताह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: टरक्वॉइज़

9. धनु– Sagittarius

कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की सलाह किसी कठिन परिस्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दूसरों के अनुभवों को सुनने और सही सुझाव अपनाने से काम को बेहतर दिशा मिलेगी। लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर पर असर महसूस हो रहा है तो योग या हल्की स्ट्रेचिंग दोबारा शुरू करना लाभदायक रहेगा। इससे शरीर की मुद्रा और फिटनेस में सुधार आ सकता है। काम की जिम्मेदारियों के कारण घूमने-फिरने की योजनाएं कुछ समय के लिए टल सकती हैं, लेकिन परिवार और मित्र आपकी स्थिति को समझते हुए सहयोग करेंगे। प्रेम संबंधों में साथी स्वास्थ्य संबंधी चिंता या पुरानी असुरक्षाओं के कारण भावनात्मक रूप से परेशान हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य से उसकी बात सुनना और भावनात्मक सहयोग देना रिश्ते में संतुलन बनाए रखेगा। संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी मामला संतोषजनक तरीके से समाप्त होने की संभावना है। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए किराए या लीज का नवीनीकरण आसानी से हो सकता है। परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जरूरी कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करते रहें।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ब्राउन

10. मकर– Capricorn

हर काम को पूरी तरह व्यवस्थित और बेहतर तरीके से करने की आपकी आदत इस सप्ताह प्रतियोगिता में आपको दूसरों से आगे रखने में मदद कर सकती है। पुराने ग्राहकों से जुड़े काम थोड़े चुनौतीपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपकी प्रभावी बातचीत और समझदारी परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी। पुराने या लंबित आर्थिक दस्तावेजों को व्यवस्थित करने से वित्तीय स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में आसानी होगी और भविष्य के भ्रम से भी बचा जा सकेगा। परिवार के किसी दूर के सदस्य से दोबारा संपर्क हो सकता है, जिससे पुराने रिश्तों में फिर से अपनापन और जुड़ाव बढ़ेगा। अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति या पुरानी भावनाएं अचानक मन में लौट सकती हैं, लेकिन इसके लिए स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आत्मचिंतन आपको अपनी भावनाओं को समझने और सही दिशा चुनने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में सहायक होगी। यह समय स्वयं में सुधार लाने और अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने के लिए अच्छा है। अच्छी योजना के साथ की गई कोई रोमांचक यात्रा आपको नई ताजगी, उत्साह और खुशी दे सकती है।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पिंक

11. कुंभ– Aquarius

काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन आपके मन में कई नए और उपयोगी विचार जन्म लेते रहेंगे। इन्हें सही समय पर लागू करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता निर्णायक कदम उठाने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद करेगी। व्यापार में आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और पहले लिए गए कुछ निर्णय अब लाभ देना शुरू कर सकते हैं। घर में भविष्य की कोई योजना अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है तो उसके बारे में समय से पहले बहुत अधिक चर्चा करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हो सकता है। सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और पुराने मित्रों के साथ हुई गलतफहमियों को दूर करने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों की लंबी दूरी की यात्रा के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर एक सार्थक संबंध का रूप ले सकती है। संपत्ति किराए पर देने की योजना बना रहे हैं तो सभी कानूनी और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। नियमों और शर्तों का पूरा पालन सुनिश्चित करना भविष्य की परेशानियों से बचाएगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: व्हाइट

12. मीन– Pisces

कार्यक्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा, बशर्ते सहकर्मियों के साथ किसी तरह के विवाद से बचें और सहयोग की भावना बनाए रखें। हाल ही में शुरू किए गए किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी सकारात्मक खबर सप्ताह को और बेहतर बना सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है और कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। प्रेम जीवन में गंभीर रिश्ते में रहने वाले लोगों को परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिल सकता है, जिससे विवाह से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। घर में खुला और समझदारी भरा रवैया बनाए रखना जरूरी होगा, खासकर तब जब पुराने मुद्दे दोबारा सामने आएं। सप्ताह का दूसरा भाग थोड़ा थकान भरा हो सकता है और आंखों में संवेदनशीलता या परेशानी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी रखना लाभदायक रहेगा। संपत्ति से जुड़े किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें। सही जानकारी और सावधानी से लिया गया निर्णय भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना बेहतर परिणाम देगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: डार्क ब्राउन