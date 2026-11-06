Weekly Horoscope: 9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते? जानें क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: 09 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। काम में आपकी उपलब्धियों की सराहना होगी और प्रभावशाली लोगों से प्रशंसा मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और खुशियां बांटने का अच्छा मौका मिलेगा। पैसों के मामले में खर्चों का सही अनुमान लगाएं और कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच-विचार करें। घर की मरम्मत या सुधार से जुड़े रुके कामों को टालने से बचें। छोटी ड्राइव पर जाने से मन तरोताजा होगा। विद्यार्थियों को अचानक अच्छा मार्गदर्शन या सहयोग मिल सकता है। इलाज और अच्छी दिनचर्या का नियमित पालन करने से सेहत में सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। अपनी योजनाएं ऐसे लोगों के साथ साझा करें, जो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: नेवी ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

यह सप्ताह सुकून और नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। जिन मामलों को लेकर पहले असमंजस था, उनमें राहत मिलने के संकेत हैं। अपनों का नि:स्वार्थ प्यार आपको भावनात्मक मजबूती देगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी कमियों को पहचानकर काम करने की जरूरत होगी। आमदनी और खर्चों पर नजर रखने से आर्थिक योजनाएं बेहतर बनेंगी। जीवनसाथी की तलाश कर रहे सिंगल लोगों की मुलाकात समान सोच और सपनों वाले व्यक्ति से हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अच्छा सौदा मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा के लिए भी अनुकूल अवसर मिल सकता है। अपने क्रिएटिव विचारों को समय दें, क्योंकि उनसे नए अवसर खुल सकते हैं। विद्यार्थियों को समूह में पढ़ाई करने से लाभ होगा।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: लाइट ब्राउन

मिथुन (21 मई–21 जून)

समझदारी से फैसले लेना और व्यावहारिक सोच अपनाना जरूरी होगा। नियमित आमदनी से मन में सुकून रहेगा, लेकिन खर्चों में संतुलन बनाए रखें। करियर में तरक्की के अच्छे संकेत हैं, इसलिए लंबे समय से रुके विचारों और योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है। परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। नियमित एक्सरसाइज से सेहत में जल्द सुधार नजर आएगा। विदेश यात्रा की संभावना है, लेकिन बजट बनाते समय पैसों से जुड़ी संभावित परेशानियों को ध्यान में रखें। लोन की किस्तें चुकाने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करना मददगार हो सकता है। विद्यार्थियों को मेंटर से मार्गदर्शन मिलने पर पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी भावनाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ लें।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: डार्क ग्रीन

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

करियर में नए अवसर आगे बढ़ने में मदद करेंगे और समझदारी से लिए गए आर्थिक फैसले स्थिरता बनाए रखेंगे। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर घर का माहौल खुशनुमा बना सकती है। यात्रा की योजनाएं सफल हो सकती हैं और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। किराए की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके। प्रतियोगिता के बावजूद विद्यार्थी मेहनत के दम पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक्सरसाइज की नई दिनचर्या से फिटनेस बेहतर होगी। प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल है और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल पर गहरी छाप छोड़ सकती है। नए विचारों को अपनाते हुए अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: ग्रे

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

इस सप्ताह आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दे सकती है, खासकर कामकाज से जुड़े संपर्कों में। सीनियर्स आपके महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ अच्छे तालमेल की सराहना कर सकते हैं। काम में नई रणनीतियां अपनाने से तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। सेहत को बेहतर रखने के लिए अपनी दिनचर्या नियमित बनाए रखें। प्रेम जीवन में कोई फैसला जल्दबाजी या कुछ समय के उत्साह में आकर न लें। पार्टनर या किसी करीबी दोस्त के साथ छोटी गलतफहमियां हों तो धैर्य से बातचीत करके उन्हें दूर करें। घर में छोटे बदलाव, नई खरीदारी या सजावट से माहौल अच्छा हो सकता है। अचानक बनी या पहले से तय रोड ट्रिप मन को तरोताजा करेगी। विद्यार्थियों को समूह में पढ़ाई करने और चर्चा से विषय समझने में मदद मिलेगी।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ग्रीन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

मेहनत और लगातार प्रयास से उम्मीद से बेहतर सफलता मिल सकती है। आर्थिक तरक्की के अच्छे संकेत हैं, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें। काम का माहौल कभी-कभी नीरस लग सकता है, इसलिए खुद को प्रेरित रखने के नए तरीके अपनाएं। परिवार के साथ समय बिताने और उनकी बातें ध्यान से सुनने से रिश्ते मजबूत होंगे। घर की सजावट या सुधार से आसपास का माहौल अच्छा बन सकता है। विदेश में प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। दोस्तों के साथ यात्रा की योजनाओं में सभी के समय के अनुसार थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। विद्यार्थी दूसरे लोगों की पढ़ाई में मदद करके अच्छी छवि बना सकते हैं। अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान देना भी फायदेमंद रहेगा। पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को समझने से प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: लाइट ब्लू

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, जहां आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पिछली परेशानियों से उबरकर कुछ लोग नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए पैसों के मामले में संयम रखें। आपका सकारात्मक रवैया घर में खुशियां और सुकून बढ़ाएगा। कानूनी उलझनों वाली प्रॉपर्टी के मामलों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। छुट्टी या घूमने की योजना बनाने से पहले ऑफिस में छुट्टी से जुड़ी बातों को स्पष्ट कर लें। विद्यार्थी अपने अच्छे प्रदर्शन से शिक्षकों और मेंटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। सेहत सुधारने की इच्छा आपको अच्छी दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रेम जीवन में नए एहसास धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल सकते हैं। अपनी सोच पर दोबारा विचार करके नई शुरुआत करने का भी यह अच्छा समय है।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: लाइट ग्रीन

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

लोगों से संपर्क बढ़ाने पर प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ने और बेहतर नौकरी या कारोबार के अवसर मिलने की संभावना है। रुका हुआ भुगतान या लोन से जुड़ा मामला सुलझने पर आर्थिक तनाव कम हो सकता है। जीवनसाथी की तलाश कर रहे लोगों को जल्द ही अपनी पसंद का साथी मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोन की मंजूरी मिलने के संकेत अच्छे हैं। मौसम की अनिश्चितता के कारण यात्रा में देरी हो सकती है, इसलिए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह विद्यार्थियों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी रहेगी। सेहत अच्छी रखने के लिए खानपान में अचानक बड़े बदलाव न करें। किसी खास व्यक्ति के साथ नजदीकियां बढ़ने से प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा। अपनों के साथ अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने से खुशियां बढ़ेंगी।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: ब्राउन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

आपका खुशमिजाज स्वभाव और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा। प्रभावशाली व्यक्ति आपकी प्रतिभा पहचानकर करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। घर की जिम्मेदारियां निभाने से परिवार में शांति और तालमेल बना रहेगा। नए घर में जाने या घर में बदलाव करने से खुशी मिल सकती है। कुछ लोगों को यात्रा थोड़ी नीरस लग सकती है, इसलिए सफर में मनोरंजन का साधन साथ रखें। विद्यार्थियों को कैंपस में होने वाली बातचीत या गतिविधियों के लिए अच्छी तैयारी करनी होगी, ताकि वे बेहतर प्रभाव छोड़ सकें। प्रेम जीवन में ईमानदारी से बातचीत करने पर रिश्ता और गहरा होगा। सही अनुशासन के साथ फिटनेस के लक्ष्य पूरे करने में सफलता मिल सकती है।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ब्राउन

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

यह सप्ताह व्यस्त रहने के साथ अच्छे परिणाम भी दे सकता है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी होगा। काम से जुड़ी जिम्मेदारियों में अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको लक्ष्य के करीब ले जाएगी। आर्थिक स्थिति स्थिर और नियंत्रण में रहने के संकेत हैं। परिवार के छोटे सदस्यों की खुशमिजाज बातें घर में रौनक बढ़ाएंगी। किसी खास व्यक्ति से भावनात्मक भरोसे की उम्मीद कर रहे लोगों को आखिरकार सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। छोटी यात्रा या घूमने की योजना मन को तरोताजा करेगी। बातचीत और समझदारी से प्रॉपर्टी के सौदे आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को समय का सही प्रबंधन करना होगा। पर्याप्त आराम करने से पूरे सप्ताह ऊर्जा बनी रहेगी।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: स्काई ब्लू

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

प्रोफेशनल्स और कारोबारियों को अपनी योग्यता के अनुसार नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने और अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग की सलाह घर के मामलों में शांति और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेगी। सेहत अच्छी रखने के लिए पौष्टिक खानपान और अच्छी आदतें अपनाएं। प्रेम जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए समझौते और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी होगा। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के कारण उसे बेचने की सोच रहे लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को नई दिनचर्या अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे लय बन जाएगी। अपनों के साथ छोटी आउटिंग या पिकनिक रिश्तों में खुशियां बढ़ाएगी।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: मैरून

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

नौकरी का नया प्रस्ताव या कोई नया प्रोजेक्ट भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आमदनी में लगातार सुधार होने से बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी। गंभीर रिश्ते में बंधे लोगों को भविष्य की योजनाओं के लिए परिवार का सहयोग मिल सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा, बशर्ते पुरानी बातों को दोबारा उठाकर विवाद न बढ़ाएं। सप्ताह के बीच में आंखों पर जोर पड़ने या स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें। छोटी यात्रा मन को तरोताजा करेगी और बदलाव का एहसास देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें। अपनों के साथ शांत व्यवहार और समझदारी बनाए रखने से रिश्तों में संतुलन रहेगा। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के लक्ष्यों पर लगातार ध्यान देना होगा।

लकी नंबर: 7