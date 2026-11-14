Weekly Horoscope: 16 से 22 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, किसे होगा धन लाभ? जानें अपना भविष्यफल

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: 16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

आर्थिक मामलों में आपके फैसले सही साबित हो सकते हैं और भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रमोशन की उम्मीद कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार के साथ खुशी मनाने का मौका मिलेगा। वीकेंड पर अचानक घूमने का प्लान आपका मूड बेहतर कर सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात प्रेम जीवन में नई खुशियां ला सकती है। आपकी मदद और अपनापन किसी के दिल को छू सकता है। कुल मिलाकर, समझदारी, मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ने का अच्छा समय है।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: लाइट ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

इस सप्ताह प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी पसंदीदा व्यक्ति से हो सकती है। फिटनेस को लेकर उत्साह बढ़ेगा और आप नई एक्सरसाइज या दिनचर्या अपना सकते हैं। कामकाज में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि सरकारी कामों में छोटी अड़चनें तरक्की की रफ्तार धीमी कर सकती हैं। बिना सोचे-समझे किसी को पैसे उधार देने से बचें, क्योंकि रकम वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से मन खुश रहेगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे सफर का मौका मिल सकता है, जिससे नई ऊर्जा और उत्साह मिलेगा। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हुए आगे बढ़ें।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ग्रीन

मिथुन (21 मई–21 जून)

करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। नई स्किल सीखने या कोई कोर्स करने से बेहतर अवसरों के रास्ते खुलेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी आकर्षक और समझदार व्यक्ति से हो सकती है। घर में छोटी गलतफहमियां माहौल बिगाड़ सकती हैं, इसलिए बातचीत में समझदारी रखें। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ भावनात्मक दूरी कम करने के लिए खुलकर बात करनी चाहिए। इस सप्ताह जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी न करें। अच्छा खानपान, पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। हर फैसला सोच-समझकर लें।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ऑरेंज

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

यह सप्ताह निजी और कामकाजी जीवन में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। कोई जरूरी काम समय से पहले पूरा करने पर वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है। आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सोच-समझकर नए कदम उठाने का मौका मिल सकता है। परिवार का कोई सदस्य जीवन से जुड़े अहम फैसले में आपकी सलाह ले सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। घर में कोई अच्छी खबर भी खुशियां ला सकती है। जीवनसाथी थोड़ा शांत या अपनी भावनाएं छिपाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन आपका साथ और समझ उसके लिए खास रहेंगे। किसी वैकल्पिक उपचार या प्राकृतिक उपाय से पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कई अच्छे विकल्प मिल सकते हैं, इसलिए तुलना

करके फैसला लें।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीच

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

करियर में अच्छे बदलाव के संकेत हैं और पिछले कुछ समय की मेहनत अब रंग ला सकती है। नई योजनाएं शुरू करने या कारोबार बढ़ाने का आत्मविश्वास मिलेगा। घर में शांत रहकर समस्याओं का हल निकालने से रिश्तों में फिर से तालमेल बनेगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य से बात करने पर भरोसा मजबूत होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने मामले में अच्छा नतीजा मिल सकता है, जिससे आगे का रास्ता साफ होगा। नियमित फिटनेस रूटीन अपनाने वालों की सेहत में सुधार आएगा। वजन नियंत्रित करने की कोशिश भी अच्छे नतीजे दे सकती है, जिससे आपका उत्साह बना रहेगा।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: क्रीम

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

इस सप्ताह आपको अपनी काबिलियत दिखाने के अच्छे मौके मिलेंगे। कार्यस्थल पर दूसरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। कई लोगों की सैलरी बढ़ने या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार करने वाले लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार के मामलों को समझदारी और नरमी से संभालने पर घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले भविष्य में सुरक्षा और स्थिरता दे सकते हैं। जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने या छोटी ड्राइव पर जाने से नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत से जुड़ी छोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन सक्रिय दिनचर्या और अच्छी आदतें आपको संतुलित रखेंगी। कुल मिलाकर, यह सप्ताह प्रगति और स्थिरता लेकर आ सकता है।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: लाइट ब्राउन

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

इस सप्ताह आपकी स्पष्ट सोच और निष्पक्ष नजरिया निजी व कामकाजी जीवन में सही फैसले लेने में मदद करेगा। कई अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं, जिनमें से अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव कर पाएंगे। सही योजना और समय पर किए गए निवेश से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। कोई नया खेल या फिटनेस गतिविधि अपनाने से सेहत और मूड दोनों में सुधार आएगा। जीवनसाथी की भावनाओं को समझने और उनकी खूबियों की सराहना करने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार के लोगों की आर्थिक या भावनात्मक मदद करने से घर में आपका मान बढ़ेगा। हालांकि यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी रखें, क्योंकि अचानक परेशानी आ सकती है। धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: सैफ्रॉन

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

यह सप्ताह कई मामलों में तरक्की और अच्छे नतीजे लेकर आ सकता है। कामकाज में आपकी बातचीत करने की कला लोगों को प्रभावित करेगी और नए संपर्क करियर में आगे बढ़ने के अवसर दे सकते हैं। आपकी मेहनत को पहचान मिलने से भरोसा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ बिताया समय सुकून और खुशी देगा। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके विचार और भावनाएं उनसे मेल खाते हों। इससे भविष्य को लेकर नए विचार आ सकते हैं। दिनचर्या संतुलित रखने पर सेहत अच्छी बनी रहेगी। पौष्टिक भोजन अपनाने से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। पुरानी चिंताओं और डर को पीछे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। इससे मन शांत रहेगा और काम में भी बेहतर परिणाम मिलेंगे।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: पिंक

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। यह सप्ताह करियर और आर्थिक मामलों में अच्छी प्रगति के संकेत दे रहा है। आमदनी बढ़ सकती है या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के छोटे सदस्य आपके करीब आएंगे और आपकी सलाह व अपनापन पसंद करेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। पैतृक संपत्ति या विरासत से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है। खानपान में अनुशासन बनाए रखें!

लकी नंबर: 9

लकी कलर: यलो

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

इस सप्ताह जीवनसाथी का प्यार और भावनात्मक साथ आपके जीवन में सुकून बनाए रखेगा। कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा, जिससे आप नए उत्साह के साथ अपने जरूरी लक्ष्यों पर ध्यान दे सकेंगे। गंभीर रिश्ते में रहने वाले लोगों की शादी की बात को दोनों परिवारों की मंजूरी मिल सकती है। सेहत अच्छी रहेगी और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का मन बनेगा। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। छोटी यात्रा या वीकेंड गेटअवे से मन तरोताजा होगा और रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत मिलेगी।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: क्रीम

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

नए विचार और कुछ नया करने का उत्साह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी पहल से करियर में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। संभावित ग्राहकों या कारोबारी सहयोगियों से बातचीत आपके पक्ष में रह सकती है, जिससे आर्थिक लाभ की उम्मीद बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया गलतफहमी बढ़ा सकती है। परिवार के साथ समय बिताने और उनकी जरूरतों का ध्यान रखने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, हालांकि कुछ लोगों को समय पर काम पूरा करने के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ में कहीं घूमने जाने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। लगातार मेहनत करने से यह सप्ताह भविष्य की योजनाओं के लिए मजबूत आधार बन सकता है।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: लाइट ब्लू

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

यह सप्ताह अच्छा और फलदायी रह सकता है, बशर्ते आप शांत रहें और छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा न सोचें। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नई और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वालों को कामकाज में पहचान मिल सकती है। पार्टनर का अचानक जताया गया प्यार रिश्ते में गर्मजोशी और नजदीकियां बढ़ाएगा। परिवार से जुड़ी कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हालात बेहतर हो सकते हैं। खानपान का समय बिगड़ने से थकान या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। तनावपूर्ण परिस्थितियों से थोड़ी दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा बचाएं। शांत मन और संतुलित दिनचर्या से आप सप्ताह को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

लकी नंबर: 1