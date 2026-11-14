छठ पूजा 2026: कब दिया जाएगा उगते सूर्य को अर्घ्य? जानिए उषा अर्घ्य का शुभ मुहूर्त और पारण की सरल विधि

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर 2026 रविवार के दिन छठ पूजा का प्रमुख दिन है इस दिन शाम को सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा होती है। अगले दिन सुबह यानी 16 नवंबर 2026 सोमवार को सुबह सूर्यदेव को अर्घ्‍य देकर उनकी पूजा करके 36 घंटे के व्रत का पारण किया जाता है। चलिए जानते हैं अर्घ्‍य देने का समय, पारण का समय और पूजा एवं पार की सरल विधि।

उषा अर्घ्य एवं पारण का समय (16 नवंबर 2026, सोमवार)

सूर्योदय (उषा अर्घ्य): सुबह 06:44 बजे (दिल्ली समयानुसार)

(नोट: स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार अलग-अलग शहरों के समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है।)

उषा अर्घ्य और पारण की विधि (चौथा दिन)

चौथा दिन छठ महापर्व के समापन का दिन होता है। सुबह के समय सूर्यदेव अपनी पत्नी 'उषा' के साथ रहते हैं, इसलिए उगते सूर्य को अर्घ्य देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह लोकपर्व आज देश-विदेश के हर कोने में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है।

सुबह की तैयारी और अर्घ्य: सूर्योदय से पहले ही उठकर पवित्र स्नान करें और नदी या तालाब के घाट पर पहुंचें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें रक्त चंदन, लाल पुष्प और चावल (अक्षत) डालें। प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए भगवान सूर्यनारायण को तीन बार अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रणाम करें।

व्रत का पारण: सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा करते हैं, जिसे 'पारण' या 'परना' कहा जाता है।

पारण करने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि:-

उगते सूर्य को अर्घ्य और पूजा:

सूर्योदय के समय पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को कच्चे दूध और जल से अर्घ्य दें।

इसके बाद घाट पर ही छठी मैया और सूर्य देव की विधि-विधान से पूजा करें, धूप-दीप दिखाएं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

बड़ों का आशीर्वाद लें:-

अर्घ्य और पूजा के बाद घर के बड़े-बुजुर्गों और वहां मौजूद अन्य व्रतियों के पैर छूकर आशीर्वाद लें।

प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें:

परंपरा के अनुसार, व्रती सबसे पहले कच्चा दूध (अर्घ्य के लोटे से बचा हुआ जल या दूध) पीते हैं।

इसके बाद अदरक और गुड़ या ठेकुआ (छठ का मुख्य प्रसाद) खाकर व्रत का पारण किया जाता है। कई जगहों पर अंकुरित चने (भिगोए हुए चने) और फल भी सबसे पहले खाए जाते हैं।

प्रसाद वितरण:

पारण करने के बाद सूप और दउरा में रखे ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद को परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और घाट पर मौजूद लोगों में बांटें।

सात्विक भोजन ग्रहण करें:

घर लौटने के बाद दोपहर में शुद्ध और सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज का भोजन) करें। पारण के दिन पारंपरिक रूप से दाल-चावल, कद्दू (लौकी) की सब्जी, बचका (पकौड़े) और खीर खाने का रिवाज है।

पारण के दौरान ध्यान रखने योग्य खास बातें:-

सूर्योदय के बाद ही पारण करें: उगते सूर्य को अर्घ्य दिए बिना और सूर्योदय से पहले कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए।

हल्का और सुपाच्य खाएं: 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखने के कारण पाचन तंत्र संवेदनशील हो जाता है। इसलिए पारण के तुरंत बाद बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन न करें; पहले पानी या शरबत पिएं और थोड़ा-थोड़ा करके खाएं।

तामसिक चीजों से बचें: पारण के दिन भी घर में लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग न करें।

सूर्य देव को अर्घ्य देने की सरल विधि:-