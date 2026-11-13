  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. chhath-puja-2026-vrat-katha-raja-priyavrat-aur-chhathi-maiya-story
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (16:15 IST)

Chhath Puja Katha 2026: श्मशान घाट पर मृत बालक को जीवित कर छठी मैया ने शुरू की थी यह परंपरा, पढ़ें सबसे प्रामाणिक कथा

chhath puja ki katha
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:15 IST)
google-news
Chhath Puja Katha 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सबसे प्रामाणिक और प्रचलित कथा राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी की है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में माता कुंती और द्रौपदी तथा रामायण काल में भगवान श्रीराम और माता सीता से जुड़ी कथाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं।
 

1. सबसे प्रामाणिक पौराणिक कथा: राजा प्रियव्रत और छठी मैया

प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। दोनों इस दुख से अत्यंत व्याकुल रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और स्वयं यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के बाद महारानी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई विशेष खीर खाने को दी गई।
 
कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी शोक में डूब गए। राजा प्रियव्रत मृत शिशु के शरीर को लेकर श्मशान घाट पहुंचे और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया।
 
ठीक उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना (षष्ठी देवी) वहां प्रकट हुईं। उन्होंने राजा से कहा, "मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो।" इतना कहकर देवी ने उस मृत शिशु को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा।
प्रसन्न होकर राजा प्रियव्रत अपने राज्य लौटे और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा के साथ षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की। मान्यता है कि तभी से संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई।
chhath puja katha in hindi

2. महाभारत काल की प्रचलित कथा: द्रौपदी और कुंती का छठ व्रत

महाभारत काल में छठ पूजा के दो प्रमुख प्रसंग मिलते हैं:
सूर्य पुत्र कर्ण की उपासना: अंग देश (वर्तमान भागलपुर, बिहार) के राजा कर्ण प्रतिदिन सुबह कमर तक पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य देव की उपासना करते और अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने।
द्रौपदी का व्रत: जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन-वन भटक रहे थे, तब धौम्य ऋषि के सुझाव पर द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हुआ।
 

3. रामायण काल की मान्यता: श्रीराम और माता सीता का सूर्य पूजन

रामायण से जुड़ी लोक मान्यता के अनुसार, लंका विजय के बाद जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि-मुनियों के आदेश पर उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। मुंगेर (बिहार) में महर्षि मुद्गल के आश्रम में माता सीता और भगवान राम ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखा। आज भी मुंगेर के गंगा तट पर स्थित 'सीता चरण' मंदिर को इस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक माना जाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Kharna Puja 2026: छठ के दूसरे दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, जानें खरना पूजा विधि और 36 घंटे के व्रत के नियम

हिंदू नववर्ष 2084: 7 अप्रैल 2027 से शुरू होगा 'रौद्र' संवत्सर, जानिए इस साल ग्रहों की कैबिनेट में किसे मिला कौन-सा पद और क्या है पूजन विधि

हिंदू नववर्ष 2084: 7 अप्रैल 2027 से शुरू होगा 'रौद्र' संवत्सर, जानिए इस साल ग्रहों की कैबिनेट में किसे मिला कौन-सा पद और क्या है पूजन विधिHindu Nav Varsh 2084: भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुड़ी पड़वा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पंचांग की गणना के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2027 में विक्रम संवत 2084 का शुभारंभ 7 अप्रैल, बुधवार को होने जा रहा है। इस नए साल के साथ ही पंचांग भेद के अनुसार 'सिद्धार्थी' संवत्सर समाप्त होगा और नए 'रौद्र' संवत्सर की शुरुआत होगी।

Chhath Puja Katha 2026: श्मशान घाट पर मृत बालक को जीवित कर छठी मैया ने शुरू की थी यह परंपरा, पढ़ें सबसे प्रामाणिक कथा

Chhath Puja Katha 2026: श्मशान घाट पर मृत बालक को जीवित कर छठी मैया ने शुरू की थी यह परंपरा, पढ़ें सबसे प्रामाणिक कथाChhath Puja Vrat Katha: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ें राजा प्रियव्रत और छठी मैया की सबसे प्रामाणिक पौराणिक कथा, कहानी, साथ ही जानें रामायण व महाभारत काल से जुड़े रोचक प्रसंग।

Kharna Puja 2026: छठ के दूसरे दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, जानें खरना पूजा विधि और 36 घंटे के व्रत के नियम

Kharna Puja 2026: छठ के दूसरे दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, जानें खरना पूजा विधि और 36 घंटे के व्रत के नियमChhath Puja Kharna 2026: 14 नवंबर को खरना के साथ ही छठ के 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। जानें खरना पूजा की परंपरा और इस दिन कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।

देवउठनी एकादशी पर गन्ने का क्यों है इतना महत्व? जानिए सदियों पुरानी परंपरा

देवउठनी एकादशी पर गन्ने का क्यों है इतना महत्व? जानिए सदियों पुरानी परंपराDevuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा में कई ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना है। इन्हीं में से एक है गन्ना। इस दिन गन्ने को न केवल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, बल्कि माता तुलसी के विवाह के लिए गन्ने से मंडप भी तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर गन्ने की पूजा के विशेष महत्व और सदियों पुरानी परंपरा के बारे में विस्‍तार से...

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर 2026 को दिया जाएगा डूबते सूर्य को सांध्य अर्घ्य, घाट पर जाने से पहले जान लें क्या करें और क्या नहीं

Chhath Puja 2026: 15 नवंबर 2026 को दिया जाएगा डूबते सूर्य को सांध्य अर्घ्य, घाट पर जाने से पहले जान लें क्या करें और क्या नहींChhath Puja 2026: छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को सांध्य अर्घ्य दिया जाता है। जानें इस दिन व्रत के जरूरी नियम, पूजा विधि और किन गलतियों से बचना चाहिए।

देवउठनी एकादशी से क्या है तुलसी विवाह का संबंध? जानिए धार्मिक मान्यता

देवउठनी एकादशी से क्या है तुलसी विवाह का संबंध? जानिए धार्मिक मान्यताDevuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह सहित दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत का समय माना जाता है। इस अवसर पर तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्यों कराया जाता है तुलसी विवाह और क्‍या है इससे जुड़ी धार्मिक मान्यता...

देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु? जानिए इस दिन का खास महत्व

देवउठनी एकादशी पर क्यों जागते हैं भगवान विष्णु? जानिए इस दिन का खास महत्वDevuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इन्हीं एकादशियों में देवउठनी एकादशी का अपना अलग महत्व है। यह वह पावन अवसर है, जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु के जागने की मान्यता है। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित दूसरे मांगलिक कार्यों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने की मान्यता क्यों है और इस दिन का इतना खास महत्व क्यों है?

सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असर

सूर्य गोचर 2026: वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असरSurya Gochar 2026: 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश किन राशियों के लिए लाएगा तरक्की और अचानक धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल और जरूरी सावधानियां।

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 November Birthday: आपको 13 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 13 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 13 November horoscope in Hindi : आज 13 नवंबर, 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...