Chhath Puja Katha 2026: श्मशान घाट पर मृत बालक को जीवित कर छठी मैया ने शुरू की थी यह परंपरा, पढ़ें सबसे प्रामाणिक कथा

Chhath Puja Katha 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सबसे प्रामाणिक और प्रचलित कथा राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी की है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल में माता कुंती और द्रौपदी तथा रामायण काल में भगवान श्रीराम और माता सीता से जुड़ी कथाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं।

1. सबसे प्रामाणिक पौराणिक कथा: राजा प्रियव्रत और छठी मैया

प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। दोनों इस दुख से अत्यंत व्याकुल रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और स्वयं यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के बाद महारानी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई विशेष खीर खाने को दी गई।



कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी शोक में डूब गए। राजा प्रियव्रत मृत शिशु के शरीर को लेकर श्मशान घाट पहुंचे और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया।



ठीक उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना (षष्ठी देवी) वहां प्रकट हुईं। उन्होंने राजा से कहा, "मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो।" इतना कहकर देवी ने उस मृत शिशु को स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा।

प्रसन्न होकर राजा प्रियव्रत अपने राज्य लौटे और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरी श्रद्धा के साथ षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की। मान्यता है कि तभी से संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई।

2. महाभारत काल की प्रचलित कथा: द्रौपदी और कुंती का छठ व्रत

महाभारत काल में छठ पूजा के दो प्रमुख प्रसंग मिलते हैं:

सूर्य पुत्र कर्ण की उपासना: अंग देश (वर्तमान भागलपुर, बिहार) के राजा कर्ण प्रतिदिन सुबह कमर तक पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य देव की उपासना करते और अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने।

द्रौपदी का व्रत: जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन-वन भटक रहे थे, तब धौम्य ऋषि के सुझाव पर द्रौपदी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हुआ।

3. रामायण काल की मान्यता: श्रीराम और माता सीता का सूर्य पूजन

रामायण से जुड़ी लोक मान्यता के अनुसार, लंका विजय के बाद जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि-मुनियों के आदेश पर उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। मुंगेर (बिहार) में महर्षि मुद्गल के आश्रम में माता सीता और भगवान राम ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखा। आज भी मुंगेर के गंगा तट पर स्थित 'सीता चरण' मंदिर को इस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक माना जाता है।