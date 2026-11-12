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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (17:24 IST)

छठ महापर्व 2026: जानें सांध्य और उषा अर्घ्य देने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि और मंत्र

chhath puja surya argh time vidhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (17:24 IST)
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Chhath Puja 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना और उन्हें अर्घ्य अर्पित करने की विशेष परंपरा है। इस पर्व में दो बार अर्घ्य दिया जाता है- पहला, तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को, जिसे 'सांध्य अर्घ्य' कहते हैं; और दूसरा, चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को, जिसे 'उषा अर्घ्य' कहा जाता है। वर्ष 2026 में 15 नवंबर को सांध्य अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
 

सांध्य अर्घ्य का समय (15 नवंबर 2026, रविवार)

पटना: शाम 05:01 बजे
लखनऊ: शाम 05:16 बजे
दिल्ली: शाम 05:27 बजे
इंदौर: शाम 05:43 बजे
मुंबई: शाम 06:00 बजे
 

उषा अर्घ्य एवं पारण का समय (16 नवंबर 2026, सोमवार)

सूर्योदय (उषा अर्घ्य): सुबह 06:44 बजे (दिल्ली समयानुसार)
(नोट: स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार अलग-अलग शहरों के समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है।)
 

सूर्यदेव को अर्घ्य देने की संपूर्ण और व्यवस्थित विधि यहाँ दी गई है:

1. सांध्य अर्घ्य की विधि (तीसरा दिन - कार्तिक शुक्ल षष्ठी)

छठ महापर्व का तीसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शाम के समय सूर्यदेव अपनी पत्नी 'प्रत्यूषा' के साथ रहते हैं, इसलिए इस समय की गई आराधना से जीवन में सुख-संपन्नता आती है।
 
सूप और पूजा सामग्री की तैयारी: शाम के समय बांस की टोकरी या सूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू, केला, अन्य मौसमी फल, अलोना प्रसाद और ईख (गन्ना) सजाकर उसे एक पीले वस्त्र से ढक लें।
 
सूर्यदेव और छठी मैया का पूजन: घाट पर पहुंचकर दीपक जलाएं और सूप में रखें। अब सूप को दोनों हाथों में लेकर जल में खड़े हों और तांबे के लोटे में जल व दूध लेकर डूबते सूर्यदेव को तीन बार अर्घ्य अर्पित करें। इसी दौरान प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की भी विधिवत पूजा की जाती है।
 
अर्घ्य मंत्र: अर्घ्य देते समय श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें:
"ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पया मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर:॥"
रात्रि जागरण और लोकगीत: संध्या अर्घ्य के बाद रात के समय छठी माता के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है।
 

2. उषा अर्घ्य और पारण की विधि (चौथा दिन)

चौथा दिन छठ महापर्व के समापन का दिन होता है। सुबह के समय सूर्यदेव अपनी पत्नी 'उषा' के साथ रहते हैं, इसलिए उगते सूर्य को अर्घ्य देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह लोकपर्व आज देश-विदेश के हर कोने में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है।
 
सुबह की तैयारी और अर्घ्य: सूर्योदय से पहले ही उठकर पवित्र स्नान करें और नदी या तालाब के घाट पर पहुंचें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें रक्त चंदन, लाल पुष्प और चावल (अक्षत) डालें। प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए भगवान सूर्यनारायण को तीन बार अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रणाम करें।
 
व्रत का पारण: सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत पूरा करते हैं, जिसे 'पारण' या 'परना' कहा जाता है।
 

सूर्य उपासना के विशेष नियम और लाभ

शास्त्रों के अनुसार, न केवल छठ पर्व पर बल्कि नियमित रूप से भी सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत कल्याणकारी होता है:
 
नियमित पाठ और नियम: प्रतिदिन सूर्य मंत्रों का जाप और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा, नेत्र रोगों से बचाव और उत्तम स्वास्थ्य के लिए 'नेत्रोपनिषद्' का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है। यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं, तो इस दिन तेल और नमक का त्याग कर एक समय ही भोजन करें।
 
अर्घ्यदान का फल: विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य देने से वे प्रसन्न होकर साधक को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य (आरोग्य), धन-धान्य, संतान सुख, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं।
 

  • सूर्य देव को अर्घ्य देने की सरल विधि

  • सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त हो जाएं।
  • सफेद या पीले रंग वस्त्र धारण करें।
  • एक तांबे के लोटे में जल भर कर उसमें मिश्री, कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का पुष्प डालें।
  • अब सूर्य के समक्ष कुश का आसन लगाएं। 
  • आसन पर खड़े होकर हाथों से तांबे के लोटे को पकड़ कर जल इस तरह चढ़ाएं कि सूर्य चढ़ाती जलधारा से हमें दिखाई दें।
  • ध्यान रहे कि हमेशा सूर्य को जल का अर्घ्य धीरे-धीरे चढ़ाएं ताकि जलधारा आपके आसन पर आकर गिरे।
  • अर्घ्य देने का मंत्र : 
  • 'ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते। 
  • अनुकंपये माम भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर:।।' (11 बार बोलें) 
  • तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें।
  • अपने स्थान पर ही तीन बार घूमकर परिक्रमा करें। 
  • अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें।
  • इस तरह सरल विधि से सूर्यदेव को अर्घ्य देने मात्र से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर धन-धान्य, आयु, विद्या, वैभव, स्वास्थ्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश और सौभाग्य का वरदान देते हैं। 
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