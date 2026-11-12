छठ पूजा 2026: 4 दिवसीय महापर्व का पूरा कैलेंडर, संध्या और उषा अर्घ्य का समय और पूजा विधि

सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा वर्ष 2026 में 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का मुख्य दिन 15 नवंबर को रहेगा, जब डूबते सूर्य को सांध्य अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का पारण और पर्व का समापन होगा।

प्रमुख शहरों में सांध्य अर्घ्य का समय (15 नवंबर 2026, रविवार)

पटना: शाम 05:01 बजे

लखनऊ: शाम 05:16 बजे

दिल्ली: शाम 05:27 बजे

इंदौर: शाम 05:43 बजे

मुंबई: शाम 06:00 बजे

उषा अर्घ्य एवं पारण का समय (16 नवंबर 2026, सोमवार)

सूर्योदय (उषा अर्घ्य): सुबह 06:44 बजे (दिल्ली समयानुसार)

(नोट: स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार अलग-अलग शहरों के समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है।)

छठ पूजा 2026: चारों दिनों का विस्तृत कार्यक्रम और विधि

पहला दिन: नहाय-खाय (13 नवंबर 2026, शुक्रवार)

विधि: महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती पवित्र नदी, तालाब या घर पर शुद्ध जल से स्नान करके घर और रसोई की पूरी साफ-सफाई करते हैं।

खान-पान: इस दिन सात्विक भोजन के रूप में विशेष रूप से 'कद्दू-भात' (लौकी की सब्जी और अरवा चावल) और चने की दाल बनाकर ग्रहण की जाती है।

दूसरा दिन: खरना (14 नवंबर 2026, शनिवार)

विधि: दूसरे दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को स्नान आदि के बाद छठी मैया की पूजा-अर्चना की जाती है और मिट्टी के नए चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया जाता है।

प्रसाद और महत्व: प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर (रसियाव) और रोटी ग्रहण की जाती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है।

तीसरा दिन: संध्या अर्घ्य (15 नवंबर 2026, रविवार)

विधि: यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। शाम के समय व्रती और परिवार के सदस्य बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, गन्ना और पूजा सामग्री लेकर नदी या तालाब के घाट पर पहुंचते हैं और डूबते सूर्यदेव को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं।

विशेष परंपरा: संध्या अर्घ्य के बाद रात में घरों या घाटों पर 'कोसी भरने' की परंपरा निभाई जाती है और पारंपरिक छठ गीत गाए जाते हैं।

चौथा दिन: उषा अर्घ्य एवं पारण (16 नवंबर 2026, सोमवार)

विधि: चौथे और अंतिम दिन व्रती सुबह सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और जल में खड़े होकर उगते सूर्यदेव को दूसरा अर्घ्य अर्पित करते हैं।

पारण: सूर्यदेव को अर्घ्य देने और छठी मैया से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करने के बाद व्रती अदरक और गुड़ या ठेकुआ का प्रसाद व जल ग्रहण कर अपना 36 घंटे का महाव्रत खोलते हैं (पारण करते हैं)।