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  4. Why is arghya made specifically to Suryadev during Chhath Puja, Learn about its religious significance
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (12:17 IST)

छठ पूजा में सूर्यदेव को ही क्यों दिया जाता है अर्घ्य? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Why is arghya made specifically to Suryadev during Chhath Puja
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:23 IST)
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Chhath Puja 2026: छठ महापर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का ऐसा पर्व है, जिसमें प्रकृति के प्रति आभार, आस्था, तपस्या और पारिवारिक मंगलकामना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विशेष आराधना की जाती है। इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ उपवास रखते हैं और जलाशयों के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। आखिर छठ पूजा में सूर्यदेव को ही क्यों दिया जाता है अर्घ्य? आइए, जानते हैं क्‍या है इसका धार्मिक महत्व...
 
छठ पूजा में आखिर सूर्यदेव को ही अर्घ्य देने की परंपरा क्यों शुरू हुई? आइए जानते हैं छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व...

हिंदू धर्म में सूर्यदेव को क्यों कहा जाता है प्रत्यक्ष देवता?

सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता का दर्जा प्राप्त है। प्रत्यक्ष देवता का अर्थ है ऐसे देवता जिनका दर्शन मनुष्य प्रतिदिन अपनी आंखों से कर सकता है। सूर्य हर सुबह उदित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं और जीवन को गतिशील बनाए रखते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव को जगत की आत्मा, ऊर्जा और जीवन का आधार माना गया है। उनके प्रकाश से ही पृथ्वी पर दिन-रात का क्रम चलता है। पेड़-पौधों के विकास से लेकर मौसम के परिवर्तन तक, प्रकृति की अनेक प्रक्रियाएं सूर्य पर निर्भर करती हैं।
 
यही कारण है कि छठ महापर्व में सूर्यदेव की आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। व्रती उन्हें अर्घ्य अर्पित करके जीवन प्रदान करने वाली शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस उपासना के माध्यम से परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की कामना भी की जाती है।
 

सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पीछे छिपी है जीवन और ऊर्जा की मान्यता

छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का एक प्रमुख धार्मिक आधार यह है कि सूर्य संपूर्ण सृष्टि के जीवनदाता हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य का प्रकाश जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
हिंदू धार्मिक परंपरा में सूर्य को तेज, शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना को जीवन में उत्साह, साहस और मानसिक दृढ़ता से भी जोड़कर देखा जाता है। छठ पर्व के दौरान श्रद्धालु सूर्यदेव के सामने नतमस्तक होकर उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।
 

छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों है?

छठ महापर्व की सबसे अनूठी परंपराओं में से एक है अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देना। इस पर्व के तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के किनारे एकत्रित होकर डूबते सूर्य की उपासना करते हैं। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति और लोकगीतों से भक्तिमय हो उठता है।
 
धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अस्त होते सूर्य की पूजा के पीछे गहरा संदेश माना जाता है। आमतौर पर मनुष्य उन्नति, सफलता और नई शुरुआत का स्वागत करता है, लेकिन छठ पर्व हमें जीवन के हर पड़ाव का सम्मान करना सिखाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना इस भावना का प्रतीक है कि जीवन में केवल सफलता और उपलब्धियों को ही महत्व नहीं देना चाहिए।
 
कठिन समय, असफलता और जीवन के बदलते दौर को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यह परंपरा प्रकृति के चक्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करती है। सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को नमन करके श्रद्धालु उनके पूरे दिन के प्रकाश और ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
 

उगते सूर्य की पूजा क्यों है छठ पर्व की विशेष पहचान?

छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे प्रातःकालीन अर्घ्य या उषा अर्घ्य कहा जाता है। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है और व्रती अपना व्रत पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में उगते सूर्य को नई ऊर्जा, आशा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है।

जिस तरह सूर्योदय के साथ अंधकार समाप्त होकर चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसी तरह इसे जीवन में नई संभावनाओं और शुभ शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय श्रद्धालु अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य, संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं।
इस प्रकार छठ पूजा में अस्त और उदय दोनों सूर्य की उपासना जीवन के एक महत्वपूर्ण दर्शन को सामने रखती है। यह पर्व सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और जीवन में आशा का दीप हमेशा जलाए रखना चाहिए।
 

सूर्यदेव को जल अर्पित करने का क्या है धार्मिक महत्व?

छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए जल का विशेष महत्व होता है। व्रती जलाशय में खड़े होकर दोनों हाथों से जल अर्पित करते हैं। इस दौरान उनके हाथों में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी होता है। हिंदू धर्म में जल को जीवन, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और सूर्य की ऊर्जा के साथ मिलकर जल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 
धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करना उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। अर्घ्य देते समय व्रती सूर्यदेव का ध्यान करते हैं और परिवार की सुख-शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पर्व में जलाशयों के किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य देने की परंपरा सामाजिक एकता और सामूहिक आस्था को भी दर्शाती है।
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