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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (13:21 IST)

आखिर छठी मैया कौन हैं और क्यों की जाती है उनकी पूजा?

Who is Chhathi Maiya and why is she worshipped
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:58 IST)
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Chhath Puja 2026: छठ महापर्व में भगवान सूर्य की उपासना जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतना ही विशेष स्थान छठी मैया की आराधना का भी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व में व्रती पूरी श्रद्धा, पवित्रता और निष्ठा के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया से परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। विशेष रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। आखिर छठी मैया कौन हैं? उनका षष्ठी देवी से क्या संबंध है? क्यों की जाती है उनकी पूजा? आइए जानते हैं इस बारे में विस्‍तार से...
 

कौन हैं छठी मैया और क्या है उनका धार्मिक स्वरूप?

छठी मैया को हिंदू धर्म की उन देवी शक्तियों में माना जाता है, जिनकी आराधना विशेष रूप से संतान की सुरक्षा और परिवार के कल्याण के लिए की जाती है। उन्हें मातृत्व, ममता, संरक्षण और संतान सुख का प्रतीक माना गया है।
 
धार्मिक परंपराओं में छठी मैया का संबंध षष्ठी देवी से जोड़ा जाता है। षष्ठी देवी को बालकों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि उनकी कृपा से बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त होता है।
लोकजीवन में छठी मैया के प्रति श्रद्धा का स्वरूप काफी व्यापक है। विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की मंगलकामना के लिए उनकी उपासना करती हैं। वहीं संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति भी कई क्षेत्रों में छठी मैया का व्रत और पूजन करते हैं।
 

छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है?

छठ महापर्व में छठी मैया की आराधना का प्रमुख उद्देश्य संतान और परिवार के कल्याण की कामना करना है। इस पर्व में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। छठी मैया की पूजा से जुड़ी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार हैं:
 

संतान की लंबी आयु के लिए

माताएं अपनी संतान के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना से छठी मैया की आराधना करती हैं। लोकविश्वास है कि देवी बच्चों की रक्षा करती हैं।
 

संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए

छठी मैया को बालकों की संरक्षक देवी माना जाता है। इसलिए माता-पिता बच्चों के स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं।

संतान सुख की प्राप्ति के लिए

कई क्षेत्रों में संतान की इच्छा रखने वाले दंपती छठी मैया के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं।
 

परिवार की सुख-शांति के लिए

छठी मैया से परिवार में प्रेम, एकता और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है।
 

मनोकामना पूर्ति के लिए

श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा से की गई उपासना से देवी की कृपा प्राप्त होती है।
 

षष्ठी देवी से कैसे जुड़ा है छठी मैया का स्वरूप?

छठी मैया की धार्मिक पहचान को समझने के लिए षष्ठी देवी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को जानना जरूरी है। हिंदू धार्मिक साहित्य और लोकपरंपराओं में षष्ठी देवी का उल्लेख बच्चों की रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में मिलता है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी भगवान ब्रह्मा की मानसपुत्री मानी जाती हैं। उन्हें देवसेना नाम से भी संबोधित किया जाता है और उनका संबंध भगवान कार्तिकेय से जोड़ा जाता है।
धार्मिक मान्यताओं में षष्ठी देवी को संतान की रक्षा करने वाली, बच्चों को आरोग्य प्रदान करने वाली और मातृत्व की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। यही कारण है कि बच्चे के जन्म के छठे दिन उनकी पूजा करने की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है। समय के साथ षष्ठी देवी की उपासना लोकपरंपराओं में छठी मैया के स्वरूप में भी प्रतिष्ठित हुई। 
 

क्या छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं?

छठ महापर्व से जुड़ी सबसे प्रचलित लोकमान्यताओं में से एक यह है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन हैं। इसी वजह से इस पर्व में सूर्यदेव के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। लोकपरंपरा के अनुसार छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना और उनके साथ देवी का स्मरण करना शुभ माना जाता है।
 
व्रती सूर्यदेव से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और छठी मैया से संतान की रक्षा तथा खुशहाली का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ महापर्व में सूर्य और छठी मैया की संयुक्त उपासना इस पर्व को विशेष धार्मिक पहचान प्रदान करती है।
 

बच्चे के जन्म के छठे दिन क्यों होती है छठी मैया की पूजा?

भारतीय समाज में बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाने की परंपरा काफी पुरानी है। इस अवसर पर परिवार के सदस्य नवजात शिशु के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य के लिए छठी मैया की पूजा करते हैं। लोकमान्यता है कि जन्म के छठे दिन छठी मैया बच्चे के भाग्य का लेखा लिखती हैं। इसी विश्वास के चलते इस दिन को शिशु के जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है।
कई क्षेत्रों में छठी के दिन घर में धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। परिवार के सदस्य देवी का स्मरण करते हैं और बच्चे के जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ परंपराओं में इस अवसर पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं और परिवार के लोग एकत्रित होकर नवजात शिशु के आगमन की खुशियां मनाते हैं।
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