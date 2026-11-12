छठ व्रत में जमीन पर क्यों सोते हैं व्रती? जानिए इसके पीछे की परंपरा

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व को आस्था, तपस्या और कठिन साधना का पर्व कहा जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित इस 4 दिवसीय महापर्व में व्रती पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कई नियमों का पालन करते हैं। इस दौरान खानपान से लेकर रहन-सहन और दिनचर्या तक में विशेष सावधानी बरती जाती है। छठ पूजा में स्वच्छता, सात्विकता और आत्मसंयम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इन्हीं में एक परंपरा व्रत के दौरान जमीन पर सोने की भी है। आइए जानते हैं छठ महापर्व में जमीन पर सोने की परंपरा का धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से...

सुख-सुविधाओं के त्याग का प्रतीक

छठ महापर्व को सामान्य पूजा-पाठ से अलग एक कठिन साधना के रूप में देखा जाता है। इस दौरान व्रती अपनी दैनिक सुख-सुविधाओं को सीमित कर लेते हैं और पूरी तरह पूजा-पाठ तथा धार्मिक नियमों के प्रति समर्पित रहते हैं। जमीन पर सोने की परंपरा भी इसी त्याग की भावना को दर्शाती है।

सामान्य दिनों में लोग आरामदायक बिस्तर, गद्दे और तकियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छठ व्रत के दौरान कई श्रद्धालु इन सुविधाओं को छोड़ देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर सादगी और समर्पण का भाव मजबूत होता है।

व्रती यह संकल्प लेते हैं कि वे छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से अधिक महत्व धार्मिक अनुशासन को देंगे। इस परंपरा का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति केवल पूजा सामग्री चढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके लिए त्याग, धैर्य और आत्मसंयम भी जरूरी हैं।

तपस्या और आत्मसंयम से जुड़ी है यह परंपरा

छठ व्रत को कठिन व्रतों में शामिल किया जाता है। इसमें व्रती को कई दिनों तक विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। खानपान में सात्विकता रखने के साथ-साथ विचारों और व्यवहार में भी संयम बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। जमीन पर सोने को इसी तपस्या और आत्मसंयम का एक प्रतीक माना जाता है।

धार्मिक दृष्टि से इसका उद्देश्य व्यक्ति को आराम और विलासिता से दूर रखकर साधना के प्रति एकाग्र करना है। मान्यता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और सुविधाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है, तो उसके भीतर धैर्य और अनुशासन का विकास होता है। छठ व्रत में इस भावना को विशेष महत्व दिया जाता है।

छठ पूजा में स्वच्छता और पवित्रता का क्यों रखा जाता है ध्यान?

छठ महापर्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी स्वच्छता और शुद्धता की परंपरा है। इस पर्व में पूजा के प्रत्येक कार्य को साफ-सुथरे तरीके से करने पर विशेष जोर दिया जाता है। घर की सफाई से लेकर प्रसाद तैयार करने और पूजा सामग्री रखने तक हर काम में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है।

इसी क्रम में कई परिवारों में व्रती के लिए सोने का अलग स्थान निर्धारित किया जाता है। इस स्थान पर साफ चटाई, दरी या सूती चादर बिछाई जाती है। व्रती उसी स्थान पर विश्राम करते हैं और अपनी दिनचर्या को धार्मिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित रखते हैं।

ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवनशैली

छठ व्रत के दौरान व्रती को अपने व्यवहार और दिनचर्या में विशेष संयम रखने की परंपरा है। इस दौरान सात्विक भोजन, शांत स्वभाव और धार्मिक गतिविधियों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कई परिवारों और क्षेत्रीय परंपराओं में छठ व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

व्रती सांसारिक आकर्षणों से दूर रहकर अपना अधिकतर समय पूजा और उपासना में लगाते हैं। कुछ स्थानों पर व्रती के लिए अलग सोने की व्यवस्था भी की जाती है। इसे ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और धार्मिक अनुशासन से जोड़कर देखा जाता है।

नहाय-खाय से ही शुरू हो जाती है छठ व्रतियों की कठिन साधना

छठ महापर्व चार दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन का अपना धार्मिक महत्व होता है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इसी दिन से व्रती अपने खानपान और रहन-सहन में विशेष सावधानी बरतने लगते हैं।

नहाय-खाय

छठ पर्व के पहले दिन व्रती स्नान करके स्वच्छ और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन से घर में साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

खरना

दूसरे दिन व्रती दिनभर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन से 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

संध्या अर्घ्य

तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब या अन्य जलाशयों के किनारे जाकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।

उषा अर्घ्य

चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का समापन किया जाता है।

कई परिवारों में नहाय-खाय से ही जमीन पर सोने की परंपरा शुरू हो जाती है। कुछ स्थानों पर खरना के बाद इसका पालन किया जाता है। यह पूरी तरह स्थानीय और पारिवारिक रीति-रिवाजों पर निर्भर करता है।

क्या छठ व्रत में जमीन पर सोना सभी के लिए अनिवार्य है?

छठ पूजा में जमीन पर सोने की परंपरा कई परिवारों में लंबे समय से चली आ रही है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में व्रती इस नियम का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। हालांकि सभी जगह इस परंपरा का एक जैसा स्वरूप नहीं है। कुछ परिवारों में नहाय-खाय से ही जमीन पर सोने का नियम अपनाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर व्रती अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अलग व्यवस्था करते हैं।