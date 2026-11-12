छठ पूजा खरना 2026: दूसरे दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए पूजा के नियम, प्रसाद और जरूरी सावधानियां

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन 'खरना' कहलाता है, जो वर्ष 2026 में 14 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। नहाय-खाय के बाद आने वाला यह दिन बेहद पवित्र और अनुशासित होता है। 'खरना' का शाब्दिक अर्थ ही है- तन और मन को पूरी तरह शुद्ध करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना। इसी दिन से छठ के 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की नींव पड़ती है।

खरना के दिन क्या-क्या होता है?

दिनभर का निर्जला उपवास: खरना के दिन व्रती सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए कठोर उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद ही वे जल और प्रसाद ग्रहण करते हैं।

मिट्टी के नए चूल्हे पर बनता है प्रसाद: इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ का मुख्य प्रसाद और खरना का भोजन बनाने के लिए मिट्टी के नए चूल्हे और आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है।

रसियाव (गुड़ की खीर) और घी वाली रोटी: नए चूल्हे पर साठी के चावल, दूध और गुड़ मिलाकर विशेष खीर (जिसे 'रसियाव' भी कहते हैं) तैयार की जाती है। इसके साथ ही शुद्ध घी लगी हुई रोटी, ठेकुआ, गेहूं का पेठा और मौसमी फल प्रसाद के रूप में बनाए और सजाए जाते हैं।

संध्या पूजा और जल अर्पण: शाम के समय स्नान आदि के बाद व्रती नदी, तालाब या घर पर ही सूर्यदेव और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं।

प्रसाद ग्रहण और पारिवारिक वितरण: पूजा संपन्न होने के बाद व्रती सबसे पहले एकांत में शांत मन से शुद्ध जल पीते हैं और फिर गुड़ की खीर, घी वाली रोटी व फलों का सेवन करते हैं। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही बचा हुआ भोजन परिवार के अन्य सदस्यों और आस-पड़ोस के लोगों में महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है।

36 घंटे के महाव्रत का आरंभ

खरना का प्रसाद और जल ग्रहण करने के तुरंत बाद ही व्रतियों का 36 घंटे का अखंड निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद व्रती सीधे चौथे दिन यानी उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को जल देने) के बाद ही पारण करते हैं।