छठ पूजा में बांस के सूप में कौनसी चीजें रखना माना जाता है शुभ?

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व की तैयारियां शुरू होते ही घरों में पूजा की सामग्री जुटाने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। इस दौरान व्रती पूजा के लिए बांस से बने सूप का इस्तेमाल करते हैं। छठ पूजा में बांस के सूप का इस्तेमाल सदियों पुरानी लोकपरंपरा का हिस्सा है। इसमें रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व माना जाता है। छठ पूजा में बांस के सूप में कौनसी चीजें रखना शुभ माना जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से...

बांस के सूप के बिना अधूरी मानी जाती है छठ पूजा

छठ महापर्व में बांस से बने सूप का विशेष स्थान होता है। छठ पूजा के लिए बांस के सूप में ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, अमरूद, सेब, मूली, शकरकंद, हल्दी और अदरक जैसी वस्तुएं स्थानीय परंपराओं के अनुसार रखी जाती हैं।

इन प्राकृतिक वस्तुओं और पारंपरिक प्रसाद को सूर्यदेव तथा छठी मैया को अर्पित करके श्रद्धालु परिवार की खुशहाली, संतान के कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि प्रकृति से प्राप्त फलों और प्रसाद को सूर्यदेव के चरणों में अर्पित करके श्रद्धालु उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। बांस को प्राकृतिक और उपयोगी सामग्री माना जाता है। इससे तैयार सूप और टोकरी ग्रामीण जीवन तथा पारंपरिक हस्तशिल्प की पहचान भी हैं। छठ पूजा के दौरान इन सूपों में फल, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री सजाकर घाट तक ले जाई जाती है।

धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सूप में प्राकृतिक वस्तुओं को सजाना प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि आधुनिक बर्तनों के बजाय आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक बांस के सूप का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।

ठेकुआ: छठ महापर्व का सबसे खास पारंपरिक प्रसाद

छठ पूजा की बात हो और ठेकुआ का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। यह इस महापर्व का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक प्रसाद माना जाता है। गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से तैयार होने वाला ठेकुआ छठी मैया तथा सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। छठ पर्व के दौरान घरों में महिलाएं विशेष साफ-सफाई और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ठेकुआ तैयार करती हैं।

केले का पूरा घौद रखना माना जाता है शुभ

छठ पूजा के सूप में केले का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कई परिवार केले के छोटे गुच्छों के बजाय पूरा घौद चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में केले को शुभता, उर्वरता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसे पूजा में फल के रूप में अर्पित किया जाता है। छठ पूजा के दौरान केले को सूप में प्रमुख स्थान दिया जाता है।

नारियल को क्यों दिया जाता है विशेष स्थान?

हिंदू धर्म में नारियल को शुभता और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि विवाह, गृह प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर छठ महापर्व तक में इसका विशेष इस्तेमाल होता है। छठ पूजा के सूप में जटा वाला नारियल रखना कई क्षेत्रों में प्रचलित है। इसे अन्य फलों और प्रसाद के साथ सजाकर सूर्यदेव तथा छठी मैया को अर्पित किया जाता है।

गन्ना

छठ पूजा में गन्ने का महत्व भी किसी से छिपा नहीं है। कई स्थानों पर गन्ने के डंठलों से पूजा स्थल पर मंडप बनाया जाता है। इसके अलावा गन्ने को सूप में भी रखा जाता है। गन्ने को प्राकृतिक मिठास और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कुछ क्षेत्रों में व्रती गन्ने के मंडप के नीचे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य छठ महापर्व की सबसे सुंदर पारंपरिक झलकियों में से एक है।

सिंघाड़ा

छठ पूजा में सिंघाड़े को मौसमी फल के रूप में शामिल किया जाता है। कई क्षेत्रों में इसे पारंपरिक प्रसाद सामग्री का हिस्सा माना जाता है।

अमरूद

ताजे अमरूद को सूप में अन्य फलों सेब, संतरा, अनार, नींबू के साथ सजाया जाता है। यह मौसमी फल होने के कारण पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखता है। इन फलों को अर्पित करने के पीछे प्रकृति से प्राप्त उपहारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की भावना जुड़ी हुई है।

हल्दी और अदरक की गांठ का भी है पारंपरिक महत्व

छठ पूजा में हल्दी और अदरक की गांठ को भी कई परिवार शुभ सामग्री के रूप में सूप में रखते हैं। ये दोनों वस्तुएं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं और भारतीय धार्मिक तथा लोकपरंपराओं में इनका विशेष स्थान है।

चावल के लड्डू और गुड़ से बनी मिठाइयां भी करें शामिल

छठ महापर्व में घर पर तैयार किए गए पारंपरिक पकवानों का विशेष महत्व है। ठेकुआ के अलावा कई क्षेत्रों में चावल के लड्डू और गुड़ से बनी मिठाइयां भी प्रसाद के रूप में तैयार की जाती हैं। चावल से बने लड्डू को सूप में अन्य प्रसाद के साथ रखा जाता है। कुछ परिवारों में गुड़ से तैयार विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं।

फूलों और दीपक से बढ़ती है पूजा की शोभा

छठ पूजा में फूलों का इस्तेमाल भी विशेष रूप से किया जाता है। गेंदे के फूल और उनकी मालाओं से पूजा सामग्री तथा घाट को सजाने की परंपरा है। फूलों को भक्ति, श्रद्धा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। व्रती पूजा के दौरान फूल अर्पित करके सूर्यदेव और छठी मैया का स्मरण करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है।

पान, सुपारी, मूली और शकरकंद भी हैं पारंपरिक सामग्री

छठ पूजा के सूप में प्रमुख फलों और प्रसाद के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं पान, सुपारी, मूली, लौंग, आंवला और शकरकंद भी शामिल की जाती हैं। इनका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों की लोकपरंपराओं के अनुसार होता है।