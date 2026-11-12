छठ पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है ठेकुआ? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Chhath Puja 2026: छठ महापर्व का नाम आते ही भगवान सूर्य की उपासना, नदी और तालाबों के किनारे सजे पूजा घाट और बांस के सूप में रखे तरह-तरह के फल याद आने लगते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी खास चीज है, जिसके बिना छठ पूजा की परंपरा अधूरी सी लगती है। यह है ठेकुआ, जिसे छठ महापर्व का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक प्रसाद माना जाता है। आइए जानते हैं छठ महापर्व के इस खास प्रसाद से जुड़े धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में विस्तार से...

गेहूं के आटे, गुड़ और घी से तैयार होने वाला ठेकुआ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा के अवसर पर घरों में इसे विशेष विधि से तैयार किया जाता है। खास बात यह है कि ठेकुआ केवल स्वादिष्ट पकवान नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है।

छठ पूजा में ठेकुआ चढ़ाने की परंपरा कैसे बनी?

छठ पूजा में ठेकुआ चढ़ाने की परंपरा मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल की लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है। समय के साथ यह प्रसाद छठ महापर्व की सबसे बड़ी पहचान बन गया। आज देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी छठ पूजा के दौरान इसे विशेष रूप से तैयार करते हैं।

परंपरागत रूप से ठेकुआ घर में उपलब्ध सामान्य खाद्य सामग्री से बनाया जाता है। इसमें गेहूं का आटा, गुड़ या चीनी और घी का इस्तेमाल होता है। इन सामग्रियों को मिलाकर आटा गूंथा जाता है और फिर छोटे-छोटे आकार देकर इसे तल लिया जाता है। छठ पूजा में इस प्रसाद को तैयार करने के पीछे सात्विकता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

ठेकुआ को क्यों कहा जाता है छठ महापर्व की पहचान?

छठ पूजा में ठेकुआ का स्थान दूसरे प्रसादों से कुछ अलग माना जाता है। केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फल भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ठेकुआ की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। बिहार और झारखंड के अनेक परिवारों में छठ की तैयारियां ठेकुआ बनाने के साथ ही पूरी मानी जाती हैं। घरों में इसकी खुशबू से त्योहार का माहौल बन जाता है।

ठेकुआ बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का क्या है धार्मिक महत्व?

ठेकुआ की विशेषता यह है कि इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भारतीय कृषि और पारंपरिक खानपान से जुड़ी हुई है। प्रत्येक सामग्री का अपना महत्व माना जाता है।

गेहूं का आटा

गेहूं भारतीय खानपान का प्रमुख हिस्सा है। इसे अन्न और कृषि समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

गुड़

ठेकुआ में गुड़ का इस्तेमाल इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। भारतीय परंपरा में गुड़ को शुभ अवसरों और मांगलिक कार्यों से भी जोड़ा जाता है।

घी

हिंदू धार्मिक परंपराओं में घी का विशेष स्थान है। पूजा-पाठ, दीप प्रज्वलन और हवन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठेकुआ तैयार करने में घी का इस्तेमाल स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है।

इलायची

कुछ परिवार ठेकुआ में इलायची का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रसाद में अच्छी खुशबू आती है।

ठेकुआ बनाने से पहले क्यों की जाती है विशेष साफ-सफाई?

छठ महापर्व में स्वच्छता और पवित्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि प्रसाद तैयार करने से पहले घर की रसोई और बर्तनों की अच्छी तरह सफाई की जाती है। कई परिवारों में छठ का प्रसाद बनाने के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं। इसे तैयार करने वाले लोग भी साफ-सफाई और सात्विकता से जुड़े नियमों का पालन करते हैं।