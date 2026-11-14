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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (11:33 IST)

छठ पूजा पर अपनों को दें ये शुभकामनाएं और बधाई संदेश, हर कोई कहेगा जय छठी मैया

Chhath Puja wishes and greeting messages
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (11:53 IST)
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Chhath Puja Wishes 2026: छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। 4 दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व में भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और घर में खुशहाली की कामना करते हैं। छठ पूजा का उत्साह बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। अगर आप भी छठ पूजा के मौके पर अपनों को कुछ खास और दिल छू लेने वाले संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश और बधाई आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं...
 

शुभकामना और बधाई संदेश 

  • सूर्यदेव की पावन किरणें आपके जीवन को रोशन करें और छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • छठी मैया के आशीर्वाद से आपके घर-आंगन में खुशियों का वास हो। परिवार का हर सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इस पावन महापर्व की आपको और आपके परिवार को ढेरों बधाइयां।
  • उगते सूर्य की पहली किरण आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए और डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य आपके सभी दुखों को दूर करे। छठ महापर्व मंगलमय हो!
  • आस्था और विश्वास का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो।
  • श्रद्धा का दीप जलता रहे, भक्ति का रंग चढ़ता रहे। छठी मैया की कृपा से आपके जीवन में सुख-समृद्धि का सूरज चमकता रहे। छठ पूजा की शुभकामनाएं!

 

छठ पूजा पर भेजें दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश
  • रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशियों की बहार रहे। छठी मैया के आशीर्वाद से आपका हर दिन मंगलमय और हर सपना साकार हो।
  • नदियों की लहरों में आस्था का विश्वास हो, सूप में सजे प्रसाद की मिठास हो। सूर्यदेव की कृपा और छठी मैया का आशीर्वाद आपके साथ हो।
  • जीवन में कभी दुखों की छाया न आए, खुशियों का हर पल आपके पास आए। छठी मैया आपके परिवार को हमेशा खुशहाल रखें।
  • इस छठ पूजा पर आपके जीवन में सुख का उजाला हो, हर मनोकामना पूरी हो और परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहे।
  • भक्ति की शक्ति और आस्था का विश्वास कभी कम न हो। छठी मैया की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की कमी न हो।

 

सूर्यदेव और छठी मैया के भक्तिमय बधाई संदेश
  • हे सूर्यदेव! अपनी दिव्य ऊर्जा से संसार को प्रकाशित करते रहें। छठी मैया सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय छठी मैया!
  • सूर्य की उपासना और छठी मैया की आराधना से हर घर में खुशियों का उजाला हो। सभी व्रतियों की साधना सफल हो और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों।
  • आस्था के इस महापर्व पर सूर्यदेव को शत-शत नमन। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार को हर संकट से सुरक्षित रखे।
  • नमन उस श्रद्धा को, जो कठिन तपस्या में भी अटूट रहती है। नमन उस विश्वास को, जो हर मनोकामना को छठी मैया के चरणों में समर्पित करता है।
  • सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में आरोग्य और ऊर्जा बनी रहे। छठी मैया आपके परिवार को सुख-समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें।

 

परिवार और रिश्तेदारों के लिए छठ पूजा की शुभकामनाएं
  • छठी मैया की कृपा से हमारे परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। घर का हर सदस्य स्वस्थ रहे और सभी के जीवन में सफलता के नए अवसर आएं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई!
  • इस पावन पर्व पर मेरी यही कामना है कि आपके घर में सुख-शांति का वास हो, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे।
  • छठी मैया आपके परिवार की हर परेशानी दूर करें और आपके घर को खुशियों से भर दें। सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे।
  • अपनों का साथ, परिवार का प्यार और छठी मैया का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं। इस महापर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।
  • छठ पूजा का यह पावन अवसर आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। घर के हर सदस्य की सभी इच्छाएं पूरी हों और परिवार हमेशा हंसता-मुस्कुराता रहे।

 

दोस्तों के लिए छठ पूजा के खास संदेश
  • दोस्त, छठी मैया की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का सवेरा हो और सफलता हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। छठ पूजा की बधाई!
  • सूर्यदेव की रोशनी तुम्हारी जिंदगी को चमकाए और छठी मैया तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करें। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छठ महापर्व की शुभकामनाएं।
  • दोस्ती का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे और जीवन में खुशियों की कमी कभी न हो। छठी मैया तुम्हें हर सुख और सफलता प्रदान करें।
  • इस छठ पूजा पर तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियां दूर हों और खुशियों के नए रास्ते खुलें। जय छठी मैया!
  • छठी मैया का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। जीवन में तरक्की करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयां!

छठ पूजा के लिए छोटे और आकर्षक WhatsApp स्टेटस

- छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे, हर घर में खुशियों का उजाला रहे। जय छठी मैया!
- उगते सूर्य को प्रणाम, डूबते सूर्य को सलाम। छठी मैया करें सबका कल्याण।
- आस्था, श्रद्धा और विश्वास का पर्व है छठ, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
- सूर्यदेव की कृपा और छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।
- छठ का पर्व है आया, खुशियों का संदेश है लाया।
- हर आंगन में खुशियां आएं, छठी मैया सबकी बिगड़ी बनाएं।
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