Dev uthani ekadasshi 2026: देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या है?

Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इनमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत में जितना महत्व पूजा और उपवास का होता है, उतना ही महत्व अगले दिन सही समय पर पारण करने का भी माना जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 2026 की तिथि, पारण मुहूर्त और इससे जुड़े धार्मिक नियम...

एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर, शुक्रवार 2026 को सुबह 07:15 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर, शनिवार 2026 को सुबह 06:31 बजे

देवउठनी (देवउत्थान) एकादशी व्रत: 20 नवंबर शुक्रवार, 2026 को

व्रत के पारण का समय: 21 नवंबर शनिवार, 2026 को दोपहर 01:11 से 03:18 बजे तक

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय: दोपहर 12:07 बजे

गौण देवउत्थान एकादशी: 21 नवंबर शनिवार, 2026 को

देवउठनी (देवउत्थान) एकादशी व्रत: 21 नवंबर शनिवार, 2026 को

गौण एकादशी के लिए पारण का समय: 22 नवंबर रविवार, 2026 को सुबह 06:49 से 08:56 बजे तक

देवउठनी एकादशी कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह तिथि 20 नवंबर, शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे और अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रखेंगे।





धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और दान-पुण्य करने की परंपरा है।

कब किया जाएगा देवउठनी एकादशी व्रत का पारण?

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण निर्धारित समय में करना चाहिए। वर्ष 2026 में नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार स्मार्त परंपरा के श्रद्धालु 21 नवंबर को व्रत का पारण कर सकेंगे। पारण का शुभ समय सुबह के बजाय दोपहर में निर्धारित है।





इसका कारण हरि वासर की अवधि और द्वादशी तिथि से जुड़े नियम हैं। कई वैष्णव संप्रदायों में 21 नवंबर, शनिवार को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अनुसार पारण 22 नवंबर, रविवार को किया जाएगा।

क्या होता है एकादशी व्रत का पारण और क्यों है इसका महत्व?

एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास रखने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक व्रत खोलने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की आराधना और आत्मिक शुद्धि का माध्यम माना गया है।

मान्यता है कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है, जब श्रद्धालु द्वादशी तिथि में उचित समय पर उसका पारण करते हैं। इसलिए व्रत रखने वाले लोगों को केवल उपवास करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पारण के नियमों का भी पालन करना चाहिए।

धार्मिक परंपरा के अनुसार पारण से पहले भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत पूरा किया जाता है।

हरि वासर क्या होता है? पारण से पहले क्यों करना चाहिए इंतजार?

एकादशी व्रत के पारण में हरि वासर का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग की गणना के अनुसार द्वादशी तिथि के शुरुआती एक-चौथाई भाग को हरि वासर कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए।

कहा जाता है कि हरि वासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना उचित होता है। इसलिए श्रद्धालुओं को द्वादशी तिथि शुरू होते ही भोजन ग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

वर्ष 2026 में नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 21 नवंबर को हरि वासर दोपहर 12 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से पारण का शुभ समय शुरू होगा। इस समय भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत खोलना चाहिए।

देवउठनी एकादशी का व्रत खोलने की सही विधि क्या है?

देवउठनी एकादशी का पारण केवल भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक नियमों और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ पूरा करने की परंपरा है। व्रत खोलने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सुबह स्नान करके करें पूजा

पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान को प्रणाम करके व्रत सफलतापूर्वक पूरा होने की प्रार्थना करें।

भगवान विष्णु को अर्पित करें तुलसी दल

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। इसलिए पूजा के दौरान भगवान को तुलसी दल, पुष्प और फल अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

जरूरतमंदों को करें दान

द्वादशी तिथि पर दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, फल, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे व्रत का पुण्य बढ़ता है।

सात्विक भोजन से खोलें व्रत

पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। शुरुआत में फल, दूध या हल्का भोजन लिया जा सकता है। इसके बाद अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार भोजन करें। व्रत खोलते समय तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए।

स्मार्त और वैष्णव परंपरा में देवउठनी एकादशी के व्रत में अंतर

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को लेकर स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में कुछ अंतर देखने को मिलता है। तिथि की गणना और व्रत रखने के नियमों के कारण कई बार दोनों परंपराओं में व्रत की तारीख अलग हो जाती है। स्मार्त परंपरा के अनुसार वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा।

वैष्णव परंपरा के अनुसार, 21 नवंबर, शनिवार को गौण देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसलिए श्रद्धालुओं को अपने संप्रदाय, पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार ही व्रत तथा पारण का समय निर्धारित करना चाहिए।