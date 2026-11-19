Dev Uthani Ekadashi 2026 Date: 4 शुभ योग में मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, ये 5 उपाय करेंगे तो मिलेगा अक्षय पुण्य

Dev Uthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु चार माह की योगनिद्रा के बाद जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, मुंडन व गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साल 2026 में देवउठनी एकादशी का व्रत शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। इस बार यह तिथि 4 अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ आ रही है, जिससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है।

तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त:

देवउठनी एकादशी 2026: तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय

पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी के पूजा और पारण का शुभ समय इस प्रकार है:

देवउठनी एकादशी व्रत: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर 2026, सुबह 07:15 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर 2026, सुबह 06:31 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त (पूजा के लिए उत्तम समय): दिन में 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक

पारण का समय:

व्रत पारण (खोलने) का समय: 21 नवंबर 2026, दोपहर 01:10 बजे से शाम 03:18 बजे के बीच

हरि वासर समाप्त होने का समय: 21 नवंबर 2026, दोपहर 12:07 बजे (ध्यान रखें: पारण हमेशा हरि वासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है)

देवउठनी एकादशी 2026 पर बन रहे हैं ये 4 शुभ योग:

इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से 4 विशेष संयोग बन रहे हैं:

रवि योग: यह शुभ योग पूरे दिन रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इसके बनने से पंचांग के अन्य सभी अशुभ योग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस योग में नया कारोबार, वाहन खरीदी, यात्रा, चिकित्सा और शुभ संस्कार आदि कार्य किए जा सकते हैं। (हालांकि विवाह कार्य के लिए लग्न शुद्धि देखना आवश्यक होता है)।

भीष्म पंचक का प्रारंभ: इसी दिन से पंचभीकु या भीष्म पंचक की शुरुआत हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार, कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैय्या पर लेटे पितामह भीष्म ने भगवान श्रीकृष्ण के अनुरोध पर पांडवों को कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक (5 दिनों तक) राजधर्म, मोक्ष और जीवन के रहस्यों का उपदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों में स्नान, दान, जप, तप और व्रत करेगा, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा।

त्रिग्रही योग: इस दिन सिंह राशि में मंगल, केतु और देवगुरु बृहस्पति की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जो धर्म, ऊर्जा और ज्ञान के कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है।

वज्र योग: एकादशी के दिन वज्र योग भी विद्यमान रहेगा। शास्त्रों में इस योग को विशेष रूप से भगवान की पूजा-पाठ, साधना और मंत्र जाप के लिए बेहद शुभ और फलदायी माना गया है।

देवउठनी एकादशी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बरसेगी श्रीहरि की कृपा

इन 4 शुभ योगों के बीच देवउठनी एकादशी पर नीचे दिए गए 5 सरल उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं:

दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक: देवउठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल और केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और मां लक्ष्मी का घर में वास होता है।

तुलसी माता को चुनरी और दीपदान: शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, माता तुलसी को लाल चुनरी व सुहाग की सामग्री अर्पित करें और कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है।

गन्ने का मंडप सजाएं: पूजा स्थान पर गन्ने का मंडप बनाकर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का पूजन करें। भगवान को मौसमी फल, सिंघाड़ा, आंवला और बेर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

पीले वस्त्र और अन्न का दान: एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, केला या पीले मिष्ठान का दान करें। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और भाग्य का साथ मिलता है।

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप: रात के समय भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर तुलसी की माला से 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय मानसिक शांति और हर संकट से मुक्ति दिलाता है।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। किसी भी विशेष अनुष्ठान से पहले योग्य विद्वान या पुरोहित की सलाह अवश्य लें।