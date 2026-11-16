  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. tulsi-vivah-2026-date-20-or-21-november-shubh-muhurat
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (12:18 IST)

तुलसी विवाह 2026: 20 या 21 नवंबर, जानिए किस दिन होगा तुलसी-शालिग्राम विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त?

lord vishnu and vranda vivah: tulsi vivah 2026 date and time
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (12:24 IST)
google-news
Tulsi Vivah 2026: वर्ष 2026 में तुलसी विवाह 20 या 21 नवंबर कब है। कई क्षेत्रों यह विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और कुछ क्षेत्रों में देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। हालांकि अधिकतर घरों में यह परंपरा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को निभाई जाती है। साल 2026 में तुलसी विवाह शनिवार, 21 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। तारीख को लेकर भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी है, जबकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है।
 

1. पर्व की मुख्य तिथियाँ और पंचांग गणना

साल 2026 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तिथियों को लेकर स्पष्टता रखना बेहद जरूरी है:
देवउठनी एकादशी (शुक्रवार, 20 नवंबर 2026): एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 07:15 बजे शुरू होकर अगले दिन 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे तक रहेगी।
तुलसी विवाह का मुख्य दिन (शनिवार, 21 नवंबर 2026): शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को होता है। द्वादशी तिथि 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे से आरंभ होकर 22 नवंबर की सुबह 04:56 बजे तक रहेगी।
 
विशेष नोट: कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं में लोग एकादशी यानी 20 नवंबर की शाम को भी तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन पंचांग और शास्त्रसम्मत मुख्य तिथि 21 नवंबर ही है।
 

2. पूजा और विवाह के सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त (21 नवंबर 2026)

तुलसी विवाह के अनुष्ठान के लिए संध्या का समय सबसे उत्तम माना जाता है, हालांकि दिन में भी कुछ विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं:
प्रदोष काल (सर्वश्रेष्ठ समय): शाम 05:25 बजे से रात 08:06 बजे तक। इसमें भी शाम 05:25 से 07:49 बजे के बीच का समय मुख्य पूजन के लिए अत्यधिक फलदायी है।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:13 बजे से 05:37 बजे तक (सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद की वेला)।
अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:46 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
नोट: शहर के अनुसार समय में अंतर: सूर्यास्त के समय के आधार पर मुहूर्त में कुछ मिनटों का बदलाव संभव है। उदाहरण के लिए, इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में सूर्यास्त शाम 05:37 बजे के करीब होगा, इसलिए वहां प्रदोष काल शाम 05:37 से रात 08:18 बजे तक मान्य रहेगा।)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मंगल-राहु का महाटकराव: सिंह और कुंभ में बना अंगारक योग योग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

तुलसी विवाह 2026: 20 या 21 नवंबर, जानिए किस दिन होगा तुलसी-शालिग्राम विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त?

तुलसी विवाह 2026: 20 या 21 नवंबर, जानिए किस दिन होगा तुलसी-शालिग्राम विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त?साल 2026 में तुलसी विवाह शनिवार, 21 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। तारीख को लेकर भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी है, जबकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है।

मंगल-राहु का महाटकराव: सिंह और कुंभ में बना अंगारक योग योग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हाल

मंगल-राहु का महाटकराव: सिंह और कुंभ में बना अंगारक योग योग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का हालवैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब मंगल और राहु एक-दूसरे से ठीक सातवें भाव में स्थित होते या किसी भाव में युति बताते हैं तो 'समसप्तक योग' के साथ ही 'अंगारक योग' भी बनता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, मंगल सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में विराजमान होकर आमने-सामने की दृष्टि डाल रहे हैं। चूँकि मंगल और राहु दोनों ही उग्र और विस्फोटक स्वभाव के ग्रह हैं, इसलिए इनका यह आमना-सामना सभी 12 राशियों के जीवन में अचानक बदलाव, ऊर्जा का उतार-चढ़ाव और महत्वपूर्ण घटनाएं लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक इसका प्रभाव।

16 November Birthday: आपको 16 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

16 November Birthday: आपको 16 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!16 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 16 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 16 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 16 November horoscope in Hindi : आज 16 नवंबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 नवंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 नवंबर 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय16 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

15 November Birthday: आपको 15 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 November Birthday: आपको 15 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 15 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 15 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 15 November horoscope in Hindi : आज 15 नवंबर, 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय15 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

छठ का गीत | Chhath ke geet

छठ का गीत | Chhath ke geetChhath geet bhojpuri: छठ पूजा पर बिहार में गाए जाते हैं ये भोजपुरी गीत। इन लोकगीतों से इस उत्सव में चार चांद लग जाते हैं। छठ पूजा के लोकगीतों में छठ मैया की महिमा, सूर्य देव की उपासना और भक्तों की मनोकामनाओं का वर्णन होता है। वेबदुनिया पर पढ़ें मोनिका पांडे द्वारा संकलित 5 लोकप्रिय छठ भोजपुरी छठ गीत।

Gopashtami 2026: आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार चराई थी गायें, जानें गोपाष्टमी का महत्व और पौराणिक कथा

Gopashtami 2026: आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार चराई थी गायें, जानें गोपाष्टमी का महत्व और पौराणिक कथाGopashtami 2026: हिंदू धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि माता के समान पूजनीय माना गया है। यही वजह है कि हिंदू धर्म के कई प्रमुख पर्वों और धार्मिक अनुष्ठानों में गाय की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं पर्वों में एक है गोपाष्टमी, जिसका संबंध सीधे भगवान श्रीकृष्ण के बाल जीवन और उनकी गौचारण लीला से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायें चराई थीं। आइए जानते हैं गोपाष्टमी के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...