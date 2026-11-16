तुलसी विवाह 2026: 20 या 21 नवंबर, जानिए किस दिन होगा तुलसी-शालिग्राम विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त?

Tulsi Vivah 2026: वर्ष 2026 में तुलसी विवाह 20 या 21 नवंबर कब है। कई क्षेत्रों यह विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और कुछ क्षेत्रों में देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। हालांकि अधिकतर घरों में यह परंपरा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को निभाई जाती है। साल 2026 में तुलसी विवाह शनिवार, 21 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। तारीख को लेकर भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी है, जबकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है।

1. पर्व की मुख्य तिथियाँ और पंचांग गणना

साल 2026 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तिथियों को लेकर स्पष्टता रखना बेहद जरूरी है:

देवउठनी एकादशी (शुक्रवार, 20 नवंबर 2026): एकादशी तिथि 20 नवंबर की सुबह 07:15 बजे शुरू होकर अगले दिन 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे तक रहेगी।

तुलसी विवाह का मुख्य दिन (शनिवार, 21 नवंबर 2026): शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को होता है। द्वादशी तिथि 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे से आरंभ होकर 22 नवंबर की सुबह 04:56 बजे तक रहेगी।

विशेष नोट: कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं में लोग एकादशी यानी 20 नवंबर की शाम को भी तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन पंचांग और शास्त्रसम्मत मुख्य तिथि 21 नवंबर ही है।

2. पूजा और विवाह के सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त (21 नवंबर 2026)

तुलसी विवाह के अनुष्ठान के लिए संध्या का समय सबसे उत्तम माना जाता है, हालांकि दिन में भी कुछ विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं:

प्रदोष काल (सर्वश्रेष्ठ समय): शाम 05:25 बजे से रात 08:06 बजे तक। इसमें भी शाम 05:25 से 07:49 बजे के बीच का समय मुख्य पूजन के लिए अत्यधिक फलदायी है।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:13 बजे से 05:37 बजे तक (सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद की वेला)।

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:46 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।

नोट: शहर के अनुसार समय में अंतर: सूर्यास्त के समय के आधार पर मुहूर्त में कुछ मिनटों का बदलाव संभव है। उदाहरण के लिए, इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में सूर्यास्त शाम 05:37 बजे के करीब होगा, इसलिए वहां प्रदोष काल शाम 05:37 से रात 08:18 बजे तक मान्य रहेगा।)