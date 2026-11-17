देवउठनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए?

Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद पवित्र और शुभ तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और हिंदू धर्म में विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाले इस पर्व को देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में देवउठनी एकादशी का पर्व 20 नवंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने, तुलसी पूजन, दीपदान और व्रत रखने की परंपरा है। कई स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि सुबह उठने से लेकर रात में जागरण तक कुछ विशेष धार्मिक परंपराओं का पालन भी किया जाता है? आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर सुबह से शाम तक कौन-कौन से काम करने चाहिए और इस दिन किन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है...

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के स्मरण से करनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और हाथ में जल, अक्षत तथा पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें।





संभव हो तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करें कि आपका व्रत श्रद्धापूर्वक और बिना किसी बाधा के पूरा हो। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध न रखने का संकल्प भी लें।

भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रीहरि की विधिपूर्वक आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सुबह पूजा के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को साफ स्थान पर स्थापित करें। यदि घर में शालिग्राम शिला है तो उसकी भी विधि-विधान से पूजा करें।

पूजा में पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल और पंचामृत शामिल करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। इसके बाद उन्हें फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। श्रद्धालु चाहें तो विष्णु सहस्रनाम और भगवान विष्णु के अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं।

एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहने की धार्मिक मान्यता है।

दिनभर करें विष्णु सहस्रनाम और श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ

एकादशी का व्रत केवल खानपान पर नियंत्रण रखने तक सीमित नहीं है। इस दिन मन, वाणी और विचारों की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। देवउठनी एकादशी पर सुबह की पूजा के बाद दिनभर धार्मिक गतिविधियों में समय बिताना शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु के नाम का जाप करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल और वस्त्र दान करें।





किसी जरूरतमंद की सहायता करें और सामर्थ्य के अनुसार सेवा कार्य करें। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने और भक्ति में समय बिताने से मन को शांति मिलती है। इस दिन किसी की निंदा करने, झूठ बोलने और विवाद करने से बचना चाहिए।

शाम को गन्ने का मंडप और भगवान विष्णु के चरण चिह्न बनाएं

देवउठनी एकादशी की सबसे खास परंपराओं में से एक भगवान विष्णु के स्वागत की तैयारी करना है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए उनके आगमन की खुशी में घर के आंगन और पूजा स्थल को सजाया जाता है।

कई घरों में गेरू और चावल के आटे से सुंदर चौक बनाया जाता है। इसमें भगवान विष्णु के चरण चिह्न बनाए जाते हैं। इन चरण चिह्नों को घर के मंदिर की ओर आते हुए बनाया जाता है, जो भगवान के आगमन का प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद गन्ने से एक छोटा मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। पूजा के दौरान इसमें मौसमी फल और नई फसल से जुड़ी वस्तुएं रखी जाती हैं।

मिठाई और अन्य नैवेद्य

इन वस्तुओं को भगवान विष्णु के सामने अर्पित किया जाता है। धार्मिक परंपरा में इनका संबंध प्रकृति के प्रति आभार और नई फसल के स्वागत से भी जोड़ा जाता है।

सूर्यास्त के बाद शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं

देवउठनी एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं।

इसलिए देवउठनी एकादशी की शाम को भगवान विष्णु के जागरण की विशेष पूजा की जाती है। शाम के समय पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शंख और घंटी बजाकर उनका आह्वान करें। इसके बाद भजन-कीर्तन करते हुए भगवान को निद्रा से जागने की प्रार्थना करें।

इस अवसर पर यह प्रार्थना भी की जाती है:

'उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते।'

इसका भावार्थ है कि हे गोविंद! हे संपूर्ण जगत के पालनहार! अब अपनी निद्रा का त्याग करके जागृत हो जाइए।

इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें फल, मिठाई तथा मौसमी वस्तुओं का भोग लगाएं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है।

माता तुलसी की पूजा करें, परंपरा के अनुसार कराएं तुलसी विवाह

देवउठनी एकादशी पर माता तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

शाम के समय तुलसी के पौधे और वृंदावन को साफ करें। उसे फूलों, चुनरी और रंगोली से सजाएं। इसके बाद तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप-दीप से उनकी पूजा करें। तुलसी माता को फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करके परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का क्या है महत्व?

कई स्थानों पर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी के पवित्र मिलन का प्रतीक है। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम को वर के रूप में स्थापित किया जाता है। इसके बाद विवाह की परंपरागत रस्में निभाई जाती हैं।

देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व

देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद सृष्टि में शुभ कार्यों का सिलसिला फिर से आरंभ होता है। चातुर्मास के दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है। देवउठनी एकादशी के साथ यह अवधि समाप्त हो जाती है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ संस्कारों के आयोजन का मार्ग खुलता है।

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, माता तुलसी का पूजन, तुलसी विवाह, दीपदान और दान-पुण्य करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और नए मांगलिक समय के स्वागत का भी प्रतीक है।