देवउठनी एकादशी पर हल्दी से करें ये खास उपाय, विवाह की बाधाएं और रोग होंगे दूर

Dev Uthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन माना जाता है। देवउठनी एकादशी से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ समय की शुरुआत होने की धार्मिक मान्यता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पूजन, दीपदान और कई पारंपरिक उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर घर के किस कोने में हल्दी से स्वस्तिक बनाने से विवाह के योग बनेंगे और रोग दूर होंगे...

देवउठनी एकादशी 2026 कब है?

देवउठनी एकादशी 20 नवंबर शुक्रवार 2026 को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है।

घर के किस कोने में बनाना चाहिए हल्दी का स्वस्तिक?

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इस दिशा में साफ-सफाई करके हल्दी से स्वस्तिक बनाने की परंपरा कुछ परिवारों में प्रचलित है।

ईशान कोण को वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर इस स्थान को स्वच्छ करके वहां भगवान विष्णु की पूजा करना और हल्दी से स्वस्तिक बनाना शुभ माना जाता है।





अगर घर में पूजा का स्थान उत्तर-पूर्व दिशा में है, तो पूजा स्थल के पास दीवार, चौकी या साफ सतह पर स्वस्तिक बनाया जा सकता है। घर में ईशान कोण उपलब्ध न होने पर भी श्रद्धालु अपने साफ-सुथरे पूजा स्थल पर इसे बना सकते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, स्वस्तिक का चिह्न मंगल, शुभता, सुख-समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। हल्दी को भी हिंदू पूजा-पाठ में पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। इन दोनों का एक साथ प्रयोग शुभ कार्यों की शुरुआत और भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है।

देवउठनी एकादशी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाने की विधि

देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी से स्वस्तिक बनाने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धालु अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं।



स्वस्तिक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

- शुद्ध हल्दी

- थोड़ा पानी या गंगाजल

- साफ कटोरी

- पूजा के लिए फूल

- दीपक

- अक्षत यानी साबुत चावल

हल्दी से स्वस्तिक बनाने का तरीका

पहले स्थान की सफाई करें

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थल या ईशान कोण की साफ-सफाई करें। वहां धूल-मिट्टी हटाकर स्थान को स्वच्छ बनाएं।

हल्दी का घोल तैयार करें

एक छोटी कटोरी में हल्दी लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। कुछ लोग हल्दी में गंगाजल मिलाकर भी स्वस्तिक बनाते हैं।

स्वस्तिक का चिह्न बनाएं

साफ दीवार, चौकी या पूजा स्थल पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इसे बनाते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें।

फूल और अक्षत अर्पित करें

स्वस्तिक के पास फूल और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें।

मंत्र जाप और प्रार्थना करें

भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना करें।

हल्दी से स्वस्तिक बनाने पर विवाह के योग बनने की क्या है मान्यता?

देवउठनी एकादशी को विवाह संबंधी शुभ कार्यों की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों का सिलसिला फिर शुरू होता है। इसी कारण इस दिन अविवाहित युवक-युवतियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

हल्दी को भारतीय परंपरा में विवाह, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। शादी के समारोहों में हल्दी की रस्म, हल्दी से पूजा और मांगलिक चिह्न बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर घर के ईशान कोण में हल्दी से स्वस्तिक बनाने और भगवान विष्णु की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जा सकती है।

हल्दी से स्वस्तिक बनाने से रोग दूर होने की क्या है मान्यता?

हल्दी को भारतीय संस्कृति में शुभ, पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। पूजा-पाठ, विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को सकारात्मकता, शुद्धता और मंगल का प्रतीक माना गया है।

देवउठनी एकादशी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर भगवान विष्णु की पूजा करने के पीछे भी घर में सुख-शांति और स्वस्थ जीवन की कामना जुड़ी हुई है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से घर में नकारात्मकता दूर होने और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा की प्रार्थना की जाती है।

देवउठनी एकादशी पर स्वस्तिक के साथ क्यों की जाती है भगवान विष्णु की पूजा?

देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की शुरुआत मानी जाती है।

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए श्रद्धालु सुबह स्नान करके पूजा स्थल पर दीपक जलाते हैं। भगवान विष्णु को फूल, फल, मिठाई, तुलसी दल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। हल्दी से स्वस्तिक बनाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा भी इसी मंगल भावना से जुड़ी है। स्वस्तिक को शुभता का प्रतीक मानकर भगवान के सामने बनाया जाता है और परिवार के लिए सुख, शांति, समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है।

देवउठनी एकादशी पर हल्दी का स्वस्तिक बनाने का क्या है धार्मिक संदेश?

देवउठनी एकादशी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाने की परंपरा भारतीय धार्मिक संस्कृति में शुभता, मंगल और सकारात्मकता की कामना से जुड़ी है। हल्दी और स्वस्तिक दोनों ही हिंदू पूजा-पाठ में विशेष स्थान रखते हैं। इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ कार्यों की शुरुआत और भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किया जाता है।