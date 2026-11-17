20 नवंबर से भीष्म पंचक, जानिए इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

Bhishma Panchak 2026: कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियां किसी महापर्व से कम नहीं मानी जाती हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाली इस पावन अवधि को शास्त्रों में 'भीष्म पंचक', 'विष्णु पंचक' और 'पंच भीखू' के नाम से जाता है। इस साल यह दिव्य अनुष्ठान 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 24 नवंबर तक चलेगा। माना जाता है कि इन 5 दिनों में पूजा और दान-पुण्‍य करने से पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दौरान क्या करें और क्या नहीं...

भीष्म पंचक के दौरान क्या करें

पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के समक्ष 5 दिनों तक शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। यदि अखंड दीपक संभव न हो, तो सुबह-शाम नियमित दीपदान करें।

प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु (या लड्डू गोपाल/शालिग्राम) का पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें तथा तुलसी के पौधे के पास संध्या को दीपक जलाएं।

इन 5 दिनों में 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता या भीष्म स्तवराज का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है।

शास्त्रीय परंपरा में इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के विभिन्न अंगों (चरण, घुटने, नाभि, कंधे और मस्तक) की पूजा क्रमशः कमल, बिल्वपत्र, गंध, जपा पुष्प और मालती के फूलों से करने का विधान है।

24 नवंबर को पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान (या गंगाजल से स्नान) कर, हवन, ब्राह्मण भोजन और अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल व घी का दान करें।

भीष्म पंचक के दौरान क्या न करें

इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार के अनाज (गेहूं, चावल, दाल आदि) का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि पूर्ण फलाहार संभव न हो, तो कम से कम सात्विक एक समय भोजन करें, लेकिन लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा और बासी भोजन से पूरी तरह दूर रहें।

शास्त्रों के अनुसार भीष्म पितामह ने बाणों की शैय्या पर रहकर तप किया था, इसलिए इन 5 दिनों तक आरामदायक बिस्तर या पलंग पर न सोकर जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर सोना चाहिए।

एकादशी (20 नवंबर), रविवार (22 नवंबर) और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें।

इन 5 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा या किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग न करें और मन को शांत रखें।

क्षौर कर्म (बाल-नाखून काटने) से बचें: इस पवित्र अवधि में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना वर्जित माना गया है।

भीष्म पंचक का पौराणिक महत्व एवं कथा सार

महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैय्या पर लेटे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्रीकृष्ण पांडवों को लेकर उनके पास गए। श्रीकृष्ण के अनुरोध पर भीष्म पितामह ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में पांडवों को राजधर्म, वर्णधर्म और मोक्षधर्म का उपदेश दिया। उनके इस ज्ञान और तप से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने कहा कि भविष्य में इन 5 दिनों को 'भीष्म पंचक' के नाम से जाना जाएगा।





इन 5 दिनों में विशेष रूप से साधना, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार, जो श्रद्धालु किसी कारणवश पूरे कार्तिक महीने में स्नान और दान-पुण्‍य नहीं कर पाते, वे यदि केवल इन अंतिम 5 दिनों में नियमपूर्वक भीष्म पंचक का पालन करें, तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।