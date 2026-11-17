आंवला नवमी की 10 खास बातें और 5 अचूक उपाय

Amla Navami 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास को पूजा-पाठ, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के लिहाज से बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने में आने वाली आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। इसे अक्षय नवमी और धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी का पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रकृति, आरोग्य और पारिवारिक सुख-समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा-पाठ, जप, तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2026 में आंवला नवमी का पर्व 18 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी 10 खास बातें और 5 अचूक उपायों के बारे में विस्‍तार से...

आंवला नवमी से जुड़ी 10 खास बातें...

1. आंवला नवमी को क्यों कहा जाता है अक्षय नवमी?

आंवला नवमी को अक्षय नवमी कहने के पीछे एक विशेष धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है ऐसा पुण्य या फल जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किए गए शुभ कर्मों का फल लंबे समय तक बना रहता है।

इसी वजह से इस दिन पूजा-पाठ, मंत्र जाप, तपस्या और दान-पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, अनाज, फल और वस्त्र दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन नि:स्वार्थ भाव से किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है।

2. आंवले के वृक्ष में क्यों माना जाता है भगवान विष्णु का वास?

आंवला नवमी का सबसे प्रमुख धार्मिक विधान आंवले के पेड़ की पूजा करना है। हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी कारण इसे धात्री वृक्ष भी कहा जाता है।

धात्री का अर्थ है पालन-पोषण करने वाली। आंवले का वृक्ष अपने औषधीय गुणों और उपयोगिता के कारण भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धालु पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।

3. आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा क्यों है?

आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा काफी प्रचलित है। इस दिन कई परिवार घर से भोजन बनाकर या पेड़ के नीचे ही सात्विक भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने से आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस परंपरा को प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने और परिवार के साथ मिलकर धार्मिक उत्सव मनाने का प्रतीक भी माना जाता है।

4. सतयुग की शुरुआत से जुड़ी है आंवला नवमी

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी का संबंध सतयुग के आरंभ से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इस तिथि को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा, दान और अच्छे कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि इस पर्व पर लोग विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान और दान-पुण्य करते हैं।

5. भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व

आंवला नवमी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, जबकि माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं।

मान्यता है कि इस दिन दोनों की पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालु आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। इसके बाद परिवार की खुशहाली और आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं।

6. धात्री नवमी नाम के पीछे छिपा है खास अर्थ

आंवला नवमी को धात्री नवमी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में आंवले को धात्री कहा गया है। इसका अर्थ है पालन-पोषण करने वाली। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में आंवले के वृक्ष को आरोग्य, पोषण और जीवनदायिनी प्रकृति का प्रतीक माना गया है।

आयुर्वेद में भी आंवले का विशेष स्थान है। यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग विभिन्न पारंपरिक औषधीय तैयारियों में किया जाता रहा है। इस प्रकार आंवला नवमी का पर्व धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य और प्रकृति के महत्व को भी दर्शाता है।

7. आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने की परंपरा

इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के बाद उसकी परिक्रमा करने का विधान है। कई स्थानों पर महिलाएं पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए सात बार परिक्रमा करती हैं। कुछ क्षेत्रों में आठ या 108 परिक्रमा करने की परंपरा भी मिलती है।

परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है और परिवार की सुख-शांति, संतान की उन्नति तथा वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना की जाती है। यह परंपरा वृक्ष के प्रति श्रद्धा और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है।

8. आंवला नवमी पर दान करने का विशेष महत्व

अक्षय नवमी पर दान-पुण्य को अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर श्रद्धालु गरीबों को भोजन कराते हैं, अनाज और वस्त्र दान करते हैं। कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने की भी परंपरा है। धार्मिक दृष्टि से दान का सबसे महत्वपूर्ण भाव जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना है।

9. कूष्माण्डा नवमी से भी जुड़ी है यह तिथि

कार्तिक शुक्ल नवमी को कुछ धार्मिक परंपराओं में कूष्माण्डा नवमी भी कहा जाता है। कूष्माण्ड का संबंध कद्दू या पेठे से माना जाता है। इस दिन कुछ क्षेत्रों में कूष्माण्ड के दान की परंपरा भी प्रचलित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस प्रकार का दान शुभ फल प्रदान करता है।

10. देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह से पहले आता है यह पर्व

आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास के उन प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है, जिनके बाद देवउठनी एकादशी आती है। आंवला नवमी के दो दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है।

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इसी अवधि में तुलसी विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है।

आंवला नवमी पर करें ये 5 विशेष उपाय

आंवला नवमी पर पूजा-पाठ के साथ कुछ पारंपरिक उपाय करने की भी मान्यता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और धार्मिक परंपरा के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं...

1. आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें जल और दूध

आंवला नवमी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद किसी आंवले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में स्वच्छ जल अर्पित करें। पारंपरिक विधि के अनुसार जल में थोड़ा कच्चा दूध भी मिलाया जा सकता है।

इसके बाद वृक्ष पर रोली, अक्षत और फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए परिवार में सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में शुभता बनी रहती है।

2. आंवले के वृक्ष पर बांधें कच्चा सूत

इस दिन आंवले के पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मौली बांधने की परंपरा है। पूजा के बाद पेड़ की सात बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान भगवान विष्णु का स्मरण करें और परिवार की खुशहाली की कामना करें। कई स्थानों पर महिलाएं इस परंपरा का पालन विशेष रूप से करती हैं। धार्मिक विश्वास है कि इससे पारिवारिक जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है।

3. आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं घी का दीपक

आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। सुबह या शाम के समय पेड़ के पास स्वच्छ स्थान पर दीपक रखें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। धार्मिक मान्यता है कि दीपदान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और परिवार पर देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।

4. जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें

अक्षय नवमी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, अनाज देना और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नि:स्वार्थ भाव से किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है।

5. भगवान विष्णु को अर्पित करें आंवले का फल

आंवला नवमी पर आंवले के फल का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले का फल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें।

इसके बाद भगवान की आरती करें और फल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में आरोग्य, सुख-शांति तथा समृद्धि बनी रहती है।

आंवला नवमी का पर्व देता है प्रकृति संरक्षण और सेवा का संदेश

आंवला नवमी का पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, पेड़ों के संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। आंवले के वृक्ष को धार्मिक रूप से पूजनीय मानने के साथ-साथ इसके औषधीय गुणों के कारण भी विशेष स्थान प्राप्त है। यही वजह है कि इस पर्व में पूजा, भोजन, दान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जैसे कई भाव एकसाथ दिखाई देते हैं।