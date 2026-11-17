Amla Navami 2026 Upay: आंवला नवमी पर करें हल्दी-मिट्टी का यह खास उपाय, जानें पूजा के जरूरी नियम और वर्जित कार्य

कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। 18 नवंबर 2026 को आंवला नवमी का व्रत रखकर त्योहार मनाया जाएगा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रमुख नियम, विशेष उपाय और वर्जित कार्यों का पूरा विवरण नीचे दिया गया है।

1. आंवला नवमी के मुख्य नियम (क्या करें)

आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा: प्रातःकाल स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें। तने पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत लगाकर 7 या 8 बार कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए परिक्रमा करें।

वृक्ष के नीचे भोजन (वनभोज): आंवला नवमी की सबसे प्रमुख परंपरा आंवले के पेड़ की छाया के नीचे बैठकर सात्विक भोजन बनाना और परिवार सहित ग्रहण करना है। यदि वृक्ष के नीचे खाना बनाना संभव न हो, तो घर से भोजन बनाकर ले जाएं और वहीं बैठकर खाएं।

आंवले का सेवन: इस दिन अपने भोजन में आंवला अवश्य शामिल करें। धार्मिक और आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला खाने से आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।

अक्षय पुण्य के लिए दान: इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को आंवला, अनाज, गुड़, वस्त्र, भूमि या धन का दान करें।

पितरों के निमित्त तर्पण और दान: आंवला नवमी पर पितरों की शांति के लिए तर्पण करने और उनके नाम से ऊनी वस्त्र या कंबल दान करने से पितृ दोष दूर होता है।

कूष्मांडा (पेठा) दान: इस दिन को 'कूष्मांडा नवमी' भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन कद्दू (पेठा) के अंदर सिक्का या धन छिपाकर गुप्त दान करने से अक्षय पुण्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है।

2. सुख-समृद्धि के विशेष ज्योतिषीय उपाय

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए: आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पेड़ की जड़ की थोड़ी-सी मिट्टी लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें।

दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए: पति-पत्नी को एक साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पेड़ के तने पर सात बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है।

रोगों से मुक्ति के लिए: आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। साथ ही, किसी मंदिर में आंवले का पौधा लगाएं।

3. आंवला नवमी के वर्जित कार्य (क्या न करें)

आंवले के वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं: इस दिन भूलकर भी आंवले के पेड़ को काटना, उसकी टहनियां तोड़ना या पत्तों को अनावश्यक रूप से नोचना नहीं चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं।

तामसिक भोजन और नशे से बचें: आंवला नवमी के दिन घर में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। केवल सात्विक भोजन ही बनाएं और ग्रहण करें।

किसी का अपमान न करें: आंवलिया राजा की कथा के अनुसार, इस दिन माता-पिता, बुजुर्गों या किसी भी जरूरतमंद का अपमान करने और दान रोकने से घर की बरकत चली जाती है।

तुलसी के पत्ते न तोड़ें: यदि पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता हो, तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, या नीचे गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें। नवमी के दिन तुलसी को नुकसान न पहुंचाएं।