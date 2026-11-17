आंवला नवमी पर माता लक्ष्मी और आंवला वृक्ष की पौराणिक कथा

Story of Amla tree and Goddess Lakshmi: आंवला नवमी की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं: पहली, माता लक्ष्मी द्वारा शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा से जुड़ी है, जो विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष में तुलसी और शिव को प्रिय बेलपत्र के गुणों को पहचानती हैं, और दूसरी, 'आंवलिया राजा' की कहानी, जो निःस्वार्थ दान के महत्व को दर्शाती है। चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी और आंवला वृक्ष की कथा।

आंवला नवमी व्रत कथा: जब माता लक्ष्मी ने की हरि और हर की एक साथ पूजा

कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाने वाली आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार, इस परंपरा की शुरुआत स्वयं माता लक्ष्मी ने की थी।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए आईं। इस दौरान उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। हालांकि, वे इस बात को लेकर असमंजस में थीं कि दोनों देवताओं को एक साथ कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है और भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है।

तभी माता लक्ष्मी ने एक आंवले का पेड़ देखा और उन्हें यह बोध हुआ कि आंवले के वृक्ष में तुलसी और बेलपत्र—दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इस कारण यह वृक्ष भगवान विष्णु और शिव दोनों का ही स्वरूप है।

यह जानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को दोनों देवताओं का प्रतीक मानकर विधिवत पूजा शुरू की। उन्होंने पेड़ को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और उसकी परिक्रमा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव एक साथ प्रकट हुए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाया, पहले दोनों देवताओं को भोग लगाया और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया।

यह घटना कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन हुई थी। तभी से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और परिवार सहित उसके नीचे बैठकर भोजन करने का विधान शुरू हुआ। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है और कभी समाप्त न होने वाले 'अक्षय पुण्य' की प्राप्ति होती है।