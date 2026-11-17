आंवला नवमी 2026: कौन थे आंवलिया राजा? जानिए आंवला नवमी से जुड़ी यह रोचक पौराणिक कहानी

amla navami ki kahani: आंवला नवमी की दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं: पहली, माता लक्ष्मी द्वारा शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा से जुड़ी है, जो विष्णु को प्रिय आंवला वृक्ष में तुलसी और शिव को प्रिय बेलपत्र के गुणों को पहचानती हैं, और दूसरी, 'आंवलिया राजा' की कहानी, जो निःस्वार्थ दान के महत्व को दर्शाती है। चलिए जानते हैं 'आंवलिया राजा' की कहानी।

आंवला नवमी व्रत कथा: जानें कौन थे 'आंवलिया राजा' और क्यों प्रसिद्ध हुई उनकी दानवीरता

आंवला नवमी के दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इससे जुड़ी 'आंवलिया राजा' की यह पौराणिक कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा और संकल्प से किए गए दान का फल हमेशा अक्षय (कभी न खत्म होने वाला) होता है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे सवा मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन करते थे। इसी कारण लोग उन्हें 'आंवलिया राजा' कहने लगे थे।

एक दिन राजा के बेटे और बहू ने सोचा कि यदि राजा इसी तरह रोज़ दान करते रहे, तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसी डर से उन्होंने राजा को आंवले दान करने से रोक दिया। बेटे की इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महल छोड़कर जंगल में रहने का फैसला किया।

जंगल में आंवले न मिलने के कारण राजा और रानी सात दिनों तक भूखे-प्यासे रहे, लेकिन उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा। राजा की इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उनके सत्य की रक्षा करने का निश्चय किया। भगवान की कृपा से जंगल में ही राजा के पुराने राज्य से भी बड़ा एक भव्य महल, नगर और आंवले के पेड़ों से भरे बगीचे बन गए।

सुबह जागने पर जब राजा और रानी ने यह चमत्कार देखा, तो राजा ने रानी से कहा कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने फिर से आंवले दान कर अपना व्रत खोला।

दूसरी तरफ, माता-पिता का अपमान करने और दान का विरोध करने के कारण बेटे और बहू पर संकट आ गया। शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और उनके पास खाने तक के लाले पड़ गए। काम की तलाश में भटकते हुए वे राजा के नए राज्य में पहुंचे। अपनी सास को सामने देखकर बहू को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और वह रोने लगी। राजा ने बड़े मन से दोनों को माफ कर दिया और दान का महत्व समझाया। इस तरह राजा की भक्ति से सभी के कष्ट दूर हुए और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई।