ज्येष्ठा गौरी व्रत कथा और महत्व| Jyeshtha Gauri Vrat Katha

आटपाट नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। भाद्रपद माह में जब पूरा नगर माता गौरी के स्वागत की तैयारियों में डूबा था, तब उसके बच्चों ने भी घर में गौरी लाने की जिद की। पत्नी ने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि पूजा और 'घावन-घाटले' (चावल की रोटी व पारंपरिक मिठाई) के भोग के लिए घर में कुछ भी नहीं है।

अपनी विपन्नता और बच्चों की इच्छा पूरी न कर पाने के दुख में ब्राह्मण ने तालाब में कूदकर प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। तालाब के किनारे उसे एक बुजुर्ग महिला (वृद्धा) मिलीं, जिन्होंने उसका दुख जानकर उसे समझाया और उसके साथ उसके घर चली आईं। घर पहुंचते ही चमत्कार हुआ- अनाज की खाली मटकी भर गई, भिक्षाटन में प्रचुर सामग्री और गुड़ मिला और पूरा परिवार तृप्त हुआ।

अगले दिन वृद्धा के कहने पर ब्राह्मण ने अपनी गोशाला में खूंटे गाड़कर शाम को गायों का आह्वान किया, तो अचानक पूरी गोशाला दुधारू गायों से भर गई। घर में दूध-खीर की नदियां बहने लगीं और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। जब वृद्धा ने विदाई मांगी, तो ब्राह्मण रोने लगा। तब वृद्धा ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए बताया कि वे स्वयं माता ज्येष्ठा गौरी हैं।

माता गौरी द्वारा बताया गया व्रत का विधान:

स्थापना: भाद्रपद मास में तालाब के किनारे से दो पवित्र पत्थर लाकर, उन्हें जल व सूर्य किरणों से स्नान कराकर ज्येष्ठ और कनिष्ठ गौरी के रूप में स्थापित करें।

भोग व पूजन: प्रथम दिन चावल की रोटी व घावन-घाटले का भोग लगाएं और दूसरे दिन खीर-पूरी अर्पित करें।

दान व सम्मान: सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं, श्रृंगार सामग्री और हल्दी-कुमकुम देकर सम्मानित करें।

अक्षय समृद्धि का उपाय: माता ने प्रस्थान करते समय ब्राह्मण को दी गई रेत (वाळू) को तिजोरी, रसोई और गोशाला में छिड़कने को कहा, जिससे घर में कभी धन-धान्य की कमी न हो।

माता गौरी का यह आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण परिवार आजीवन सुख-समृद्धि के साथ भक्तिभाव से रहने लगा।

(मान्यता है कि इस कथा को पीपल के वृक्ष के नीचे, गोशाला में या मंदिर में सुनने से अक्षय पुण्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है।)

ज्येष्ठा गौरी व्रत का महत्व

हिंदू धर्म (विशेष रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत) में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला ज्येष्ठा गौरी व्रत अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है।

अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन: यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की सुख-शांति के लिए किया जाता है। माना जाता है कि माता गौरी की सच्चे मन से पूजा करने से दांपत्य जीवन में कटुता दूर होती है और प्रेम बना रहता है।

दरिद्रता का नाश और अक्षय समृद्धि: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में विधि-विधान से देवी गौरी का आवाहन, पूजन और स्थापना होती है, वहां से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माता की कृपा से घर में धन-धान्य, अन्न और संपत्ति के भंडार हमेशा भरे रहते हैं।

संतान सुख की प्राप्ति: संतानहीन दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। माता गौरी की उपासना से योग्य और दीर्घायु संतान का सुख प्राप्त होता है।

आध्यात्मिक व मानसिक शांति: तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में माता की भक्ति, आरती और मंत्र जाप से घर-परिवार के वातावरण में सकारात्मकता आती है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है।

सामाजिक व पारिवारिक एकजुटता: इस पर्व के दौरान रिश्तेदारों और सुहागिन स्त्रियों को घर पर आमंत्रित किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और हल्दी-कुमकुम तथा श्रृंगार सामग्री भेंट की जाती है। इससे आपसी प्रेम, भाइचारा और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं।