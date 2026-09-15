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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (13:58 IST)

संतान सप्तमी 2026: क्‍यों किया जाता है संतान सातें व्रत? किसकी होती है पूजा? जानिए रोचक कथा...

Married women worshipping Lord Shiva and Goddess Parvati on Santan Saptami
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (13:58 IST)
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Santan Saptami 2026 : भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन संतान सप्तमी या संतान सातें का व्रत किया जाता है। इस व्रत को 'मुक्ताभरण' भी कहते हैं। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। धार्मिक मान्यतानुसार, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है तथा जांबवती, श्यामसुंदर तथा उनके बच्चे साम्ब की पूजा भी की जाती है। इस बार यह व्रत 17 सितंबर, गुरुवार 2026 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और रोचक कथा...

माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत रखकर पूजन कर सकता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति और पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। माताएं देवी पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके उत्तरोत्तर उन्नति का वरदान मांगती हैं। 

पूजा सामग्री और 7 अंक का महत्व

संतान सप्तमी के अनुष्ठान में '7' की संख्या का विशेष धार्मिक महत्व है। 
 

संतान डोरा (रक्षा सूत्र)

कलावा या रेशमी धागे में 7 गांठें लगाकर उसे हल्दी/केसर से रंगा जाता है।
 

नैवेद्य (प्रसाद)

शुद्ध देसी घी और गुड़-आटे से बने 7 मीठे पूए तैयार किए जाते हैं।
 

परिक्रमा/भोग

7 पूए भगवान को अर्पित होते हैं, 7 दान किए जाते हैं और 7 पूए से व्रत का पारण होता है।
 

संतान सप्तमी की पूजा विधि

स्नान व संकल्प
मुक्ताभरण या संतान सप्तमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर, स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहनें और संतान रक्षा/प्राप्ति का संकल्प लें। यह व्रत माता-पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं।
 
चौकी स्थापना
एक लकड़ी की चौकी पर लाल/पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें।
 
षोडशोपचार पूजन
रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और पुष्प से शिव-पार्वती का पूजन करें।
 
डोरा पूजन व धारण
7 गांठों वाला डोरा शिव-पार्वती को अर्पित करें, फिर पूजा के बाद माताएं इसे अपनी दाहिनी कलाई या गले में धारण करती हैं।
 
कथा व आरती
संतान सप्तमी की पौराणिक कथा अवश्य पढ़ें या सुनें और आरती करें।
 
व्रत का पारण
पूजा समाप्त होने के पश्चात चढ़ाए गए 7 मीठे पूए खाकर ही व्रत खोलें।

संतान सप्तमी की रोचक कथा

भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। एक बार श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता-पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया- हे देवकी! कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार कर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुःख से मुक्त होने के लिए तुम 'संतान सप्तमी' का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था। तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा।
 
देवकी ने पूछा- हे देव! मुझे व्रत का पूरा विधि-विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन-विधान बताकर व्रतकथा भी बताई। 
 
संतान सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती-शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा।
 
उन स्त्रियों में से एक ने बताया- हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी, तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह 'मुक्ताभरण व्रत' सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवनपर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनी में पैदा हुईं।
 
कालांतर में दोनों पशु योनी छोड़कर पुनः मनुष्य योनी में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी नौ वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था। इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ आठ पुत्रों ने जन्म लिया।
 
रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। 
 
उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध-स्थल पर ले जाकर मार डालो किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमायाचना करके उससे पूछा- किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए?
 
भूषणा बोली- क्या आपको पूर्वजन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा- नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है? तब उसने कहा- सुनो, पूर्वजन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवनपर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी।
 
किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकीं। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। 
 
तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आज भी यह व्रत पुत्र-प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए बहुत महत्व रखता है। इसी कारण भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यह व्रत रखा जाता है। उसी समय से यह व्रत प्रचलित है।

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