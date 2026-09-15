jyeshtha gauri Vrat avahana 2026: ज्येष्ठा गौरी उत्सव 2026: भक्ति, परंपरा और समृद्धि का 3 दिवसीय महापर्व

महाराष्ट्र के प्रमुख सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सवों में से एक 'ज्येष्ठा गौरी व्रत' वर्ष 2026 में 17 सितंबर (गुरुवार) से शुरू होकर 19 सितंबर (शनिवार) तक धूमधाम से मनाया जाएगा। धन, शांति और अखंड सौभाग्य की देवी गौरी (माता पार्वती) को समर्पित यह तीन दिवसीय पर्व हर घर में नई ऊर्जा और खुशहाली लेकर आता है।आइए जानें इस त्रियोदशी पर्व का दिनवार महत्व और उत्सव की भव्य विधि।





2026 में गौरी आवाहन कब है? जानिए शुभ मुहूर्त इस साल ज्येष्ठा गौरी आवाहन गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को शाम 7:52 बजे से पहले है।

ज्येष्ठा गौरी पूजन (मुख्य पूजन): 18 सितंबर 2026 (शुक्रवार) गौरी विसर्जन: 19 सितंबर 2026 (शनिवार) को सुबह 6:27 बजे से शाम 6:38 बजे तक कभी भी किया जा सकता है।

प्रथम दिवस (17 सितंबर 2026):- पावन आगमन एवं भव्य स्थापना

अनुराधा नक्षत्र में गृह प्रवेश: उत्सव के पहले दिन अनुराधा नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में देवी गौरी की प्रतिमा को अत्यंत आदर व उत्साह के साथ घर लाया जाता है।

मंगलमय स्वागत: घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण, ताजे फूलों की सजावट और आकर्षक रंगोली बनाकर माता का स्वागत किया जाता है।

श्रृंगार एवं स्थापना: देवी की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सुंदर वस्त्रों, मांगलिक सिंदूर और पारंपरिक आभूषणों से सजाया जाता है।

द्वितीय दिवस (18 सितंबर 2026):- महापूजन एवं महानैवेद्य

ज्येष्ठा नक्षत्र में पूजन: दूसरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का विशेष संयोग होता है, जिसमें देवी गौरी का विधि-विधान से महापूजन किया जाता है।

पूजन विधि: प्रात:काल स्नान के पश्चात सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इसके बाद देवी को पंचामृत व पवित्र जल से स्नान कराकर वस्त्र, पुष्पमाला, इत्र और तिलक अर्पित किया जाता है।

मंत्र एवं भोग: 'ॐ पार्वत्यै नमः' अथवा 'ॐ गौर्ये नमः' का जाप करते हुए धूप-दीप जलाकर आरती की जाती है। इस दिन माता को 16 प्रकार के विभिन्न फल, पकवान और मिठाइयों का भव्य महानैवेद्य अर्पित किया जाता है। सायंकाल पुनः महाआरती का आयोजन होता है।

तृतीय दिवस (19 सितंबर 2026):- मूल नक्षत्र और भावुक विसर्जन

अंतिम पूजा: उत्सव के अंतिम दिन मूल नक्षत्र में प्रातः काल माता की विशेष पूजा और आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।

आनंदमय विदाई: भक्त ढोल-ताशों, संगीत और नृत्य के साथ माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। जल-स्रोतों में भक्तिभाव से प्रतिमा का विसर्जन कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना के साथ पर्व का समापन होता है।