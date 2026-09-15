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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (11:45 IST)

सूर्य का कन्या राशि में गोचर: 17 सितंबर से बदलेगी ग्रहों की चाल, जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

Sun surya in kanya rashi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:49 IST)
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ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर 2026 की सुबह 07:47 बजे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। वे यहाँ 17 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। 30 दिनों की इस अवधि में सूर्य का यह बड़ा परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में नए मोड़ लाएगा। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर कैसा असर रहेगा।

मेष राशि (Aries):

यह गोचर आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। नौकरीपेशा और विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। हालांकि, प्रेम-संबंधों और निजी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी यात्राओं का आनंद लें।
 

वृषभ राशि (Taurus):

पंचम भाव में सूर्य का प्रवेश आपको मिश्रित फल देगा। शनि की दृष्टि के कारण पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए किसी भी निर्णय में विशेषज्ञों की सलाह लें। मित्रों और परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें। गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति बनने पर योग और ध्यान का सहारा लें। जल्दबाज़ी में कोई बड़ा फैसला न लें।

मिथुन राशि (Gemini):

सूर्य का चतुर्थ भाव में जाना मन में थोड़ी बेचैनी और तनाव बढ़ा सकता है। इस दौरान आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। यदि आपको सीने या हृदय से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है तो लापरवाही न बरतें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों और पारिवारिक विवादों को शांति एवं सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास करें।
 

कर्क राशि (Cancer):

तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और छोटी दूरी की यात्राएँ आर्थिक लाभ दिलाएँगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय उत्तम रहेगा, जिससे आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। शासन-प्रशासन और संपत्ति से जुड़े काम बिना रुकावट पूरे होंगे।
 

सिंह राशि (Leo):

राशि स्वामी सूर्य का द्वितीय भाव में जाना आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव ला सकता है। बेवजह के खर्च भले न हों, लेकिन परिवार पर धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में अपनी वाणी और खान-पान पर नियंत्रण रखें। आंखों से जुड़ी समस्या या जलन हो सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहें। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी।

कन्या राशि (Virgo):

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में सूर्य का आगमन हो रहा है, जिससे स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और अहंकार बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय थोड़ा संवेदनशील है; सिरदर्द, बुखार या चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें और संयमित खान-पान अपनाएं ताकि स्थितियां आपके नियंत्रण में रहें।
 

तुला राशि (Libra):

द्वादश (12वें) भाव में सूर्य का गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ और बेवजह की यात्राओं से बचें। हालांकि, जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सरकारी तंत्र से उलझने से बचें।

वृश्चिक राशि (Scorpio):

लाभ भाव में सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायी रहने वाला है। आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के योग बन रहे हैं। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और मान-प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा।
 

धनु राशि (Sagittarius):

कर्म भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके करियर को एक नई दिशा देगी। आपके काम करने की क्षमता में सुधार होगा और पुरानी चली आ रही परेशानियाँ दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और उच्च अधिकारियों तथा पिता तुल्य व्यक्तियों का पूरा सहयोग मिलेगा। यह समय आपके मान-सम्मान और प्रगति के लिए बेहद अनुकूल है।

मकर राशि (Capricorn):

नवम भाव में सूर्य का गोचर भाग्य के मामले में थोड़ा धीमापन ला सकता है। कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए पूरी तरह भाग्य के भरोसे न बैठें। अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए घर के बड़े-बुजुर्गों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें।
 

कुंभ राशि (Aquarius):

अष्टम भाव का सूर्य आपके लिए सावधान रहने का संकेत दे रहा है। व्यापारिक मामलों और दैनिक रोजगार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखें और अनबन से बचें। सेहत का खास ख्याल रखें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। अनुशासित रहकर ही चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।
 

मीन राशि (Pisces):

सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव साझेदारी के कामों और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और व्यर्थ के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। व्यापार में किसी भी बड़े लेन-देन या फैसले से पहले सहयोगी की राय पर विचार जरूर करें।
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