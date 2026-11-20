Dev Uthani Ekadashi 2026: 21 या 22 नवंबर, कब है देवउठनी एकादशी का पारण? यहां जानें प्रदोष काल मुहूर्त, पूजा विधि और कथा

साल 2026 में देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए दो अलग-अलग दिन तय माना जा रहे हैं। आम गृहस्थ और स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले लोग शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को यह व्रत रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन परंपरा को मानने वाले श्रद्धालु अगले दिन यानी शनिवार, 21 नवंबर 2026 को व्रत का पालन करेंगे। दोनों ही दिनों पर जानिए संक्षिप्त जानकारी।

1. पूजा सामग्री

मुख्य सामग्री: भगवान विष्णु की प्रतिमा/तस्वीर, तुलसी दल (पत्ते), गन्ने (मंडप बनाने के लिए), पीला वस्त्र, पीले फूल।

भोग और अन्य: ऋतुफल (सिंघाड़ा, आंवला, शकरकंद, बेर, मूली), पंचामृत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत (चावल नहीं, केवल तिल का प्रयोग करें), धूप, घी का दीपक और शंख।

2. संक्षिप्त पूजा विधि

मंडप और चौक: सुबह स्नान के बाद घर के आंगन या पूजा स्थल पर गेरू या आटे से चौक बनाएं। गन्नों से मंडप सजाएं और बीच में भगवान विष्णु की स्थापना करें।

आवाहन: भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फूल, चंदन और तिल अर्पित करें।

भोग: उन्हें मौसमी फल (आंवला, सिंघाड़ा, गन्ना) और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं।

जागरण और आरती: शाम को प्रदोष काल में घी के 11 या 21 दीपक जलाएं। शंख और घंटी बजाकर "उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पतये..." मंत्र बोलते हुए भगवान को जगाएं और आरती करें।

3. संक्षिप्त कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप या तो दिन-रात जागते हैं या फिर लाखों वर्षों तक सोते रहते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है। लक्ष्मी जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने नियम बनाया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी (देवशयनी) से कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवउठनी) तक चार महीने (चातुर्मास) योगनिद्रा में रहेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन सभी देवता मिलकर उन्हें निद्रा से जगाते हैं और इसी दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

4. शुभ मुहूर्त और पारण समय (20 - 22 नवंबर 2026)

20 नवंबर 2026 (देवउठनी एकादशी) प्रदोष काल और पूजा मुहूर्त:

प्रदोष काल (शाम की पूजा): शाम 05:26 बजे से रात 08:06 बजे तक।

अभिजीत मुहूर्त (दिन की पूजा): सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।

21 नवंबर 2026 (पारण का समय - मुख्य व्रत के लिए):

पारण समय: सुबह 06:49 बजे से सुबह 08:56 बजे तक। पंचांग भेद से दोपहर 01:10 से 03:18 के बीच।

(नोट: पारण के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 06:49 बजे से पहले ही पूरा हो जाएगा, इसलिए सामान्य व्रत रखने वाले श्रद्धालु 21 नवंबर को ही पारण करेंगे।)

22 नवंबर 2026 (वैष्णव एकादशी पारण समय):