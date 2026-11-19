Dev uthani ekadashi 2026 date: देव उठनी एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि और श्रीहरि को जगाने का शुभ मंत्र, 11 दीपक

साल 2026 में देवउठनी एकादशी का व्रत शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। वैष्णव और इस्कॉन के अनुयायी 21 नवंबर को व्रत रखेंगे। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्‍णु की पूजा करते हैं तब विशेष मंत्रों के साथ उन्हें जगाते हैं और 11 दीये जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं। चलिए जानते हैं पूजा सामग्री, पूजन विधि, मंत्र और शुभ मुहूर्त।

देवउठनी एकादशी 2026: तिथि

देवउठनी एकादशी व्रत: शुक्रवार, 20 नवंबर 2026

एकादशी तिथि प्रारंभ: 20 नवंबर 2026, सुबह 07:15 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 21 नवंबर 2026, सुबह 06:31 बजे तक

देवउठनी एकादशी 2026: पारण का समय:

व्रत पारण (खोलने) का समय: 21 नवंबर 2026, दोपहर 01:10 बजे से शाम 03:18 बजे के बीच

हरि वासर समाप्त होने का समय: 21 नवंबर 2026, दोपहर 12:07 बजे (ध्यान रखें: पारण हमेशा हरि वासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है)

देवउठनी एकादशी 2026: शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त (दिन की पूजा के लिए श्रेष्ठ): सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक

प्रदोष काल (शाम की पूजा व देव जगाने का मुख्य समय): शाम 05:25 बजे से रात 08:06 बजे तक

गोधुली काल: शाम को 17:25 से 05:52 तक।

रवि योग: पूरे दिन रहेगा (सभी शुभ कार्यों और पूजा के लिए अत्यंत फलदायी)

इस शुभ मंत्र से जगाएं श्रीहरि विष्णु जी को

देवउठनी एकादशी की शाम गन्ने का मंडप सजाकर, शंख और घंटी की ध्वनि के साथ नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाया जाता है:

• "उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पतये।

त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्॥

उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव।

गतामेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः॥

शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव॥"

• प्रमुख देवोत्थान मंत्र:

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज।

उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु॥

• अन्य प्रबोधन श्लोक:

उत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते।

त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्तं भवेदिदम्‌॥

उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव।

सरल अर्थ: "हे गोविंद! हे जगत के स्वामी! अब अपनी योगनिद्रा का त्याग करें और जाग जाएं। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने से यह संपूर्ण संसार सुप्त (निष्क्रिय) हो जाता है और आपके जागने से ही पूरी सृष्टि में फिर से चेतना और शुभ कार्यों का संचार होता है। हे माधव, आकाश अब बादलों से मुक्त होकर निर्मल हो गया है और दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं। हे केशव, आप जागें और मेरे द्वारा अर्पित किए गए ये शरद ऋतु के पुष्प और पूजा स्वीकार करें।"

नोट: यदि संस्कृत मंत्र बोलने में कठिनाई हो, तो घंटी या थाली बजाते हुए प्रेमपूर्वक "उठो देव बैठो देव, आंगुरिया चटकाओ देव..." या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करते हुए भी प्रभु को जगाया जा सकता है।

देव उठनी एकादशी पर दीये जलाने की शुभ संख्याएं

11 दीये (सबसे आम और शुभ): देवउठनी एकादशी की पूजा में 11 दीये जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ये दीये इन स्थानों पर रखे जाने चाहिए।

तुलसी माता के पास/गमले में: कम से कम 1 या 5 दीये।

भगवान विष्णु/शालिग्राम जी की चौकी पर: 1 दीया।

घर के मुख्य द्वार पर: 2 दीये (दोनों ओर)।

रसोई में: 1 दीया।

पीपल के पेड़ के नीचे: 1 दीया।

मंदिर में: 1 दीया।

देव उठनी एकादशी पूजा सामग्री

मूर्ति और स्थान: भगवान विष्णु-लक्ष्मी की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा।

सजावट: 4 गन्ने (मंडप बनाने के लिए), तुलसी का पौधा, आम के पत्ते, पीले फूल।

पूजन सामग्री: पीला चंदन, हल्दी, तिल (या जौ), कलावा (मौली), जनेऊ, पीले वस्त्र, गंगाजल, देसी घी का दीपक, धूप और कपूर।

कलश के लिए: तांबे/मिट्टी का कलश, जल, सिक्का, सुपारी और नारियल।

भोग: तुलसी के पत्ते (अनिवार्य), पंचामृत, सिंघाड़ा, शकरकंद, आंवला, बेर, गन्ना, मूली और पीली मिठाई।

देव उठनी एकादशी पूजा विधि

संकल्प: सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें और हाथ में जल व फूल लेकर व्रत-पूजा का संकल्प लें।

मंडप निर्माण: शाम को पूजा स्थान पर गेरू और चावल के आटे से चौक बनाएं। चार गन्नों को बांधकर मंडप बनाएं और उसके नीचे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं।

स्थापना: चौकी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी को विराजमान करें। पास में जल भरा कलश स्थापित करें।

अभिषेक और श्रृंगार: भगवान को गंगाजल व पंचामृत से स्नान कराएं। पीला चंदन, हल्दी और तिल लगाएं। पीले वस्त्र, फूल और जनेऊ अर्पित करें।

भोग: घी का दीपक जलाएं। ऋतु फल (सिंघाड़ा, आंवला, गन्ना आदि) और मिठाई में तुलसी दल डालकर भोग लगाएं।

देव जागरण और आरती: घंटी व शंख बजाते हुए देव जगाने का मंत्र बोलें— "उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते..."। इसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनें और कपूर से आरती करें।