Dev Uthani Ekadashi Tulsi Vivah Katha: देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की संपूर्ण व्रत कथा, बिना इसके अधूरी है पूजा

Dev Uthani Ekadashi Tulsi Vivah Katha: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का दिन बेहद पावन माना जाता है। मान्यता है कि चार महीने की गहरी योगनिद्रा के बाद इसी दिन जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह जैसे सभी शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के जागने के तुरंत बाद उनका विवाह माता तुलसी (शालिग्राम रूप में) से क्यों कराया जाता है? इस पावन परंपरा के पीछे सती वृंदा के अटूट पतिव्रत धर्म और एक अनोखे श्राप की अद्भुत कथा छिपी है। आइए, देवउठनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर पढ़ते हैं तुलसी विवाह की यह संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसे पढ़े या सुने बिना इस दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है।

कौन थीं माता तुलसी? राक्षस कुल में हुआ था जन्म

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, यहां तक कि देवता भी उससे परास्त हो चुके थे। जालंधर की अजेय शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म था।

वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। उनके सतीत्व के तेज के कारण कोई भी देवता या स्वयं त्रिदेव भी युद्ध में जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे।

भगवान विष्णु ने क्यों रची माया?

जब जालंधर के अत्याचार सीमा से बाहर हो गए, तो सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड है, तब तक जालंधर का वध असंभव है।

लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझकर सेवा में लग गईं। जैसे ही वृंदा ने परपुरुष (जालंधर रूपी भगवान विष्णु) का स्पर्श किया, उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्धभूमि में लड़ रहे जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गईं और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया।

वृंदा का श्राप और शालिग्राम अवतार की कथा

जब जालंधर का कटा हुआ सिर महल के आंगन में आकर गिरा, तो वृंदा को इस छल का आभास हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए।

अपने आराध्य को इस रूप में देखकर वृंदा का हृदय टूट गया। उन्होंने दुख और क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा— "हे प्रभु! आपने मेरे साथ एक पाषाण (पत्थर) जैसा व्यवहार किया है, इसलिए आप भी पत्थर के हो जाएं।"

भक्त के वचनों का मान रखते हुए भगवान विष्णु तुरंत एक काले पत्थर में परिवर्तित हो गए, जिन्हें आज 'शालिग्राम' के रूप में पूजा जाता है। श्रीहरि के पत्थर बनते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी और सभी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की विनती की।

ऐसे हुआ तुलसी और शालिग्राम का दिव्य विवाह

देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन अपने पति के वियोग में वे वहीं सती हो गईं। मान्यता है कि वृंदा की भस्म (राख) से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने 'तुलसी' नाम दिया।

तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि— "हे वृंदा! तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवउठनी एकादशी) के दिन मेरा शालिग्राम स्वरूप और तुम्हारा तुलसी स्वरूप विवाह के पवित्र बंधन में बंधेगा। जो भी भक्त इस दिन हमारा विवाह कराएगा या यह कथा पढ़ेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और बिना तुलसी दल के मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा।"

देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व

शास्त्रों के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप सजाकर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधि-विधान से विवाह कराने पर कन्यादान के समान महापुण्य प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और धर्म की मर्यादा के आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है।