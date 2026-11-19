Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर जरूर जपें मां तुलसी के ये 8 चमत्कारी नाम, दूर होगी हर बाधा

Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ-साथ माता तुलसी की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन माता तुलसी के किन 8 नामों का जाप करना चाहिए...

कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी?

हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने के साथ जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है।

माता तुलसी के 8 पवित्र नाम और उनका धार्मिक महत्व

1. वृंदा

माता तुलसी का पहला नाम वृंदा है। पौराणिक कथाओं में वृंदा का विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता तुलसी अपने वृंदा स्वरूप में भगवान विष्णु की परम भक्त मानी जाती हैं। उनका यह नाम अटूट श्रद्धा, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी पर वृंदा नाम का स्मरण करने से मन में भक्ति भाव जागृत होने की मान्यता है।

2. वृंदावनी

माता तुलसी का दूसरा नाम वृंदावनी है। वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ी पवित्र भूमि है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता तुलसी का इस धाम से विशेष संबंध है। इसी वजह से उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। इस नाम का जाप भगवान श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव बढ़ाने वाला माना जाता है।

3. विश्वपावनी

विश्वपावनी नाम का अर्थ है पूरे संसार को पवित्र करने वाली। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के दर्शन और पूजन से वातावरण में सात्विकता आती है। इस नाम का स्मरण करते हुए भक्त अपने जीवन में शुद्ध विचारों और अच्छे कर्मों का संकल्प ले सकते हैं।

4. विश्वपूजिता

माता तुलसी का चौथा नाम विश्वपूजिता है। इसका अर्थ है ऐसी देवी जिनकी पूजा संसारभर में की जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी को घर-आंगन में स्थापित कर उनकी नियमित पूजा करने की परंपरा है। भगवान विष्णु की आराधना में भी तुलसी दल का विशेष महत्व है। इस नाम का जाप माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का माध्यम माना जाता है।

5. पुष्पसारा

पुष्पसारा माता तुलसी का पांचवां नाम है। इसका अर्थ फूलों का सार अथवा पुष्पों में श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित करने के साथ तुलसी दल चढ़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसी विशेष महिमा के कारण माता को पुष्पसारा कहा गया है।

6. नंदिनी

माता तुलसी का छठा नाम नंदिनी है। नंदिनी का अर्थ आनंद देने वाली होता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है, वहां सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस नाम का स्मरण जीवन में प्रसन्नता, संतोष और सकारात्मकता की कामना के साथ किया जाता है।

7. तुलसी

तुलसी नाम का अर्थ है ऐसी देवी जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की विशेष परंपरा है। देवउठनी एकादशी पर इस नाम का जाप करके भक्त माता तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं।

8. कृष्णजीवनी

माता तुलसी का आठवां नाम कृष्णजीवनी है। इसका भावार्थ भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और प्राणों के समान प्रिय होना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता तुलसी श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। यही वजह है कि उनकी पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। इस नाम का जाप भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और कृपा प्राप्त करने की कामना से किया जाता है।

देवउठनी एकादशी पर इस मंत्र से करें तुलसी के 8 नामों का जाप

देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करते समय तुलसी नामाष्टक का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसमें माता के आठों नाम एकसाथ आते हैं।

तुलसी नामाष्टक मंत्र

वृन्दां वृन्दावनीं विश्वपावनीं विश्वपूजिताम्।

पुष्पसारां नन्दिनीं च तुलसीं कृष्णजीवनीम्॥

इस मंत्र का जाप करते समय माता तुलसी के आठों स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि नियमित श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है।

देवउठनी एकादशी पर तुलसी के 8 नामों का क्यों है विशेष महत्व?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी को भगवान विष्णु की परम प्रिय माना गया है। यही वजह है कि विष्णु पूजा में तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी का स्थान विशेष माना जाता है।

तुलसी नामाष्टक में माता के आठ पवित्र नामों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नाम उनके अलग-अलग स्वरूप, गुण और धार्मिक महिमा को दर्शाता है। मान्यता है कि इन नामों का स्मरण करने से भक्त के मन में श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है।

देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्त अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

तुलसी के आठ नामों का जाप करने से मिलते हैं ये आध्यात्मिक लाभ

देवउठनी एकादशी पर तुलसी नामाष्टक का पाठ करने की परंपरा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि इस दिन माता तुलसी के नामों का स्मरण करने से भक्त को विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

जीवन में सकारात्मकता

माता तुलसी के नामों का जाप मन में अच्छे विचार और सकारात्मक भाव विकसित करने वाला माना जाता है।

भगवान विष्णु की कृपा

तुलसी को श्रीहरि की प्रिय माना गया है। इसलिए उनकी पूजा और नाम स्मरण को भगवान विष्णु की आराधना का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

परिवार में सुख-शांति

धार्मिक मान्यता के अनुसार नियमित तुलसी पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

मनोकामनाओं की पूर्ति

भक्त तुलसी नामाष्टक का पाठ करके अपने परिवार की खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।

आध्यात्मिक उन्नति

माता के आठ नामों का अर्थ समझकर जाप करने से भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति का भाव विकसित होता है।