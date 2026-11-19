Tulsi Vivah 2026 Date: देवउठनी एकादशी, द्वादशी या कार्तिक पूर्णिमा- कब करें तुलसी विवाह? दूर करें हर कन्फ्यूजन

शास्त्रों और लोक परंपराओं के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। कुछ लोग एकादशी की शाम को, कुछ द्वादशी की शाम को और कुछ कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यह परंपरा निभाते हैं। साल 2026 की तिथियों के संदर्भ में तीनों प्रमुख दिनों का महत्व और परंपरा समझें।

1. देवउठनी एकादशी (20 नवंबर 2026):- मुख्य प्रारंभ:

इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। अधिकांश घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह का मुख्य उत्सव इसी दिन शाम (प्रदोष काल) में मनाया जाता है।

2. कार्तिक शुक्ल द्वादशी (21 नवंबर 2026):- सबसे शास्त्रसम्मत और प्रचलित दिन:

पद्म पुराण और कई धर्मग्रंथों में द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं:-

एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए अगले दिन यानी द्वादशी को उनका विवाह संपन्न कराया जाता है।

एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु अगले दिन (द्वादशी को) पारण करने के बाद विधि-विधान से तुलसी-शालिग्राम विवाह और उत्सव मनाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में द्वादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा सबसे अधिक प्रचलित है।

3. कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर 2026):- समापन का दिन:

यदि किसी कारणवश एकादशी या द्वादशी को विवाह न हो पाए, तो देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा (जिसे देव दीपावली भी कहते हैं) तक किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। कई क्षेत्रों में तुलसी विवाह का समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही होता है।

आप अपनी पारिवारिक परंपरा और सुविधा के अनुसार 20 नवंबर (एकादशी) या 21 नवंबर (द्वादशी) में से किसी भी दिन प्रदोष काल (शाम के समय) तुलसी विवाह कर सकते हैं; दोनों ही तिथियां अत्यंत शुभ हैं।