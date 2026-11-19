Dev Uthani Ekadashi 2026: देव उठनी एकादशी पर 5 या 11 कितने दीये जलाना होता है सबसे शुभ? जानें तुलसी के पास दीपक रखने का सही नियम

Tulsi vivah par kitne diye jalaye jate hai: चार महीने की लंबी योगनिद्रा के बाद जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागते हैं, तो धरती से लेकर देवलोक तक दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन दीपदान करने की सदियों पुरानी परंपरा है। शास्त्रों में दीयों की गिनती को लेकर कोई सख्त पाबंदी नहीं है, फिर भी लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ खास संख्या में दीये जलाना बेहद फलदायी माना गया है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 5, 11, 21, 51 या 108 दीये प्रज्वलित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा में मुख्य रूप से गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल हो और सबसे पहला दीया तुलसी जी के समक्ष रखा जाए।

देव उठनी एकादशी पर दीपदान की शुभ संख्या और उनके स्थान

5 दीये (पंचतत्व और वैवाहिक सुख के लिए):

अगर आप ज्यादा दीये जलाने में असमर्थ हैं, तो कम से कम 5 घी के दीये जरूर जलाएं। ये पांच दीये सृष्टि के पंचतत्वों और पंचदेवों (गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु) के प्रतीक हैं। खासतौर पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास 5 घी के दीपक जलाने से दांपत्य जीवन की अड़चनें दूर होती हैं, आपसी प्रेम बढ़ता है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है।

11 दीये (सबसे प्रचलित और सर्वोत्तम):

अधिकांश घरों में इस पावन पर्व पर 11 दीये जलाने का चलन है। इन्हें घर के अलग-अलग कोनों में रखना शुभ होता है—जैसे तुलसी के चौरे के पास 1 या 5 दीये, भगवान विष्णु व शालिग्राम जी की चौकी पर 1 दीया, मुख्य द्वार के दोनों तरफ 2 दीये, रसोईघर में 1 दीया, किसी नजदीकी मंदिर में 1 दीया और पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीया।

1 या 2 दीयों का विशेष महत्व:

घर के मंदिर में श्रीहरि के सामने और रात के समय रसोई में 1-1 दीपक जलाने से घर के अन्न-धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। वहीं, मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 2 दीये रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसके अलावा, पीपल के पेड़ के नीचे एक दीया जलाकर उसकी सात परिक्रमा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

7 दीये: कई जगहों पर 7 दीये जलाने की भी रीत है, जो सप्ताह के सात दिनों और सात लोकों की मंगलकामना को दर्शाते हैं।

चारमुखी और 11 बत्तियों वाला दीपक:

भगवान विष्णु की आरती या पूजा के दौरान चारमुखी दीया जलाना चारों दिशाओं से सुख-समृद्धि लेकर आता है। वहीं, मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे 11 बत्तियों वाला एक बड़ा दीपक जलाना भी बेहद शुभ माना जाता है।

11,000 दीये (महापुण्य का संकल्प):

जो श्रद्धालु आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे कार्तिक मास के महात्म्य के अनुसार इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी के घाट पर 11,000 दीयों का दीपदान भी करते हैं, जिसे महापुण्य देने वाला कार्य कहा गया है।

अंततः, दीयों की गिनती से कहीं अधिक मायने आपकी सच्ची श्रद्धा और पवित्र भाव रखते हैं। अपनी सुविधा और सामर्थ्य के हिसाब से आप 5, 7 या 11 दीये चुन सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि तेल या घी शुद्ध हो। चूंकि इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है और तुलसी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, इसलिए तुलसी के पास एक दीपक जलाना इस पूजा का सबसे अनिवार्य हिस्सा है।