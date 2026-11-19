Dev Uthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर कर लें ये 5 अचूक उपाय, पितृदोष से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति

Pitra Dosh Upay: जीवन में लगातार मेहनत के बावजूद तरक्की रुक जाना, घर में अकारण कलह रहना या बनते कामों का बिगड़ जाना अक्सर कुंडली में मौजूद पितृदोष के संकेत होते हैं। हिंदू धर्म में पितरों की नाराजगी दूर करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को अत्यंत फलदायी माना गया है। साल 2026 में 20 नवंबर को मनाई जाने वाली इस एकादशी पर चार महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जागते हैं, जिससे सृष्टि में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार, इस पावन तिथि पर किए गए कुछ विशेष और सरल उपाय न केवल श्रीहरि की कृपा दिलाते हैं, बल्कि पितृदोष से भी मुक्ति दिलाकर जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले पितृदोष शांति के 5 अचूक उपाय।

पीपल के वृक्ष पर जल और दीपदान:

देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि पीपल में पितरों और भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं।

दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक:

हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। देवउठनी एकादशी की शाम घर की दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों या तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ: एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार, गीता के पाठ से भटकती हुई आत्माओं को सद्गति मिलती है।

काले तिल और अन्न का दान:

इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, गुड़, पीले वस्त्र, चावल या मौसमी फलों का दान करें। एकादशी पर पितरों के निमित्त किया गया दान सीधे उन तक पहुंचता है और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

गाय और कौवे को भोजन कराएं:

देवउठनी एकादशी के दिन पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। साथ ही पक्षियों या कौवों के लिए छत पर दाना-पानी रखें। यह सरल उपाय हर तरह के पितृ ऋण और रुके हुए कार्यों की बाधा को दूर करता है।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सामान्य धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों पर आधारित है।