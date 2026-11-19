Khatu Shyam Birthday 2026: कैसे स्थापित हुआ खाटू श्याम जी का चमत्कारी धाम? जन्मदिन पर जानें यह अनसुनी कहानी

Baba Khatu Shyam Dham: राजस्थान के सीकर जिले की पावन धरा पर विराजमान खाटू श्याम जी केवल एक आराध्य देव नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का जीवंत प्रतीक हैं। 'हारे का सहारा' के रूप में विख्यात बाबा श्याम के दरबार की महिमा अपरंपार है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बाबा का जन्मोत्सव (अवतरण दिवस) अत्यंत भव्यता और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव (अवतरण दिवस) पर उनके चमत्‍कारी धाम से जुड़ी अनसुनी कहानी के बारे में विस्‍तार से...

द्वापर युग में महावीर बर्बरीक और उनकी अद्भुत शक्तियां

बाबा श्याम के प्राकट्य की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। पूर्व जन्म में वे पांडव पुत्र महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा नागकन्या अहिलावती के पराक्रमी पुत्र बर्बरीक थे। बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी बर्बरीक ने भगवान शिव और माता जगदंबा की कठोर तपस्या कर तीन ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जो पलभर में संपूर्ण सृष्टि या किसी भी विशाल सेना को ध्वस्त करने का सामर्थ्य रखते थे। अपनी माता को दिए वचन के अनुसार, उन्होंने आजीवन निर्बल और युद्ध में पराजित होने वाले पक्ष का साथ देने का कठोर संकल्प लिया था।

धर्म की रक्षा और शीश का महादान

कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के समय जब बर्बरीक युद्धभूमि की ओर अग्रसर हुए, तो सर्वज्ञाता भगवान श्रीकृष्ण ने भविष्य की स्थिति को भांप लिया। श्रीकृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा के कारण वे हारती हुई कौरव सेना का साथ देंगे, जिससे धर्म और पांडवों की पराजय निश्चित हो जाएगी।

श्रीकृष्ण की लीला

भगवान श्रीकृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर मार्ग में बर्बरीक को रोका और उनकी परीक्षा लेते हुए दान में उनका शीश मांग लिया।

अद्वितीय त्याग

बर्बरीक ने जब ब्राह्मण के वास्तविक विराट स्वरूप के दर्शन किए, तो बिना किसी संकोच के फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया।

कलियुग का वरदान

इस अभूतपूर्व त्याग से द्रवित होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया- हे बर्बरीक! कलियुग में तुम मेरे ही स्वरूप और नाम 'श्याम' से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारी शरण में आएगा, उसके समस्त संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात श्रीकृष्ण ने उनके दिव्य शीश को एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध का अवलोकन किया।

कलियुग का चमत्कार: धरती से शीश का प्राकट्य

महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कालचक्र के प्रवाह में बर्बरीक का वह दिव्य शीश रूपवती नदी की धारा में बहते हुए राजस्थान के खाटू ग्राम की भूमि में समाहित हो गया। सदियों तक यह पावन धरोहर धरती के गर्भ में छिपी रही, किंतु कलियुग में एक अलौकिक घटना ने पुनः इसकी महिमा को उजागर किया।

गाय का अद्भुत आचरण

खाटू गांव में एक गाय प्रतिदिन चरने के बाद एक विशेष स्थान पर जाकर ठहर जाती थी और बिना किसी प्रयास के उसके थनों से स्वतः ही दूध की धार धरती पर प्रवाहित होने लगती थी।

दिव्य दर्शन

जब ग्वाले और ग्रामवासियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा, तो कौतूहलवश उस स्थान की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान भूमि के भीतर से बाबा श्याम का वही तेजस्वी शीश प्रकट हुआ, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया।

पावन श्याम कुंड

जिस स्थान पर खुदाई के दौरान बाबा का शीश प्राप्त हुआ था, वहां आज पवित्र 'श्याम कुंड' स्थित है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस कुंड के पावन जल में स्नान करने से न केवल समस्त पापों का क्षय होता है, बल्कि असाध्य शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है।

भव्य मंदिर का निर्माण और श्याम कुंड की महिमा

जिस समय यह चमत्कार घटित हुआ, उस दौर में खाटू क्षेत्र पर राजा रूपसिंह चौहान का शासन था। बाबा श्याम ने स्वयं राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उस पवित्र स्थल पर मंदिर निर्माण करवाने और विधिवत रूप से शीश की प्राण-प्रतिष्ठा करने का आदेश दिया।

बाद में स्वप्न के आदेश का पालन करते हुए राजा रूपसिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने विक्रम संवत 1084 (सन् 1027 ईस्वी) में भव्य मंदिर की नींव रखी और देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर बाबा के शीश को गर्भगृह में विराजमान किया।