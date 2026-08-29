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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (12:07 IST)

Gen-Z: हारे का सहारा से कीर्तन जैम तक: खाटू श्याम और जगन्नाथ जी के प्यार में क्यों पागल है Gen Z?

gen Z jai jagannath khatu shyam
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:11 IST)
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आज की जनरेशन-जी (Gen Z) को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वे धर्म और पूजा-पाठ से दूर हो रहे हैं लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जेन-जी धार्मिक कर्मकांडों से भले ही दूरी बना रही हो, लेकिन आध्यात्मिकता (Spirituality) से उनका जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा और व्यावहारिक हो गया है। श्रीकृष्ण के साथ-साथ अब खाटू श्याम जी और भगवान जगन्नाथ युवाओं के नए ‘सोल कनेक्ट’ (Soul Connect) बन चुके हैं।
 

1. खाटू श्याम जी: जब डिप्रेशन और असफलता में चाहिए 'हारे का सहारा'

करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स और जिंदगी की अनिश्चितता से जूझ रही इस पीढ़ी के लिए खाटू श्याम जी का नाम एक थेरेपी की तरह काम करता है।
नो-जजमेंट ज़ोन: जेन-जी खाटू श्याम को ऐसे भगवान के रूप में देखती है जो उनकी नाकामियों पर उन्हें जज नहीं करते, बल्कि 'हारे का सहारा' बनकर संभालते हैं।
डिजिटल भक्ति: इंस्टाग्राम रील्स और स्पोटिफाई (Spotify) पर खाटू श्याम के भजन युवाओं की प्ले-लिस्ट का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
 

2. भगवान जगन्नाथ: जहां भगवान भी लगते हैं इंसानों जैसे 'कूल'

भगवान जगन्नाथ की संस्कृति जेन-जी की आधुनिक सोच (Inclusivity & Equality) से पूरी तरह मेल खाती है।
इंसानी अंदाज़: जगन्नाथ जी को बुखार आता है, वे दवा लेते हैं, नीम की लकड़ी की मूर्तियों में उनका दिल धड़कता है और वे रथ पर बैठकर जनता के बीच आते हैं। भगवान का यह 'ह्यूमन टच' युवाओं को बेहद आकर्षित करता है।
सब बराबर हैं: यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा। मंदिर में महाप्रसाद का एक साथ बैठकर खाया जाना जेन-जी के 'इक्वलिटी' वाले माइंडसेट को सीधा टच करता है।
 

3. 'भजन क्लबिंग' और रील्स का दौर

वीकेंड्स पर नाइटक्लब्स जाने की जगह अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में युवा 'भजन क्लबिंग' या 'कीर्तन जैम्स' आयोजित कर रहे हैं। गिटार, ड्रम्स और मॉडर्न बीट्स पर 'हरे कृष्णा' और 'श्याम तेरी बंसी' पर झूमना अब जेन-जी का नया स्ट्रेस-बस्टर (Stress Buster) बन गया है।
 

टेकअवे (Takeaway):

जेन-जी ने साबित कर दिया है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए डराने वाले नियमों या पुरानी बंदिशों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सच्चा प्रेम, सुकून और अपनापन मिलता है, युवा वहीं अपनी आस्था ढूँढ लेते हैं।
 
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