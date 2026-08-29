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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (11:53 IST)

Gen Z And Krishna: जेन-जी का क्या है श्रीकृष्ण से कनेक्शन?

Gen Z Shri krishna
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:57 IST)
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आज की जेन-जी (Gen Z) पीढ़ी पारंपरिक नियमों या कठोर कर्मकांडों से दूर रहकर आध्यात्मिकता को अपने जीवन से जोड़ने के नए तरीके खोज रही है, और इस सफर में उनका सबसे गहरा संबंध श्रीकृष्ण से बन रहा है। जनरेशन-जी का श्रीकृष्ण के साथ यह अनूठा कनेक्शन कई प्रमुख कारणों पर टिका है।
 

मित्र और मार्गदर्शक के रूप में छवि:

जेन-जी ईश्वर को किसी डराने वाले नियम-निर्माता के रूप में देखने के बजाय एक 'सखा' या 'मेंटोर' (Mentor) के रूप में देखती है। श्रीकृष्ण का चरित्र बिल्कुल ऐसा ही है- जो दोस्त भी हैं, मार्गदर्शक भी और कठिन परिस्थितियों में समाधान देने वाले भी।
 

मेंटल हेल्थ और भगवद्गीता:

चिंता (Anxiety), करियर के दबाव और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से जूझ रही इस पीढ़ी के लिए भगवद्गीता एक आधुनिक साइकोलॉजी गाइड की तरह काम करती है। 'कर्म करो, फल की चिंता मत करो' का विचार उन्हें असफलता और ओवरथिंकिंग के तनाव से मुक्त करता है।
 

भजन क्लबिंग और कर्टन जाम (Kirtan Jams):

युवा अब भक्ति को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं। शराब या नाइटक्लब पार्टीज़ के बजाय वे 'भजन क्लबिंग' या 'कीर्तन जेम्स' की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ आधुनिक बीट्स के साथ 'हरे कृष्णा' और 'राधे-राधे' के मंत्रों पर तनावमुक्त होकर थिरका जाता है।
 

स्वीकार्यता और स्वतंत्रता (Non-Judgmental Nature):

श्रीकृष्ण प्रेम, कला, संगीत और जीवन जीने की आजादी के प्रतीक हैं। वे किसी पर कठोर नियम नहीं थोपते। जेन-जी को उनका यही प्रगतिशील और सहज रूप सबसे ज्यादा आकर्षित करता है।
 

खाटू श्याम जी (हारे का सहारा)

इमोशनल कनेक्ट: जेन-जी में डिप्रेशन, लोनलीनेस (अकेलापन) और करियर के उतार-चढ़ाव बहुत आम हैं। खाटू श्याम जी को 'हारे का सहारा' कहा जाता है। युवा उन्हें एक ऐसे साथी के रूप में देखते हैं जो बिना किसी जजमेंट के उनकी असफलता और दर्द को सुनता है।
 
सोशल मीडिया ट्रेंड्स: इंस्टाग्राम रील्स पर "हारे के सहारे श्याम बाबा हमारे" और खाटू श्याम मंदिर के भव्य भजनों के ट्रेंड्स ने युवाओं में रीच और उत्सुकता दोनों बहुत बढ़ाई है।
 

भगवान जगन्नाथ (समानता और जीवंतता का प्रतीक)

कोई भेद-भाव नहीं: जगन्नाथ संस्कृति में कोई जात-पात या छोटा-बड़ा नहीं होता। मंदिर की रसोई का महाप्रसाद सभी एक साथ बैठकर खाते हैं। जेन-जी की 'इक्वलिटी' (समानता) और 'इन्क्लूसिविटी' की सोच इससे सीधे मेल खाती है।
 
इंसानी रूप (Humanoid Nature): जगन्नाथ जी को भगवान से ज्यादा एक जीवित इंसान की तरह पूजा जाता है- उन्हें बुखार आता है, वे आराम करते हैं, स्नान करते हैं और रथ पर घूमते हैं। युवाओं को भक्ति का यह सहज और व्यावहारिक अंदाज़ बहुत पसंद आता है।
 
संक्षेप में कहें तो, जेन-जी ऐसे देव-रूपों की तरफ खिंची चली जा रही है जहाँ डर या सख्त नियम नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन, सुकून और समानता का भाव मिले।
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