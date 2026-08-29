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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (11:25 IST)

बुध का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर: अगले कुछ दिन बेहद भारी, इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

budh in purva phalguni nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:25 IST)
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बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 29 अगस्त 2026 (शनिवार) को दोपहर 12:58 बजे सिंह राशि में रहते हुए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सुख, वैभव, सौंदर्य और कला के प्रतीक 'शुक्र देव' हैं। बुध का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश 3 राशियों के लिए वित्तीय और मान-सम्मान के लिहाज से उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है।
 

1. सिंह राशि (Leo)

यह गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। अत्यधिक आत्मविश्वास या वाणी में कठोरता के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं।  लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी को पैसा उधार देने से बचें और वरिष्ठ लोगों के साथ संवाद में संयम बरतें।

2. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के स्वामी बुध आपके द्वादश भाव (व्यय, विदेश और मोक्ष) में गोचर करेंगे। इस अवधि में अंतरराज्जीय या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा अनुबंध या विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है। हालांकि, किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और आर्थिक लेन-देन में सतर्कता बरतें। यह समय आपके लिए सतर्कता से आगे बढ़ने का है।
 

3. मकर राशि (Capricorn)

अष्टम भाव में यह गोचर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ा सकता है। त्वचा या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। फिजूलखर्च पर लगाम लगाएं। किसी भी प्रकार के नए निवेश या यात्रा के दौरान सतर्क रहें।

अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय

गणेश पूजा: प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
दान: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या साबुत मूँग की दाल का दान करें।
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