Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 20 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 20 नवंबर 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज देवउठनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

आज का यह पर्व भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने की धार्मिक मान्यता से जुड़ा है।

आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, तुलसी पूजन और दान-पुण्य किया जाता है।

आज से विवाह, गृह प्रवेश सहित दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: कार्तिक शुक्‍ल एकादशी

पक्ष: कार्तिक शुक्‍ल

मास: कार्तिक (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 2048

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्व भाद्रपद सुबह 06:56 तक, तत्‍पश्‍चात उत्तर भाद्रपद।

योग: वज्र प्रात: 04:56 से 21 नवंबर तक।

करण: गर सुबह 07:15 तक, तत्‍पश्‍चात वणिज।

चन्द्र राशि: मीन राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: पंचक जारी है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 से 02:35 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:01 से 05:54 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 02:46 से शाम 04:06 तक।

गुलिक काल: सुबह 08:07 से 09:27 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!