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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (17:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Today 06 November Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (10:29 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 06 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

शुक्रवार, 06 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
आज धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है।
आज आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि, धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाएगी।
आज सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, नए वस्त्र, वाहन खरीदना अत्यंत शुभ व फलदायी माना जाता है।
आज के दिन यम दीपदान किया जाता है। मुख्य द्वार के बाहर चौमुखा दीपक जलाया जाता है।
आज शुक्र प्रदोष व्रत का भी पावन संयोग बन रहा है। आज के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा।
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार
तिथि: कार्तिक कृष्‍ण द्वादशी
पक्ष: कार्तिक पक्ष
मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: हस्त प्रात: 04:43 से 7 नवंबर तक।
योग: विष्कम्भ प्रात: 04:10 से 7 नवंबर तक।
करण: तैतिल सुबह 10:30 तक, तत्‍पश्‍चात चित्रा। 
चन्द्र राशि: कन्या राशि में।
सूर्य राशि: तुला राशि में।
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:38 तक। 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:52 से 05:44 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 10:43 से दोपहर 12:05 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 02:49 से शाम 04:11 तक।
गुलिक काल: सुबह 07:59 से 09:21 तक।      
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले शीशे (दर्पण) में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही/सौंफ खाएं, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।

भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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