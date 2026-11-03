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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Tuesday, 3 November 2026 (14:22 IST)

धनतेरस पर बन रहा है दुर्लभ शुभ योग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

Dhanteras Blessings and Auspicious Zodiac AI
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (14:28 IST)
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06 नवंबर 2026 को त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। 06 अंक शुक्र का अंक है और इस दिन शुक्रवार भी है। शुक्रवार की देवी लक्ष्मी हैं जो कि धन की देवी हैं।  06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन धनतेरस पर कई अत्यंत शुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो खरीदारी, निवेश और लक्ष्मी-धन्वंतरि पूजा के लिए बहुत फलदायी माने जाते हैं:-
शुक्रवार का शुभ संयोग: धनतेरस का पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार स्वयं धन, वैभव, सौंदर्य और देवी लक्ष्मी का कारक दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन धनतेरस आने से महालक्ष्मी की कृपा और धन वृद्धि का विशेष योग बनता है।
हस्त नक्षत्र का प्रभाव: इस दिन शुभ फल देने वाला हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र में खरीदारी, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन या संपत्ति का लेन-देन करना बेहद शुभ और चिरस्थायी समृद्धि देने वाला माना जाता है।
त्रिपुष्कर/सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव: दिन की त्रयोदशी तिथि (सुबह 10:31 बजे के बाद) से खरीदारी के लिए विशेष शुभ योग बन रहे हैं।
खरीदारी और पूजन के इस महासंयोग के साथ-साथ यह धनतेरस 5 विशेष राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली और धन-समृद्धि देने वाला सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कि कौन-सी हैं वे 5 राशियाँ और उन्हें इस दिन क्या विशेष लाभ मिलेंगे:-
 

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, और धनतेरस पर शुक्रवार तथा स्थिर वृषभ लग्न का योग आपके लिए वरदान समान है।
आर्थिक लाभ: इस दिन सोने-चांदी के आभूषण या वाहन की खरीदारी करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
पारिवारिक जीवन: माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से घर में सुख-शांति और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

2. कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि के जातकों के लिए हस्त नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का यह संयोग अत्यंत फलदायी रहेगा।
करियर व व्यापार: व्यापार में नए सौदे फाइनल हो सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं।
विशेष फल: इस दिन तांबे के बर्तन या नई संपत्ति का लेन-देन आपके भाग्य को और मजबूत करेगा।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सूर्य के प्रभाव वाली सिंह राशि के जातकों के लिए इस धनतेरस पर आय के नए स्रोत खुलने के मजबूत योग बन रहे हैं।
आर्थिक मजबूती: लंबे समय से चल रही आर्थिक तंगी या रुकावटें समाप्त होंगी। शेयर बाजार या नए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
मान-सम्मान: कार्यक्षेत्र और समाज में आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।
 

4. तुला राशि (Libra)

शुक्र की दूसरी राशि तुला के लिए यह दिन धन और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है।
निवेश से लाभ: यदि आप नया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह दिन सबसे उत्तम रहेगा।
लक्ष्मी कृपा: महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलने से व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा और संचित धन में वृद्धि होगी।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि के जातकों के लिए धनतेरस का यह दुर्लभ संयोग किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है।
भाग्य का साथ: त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा निवेश भविष्य में कई गुना होकर वापस मिलेगा।
सुख-समृद्धि: परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव दूर होगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
 

धनतेरस 2026: पूजन और खरीदारी के विशेष शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त (खरीदारी का सबसे अबूझ मुहूर्त): दोपहर 11:43 AM से 12:26 PM तक।
चौघड़िया मुहूर्त:
दोपहर की खरीदारी (अमृत): 12:04 PM से 01:26 PM
शाम की खरीदारी (शुभ): 04:10 PM से 05:32 PM
प्रदोष काल व स्थिर वृषभ लग्न (लक्ष्मी-धन्वंतरि पूजन): शाम 06:02 PM से रात 07:58 PM तक।
 
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