सिंह राशि में मंगल का महागोचर: क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है या बढ़ेगा तनाव? जानें सभी 12 राशियों का हाल

12 नवंबर 2026 की रात (08:46 बजे) ज्योतिषीय पटल पर एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली अग्नि तत्व की सिंह राशि में कदम रखने वाले हैं। सिंह का राजसी और निडर स्वभाव जब मंगल की आक्रामक ऊर्जा से मिलेगा, तो 12 राशियों के जीवन में एक अनोखी हलचल देखने को मिलेगी। जानिए किस राशि के हिस्से में क्या आएगा।

1. मेष राशि:

जीवन की दिशा: यह गोचर आपके जीवन को एक नया मोड़ देगा। आप जोखिम भरे निर्णय लेने में संकोच नहीं करेंगे, और किस्मत भी अधिकांश मामलों में आपका साथ देगी।

करियर व व्यापार: काम में असंतोष और सराहना में देरी की स्थिति बन सकती है। कारोबारियों को प्रतिस्पर्धियों की चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी।

वित्त व संबंध: धन आगमन तेज रहेगा, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ेंगे। रिश्तों में अहंकार को हावी न होने दें; शांति से बातचीत ही रिश्तों को बचाएगी।

2. वृषभ राशि:

जीवन की दिशा: पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक शांति पर इस गोचर का सीधा असर पड़ेगा।

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ेगा। नई नौकरी तलाश रहे जातकों को थोड़ा इंतजार और संघर्ष करना पड़ सकता है।

वित्त व संबंध: जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद और पारिवारिक खर्च आर्थिक तनाव बढ़ा सकते हैं। दांपत्य जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

3. मिथुन राशि:

जीवन की दिशा: आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। यात्राओं और साहस से आपको अभूतपूर्व लाभ मिलने की संभावना है।

करियर व व्यापार: विदेश से जुड़े अवसरों या आउटसोर्सिंग के काम में बड़ा मुनाफा होगा। नए सौदे मिलेंगे जो भविष्य का आधार बनेंगे।

वित्त व संबंध: आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, जिससे बचत में इजाफा होगा। प्रेम जीवन में परिपक्वता आएगी और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी।

4. कर्क राशि:

जीवन की दिशा: आपका सारा ध्यान परिवार के विस्तार और धन-संपत्ति बढ़ाने पर रहेगा।

करियर व व्यापार: कार्यस्थल पर स्थिरता रहेगी। आपकी मेहनत की बदौलत पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए विस्तार का समय है।

वित्त व संबंध: आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च भी होगा। घर में मांगलिक कार्य आयोजित हो सकते हैं, जिससे खुशहाली बनी रहेगी।

5. सिंह राशि:

जीवन की दिशा: मंगल का आपकी ही राशि में आना आपको एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनाएगा। आप अपने प्रभाव से दूसरों को आकर्षित करेंगे।

करियर व व्यापार: विदेश या ऑनसाइट अवसरों से करियर में बड़ी छलांग लगेगी। व्यापार में नए ग्राहकों के जुड़ने से लगातार मुनाफा होता रहेगा।

वित्त व संबंध: धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे। जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे तथा पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

6. कन्या राशि:

जीवन की दिशा: जीवन के इस दौर में आपको थोड़ा संभलकर चलने और संयम बनाए रखने की जरूरत होगी।

करियर व व्यापार: कार्यस्थल पर तनाव या अस्थिरता रह सकती है। व्यापार में किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचें, अन्यथा नुकसान की आशंका है।

वित्त व संबंध: अनावश्यक खर्चों के कारण कर्ज लेने जैसी स्थिति आ सकती है। संवादहीनता के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

7. तुला राशि:

जीवन की दिशा: यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे को बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा।

करियर व व्यापार: दफ्तर में आपकी कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी खुश रहेंगे। नई रणनीतियों के साथ नए क्षेत्रों में व्यापार शुरू करने के लिए समय उत्तम है।

वित्त व संबंध: वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और समझ बेहतरीन रहेगी, जिससे जीवन में सकारात्मकता आएगी।

8. वृश्चिक राशि:

जीवन की दिशा: आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी और आप अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

करियर व व्यापार: सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। व्यापार में साख बढ़ेगी और नए क्षेत्रों में विस्तार होगा।

वित्त व संबंध: आय और बचत दोनों का संतुलन शानदार रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

9. धनु राशि:

जीवन की दिशा: मिले-जुले परिणामों के बीच आपका दृष्टिकोण अधिक परिपक्व और सकारात्मक होगा।

करियर व व्यापार: विदेशी संपर्कों से करियर और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी।

वित्त व संबंध: धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ गरिमापूर्ण और मधुर संबंध बने रहेंगे।

10. मकर राशि:

जीवन की दिशा: मेहनत के अनुरूप तुरंत परिणाम न मिलने से मन में थोड़ी निराशा हो सकती है। यह समय रणनीति बदलने का है।

करियर व व्यापार: कार्यस्थल और व्यापार में स्थिति को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। किसी बड़े बदलाव से फिलहाल बचें।

वित्त व संबंध: अचानक पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। आपसी अहंकार के कारण रिश्तों में खिंचाव संभव है।

11. कुंभ राशि:

जीवन की दिशा: आपके संपर्क दायरे का विस्तार होगा और लंबी यात्राएं सफलता का माध्यम बनेंगी।

करियर व व्यापार: उच्च पद मिलने और विदेश से जुड़कर काम करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। साझेदारी के व्यवसाय में भारी मुनाफा होगा।

वित्त व संबंध: संपत्ति और बचत दोनों में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी सहयोग बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

12. मीन राशि:

जीवन की दिशा: संघर्ष के बाद सफलता का योग है। सेवा भाव बढ़ेगा और आप चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे।

करियर व व्यापार: नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग हैं। प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर आप बाजार में अपनी धाक जमाएंगे।

वित्त व संबंध: धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, हालांकि कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण खर्च भी बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में ईमानदारी और प्रगाढ़ता रहेगी।