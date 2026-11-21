घर में कहां रखें मनी प्लांट? जानिए वास्तु का सही नियम

Where should you keep a money plant at home : आजकल ज्यादातर घरों में मनी प्लांट देखने को मिल जाता है। कोई इसे घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाता है, तो कोई सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली की कामना से इसे अपने घर में जगह देता है। वास्तु शास्त्र में भी मनी प्लांट को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इस पौधे को सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में मनी प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए इससे जुड़े वास्तु नियम और जरूरी बातें...

मनी प्लांट लगाने के लिए कौनसी दिशा मानी जाती है सबसे शुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण को सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है। वहीं इसके अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश माने जाते हैं।

वास्तु मान्यताओं के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इसे आर्थिक उन्नति और सकारात्मकता से भी जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि घर में मनी प्लांट लगाते समय इस दिशा को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है।

इस दिशा में भूलकर भी न रखें मनी प्लांट

मनी प्लांट लगाते समय जितना ध्यान शुभ दिशा का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन दिशाओं से बचना भी है, जिन्हें वास्तु में इसके लिए अनुकूल नहीं माना गया है।

वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा को देवी-देवताओं और आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए यहां मनी प्लांट रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

घर के मुख्य दरवाजे पर मनी प्लांट रखना कितना सही?

कई लोग घर के मुख्य दरवाजे के आसपास मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं। इससे प्रवेश द्वार हराभरा और आकर्षक दिखाई देता है। वास्तु की मान्यताओं में भी घर के प्रवेश स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है।

अगर आप मुख्य दरवाजे के पास मनी प्लांट रखना चाहते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल सके। ध्यान रखें कि इसकी बेल दरवाजे के खुलने-बंद होने या लोगों के आने-जाने में बाधा न बने।

मनी प्लांट पानी में लगाना चाहिए या मिट्टी में?

मनी प्लांट की खासियत है कि इसे पानी और मिट्टी दोनों माध्यमों में आसानी से उगाया जा सकता है। यही वजह है कि लोग इसे अलग-अलग तरह के गमलों, कांच की बोतलों और सजावटी बर्तनों में लगाना पसंद करते हैं।

पानी में मनी प्लांट लगाने का तरीका

अगर आप मनी प्लांट को पानी में उगा रहे हैं, तो साफ कांच की बोतल या बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इतना पानी रखें कि पौधे की जड़ें डूबी रहें। पानी को नियमित रूप से बदलते रहें, ताकि उसमें गंदगी या दुर्गंध न आए।

मिट्टी में मनी प्लांट लगाने का तरीका

अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं, तो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं। पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोशनी मिलती रहे।