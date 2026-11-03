  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. dhanteras-yam-deepam-subh-muhurat-kab-kare-aur-mahatva
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (13:22 IST)

Dhanteras Yam Deepak 2026: धनतेरस पर यम दीपम का सही समय क्या है? जानें क्यों जलाया जाता है यह दीपक

yam dipak diwali
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (13:22 IST)
google-news
yama deepam date time: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन और समृद्धि के लिए कुबेर देव व माता लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए 'यम दीपदान' (यम दीपम) करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाने से घर के सदस्यों को दीर्घायु प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का संकट टलता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर यम दीपम का सही समय, सामग्री और पूरी पूजन विधि।
 
त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ- 06 नवंबर 2026 को 10:30 बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त- 07 नवंबर 2026 को 10:47 बजे
 

यम दीपदान का शुभ मुहूर्त: Dhanteras Yam Deepam Muhurat-

यम दीपदान हमेशा प्रदोष काल (सूर्यास्त के ठीक बाद का समय) में किया जाता है।
समय: धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद (लगभग 05:32 PM से 06:51 PM के बीच)।
ध्यान दें: यम का दीपक घर के सभी सदस्यों के आ जाने और शाम की मुख्य लक्ष्मी-कुबेर पूजा संपन्न होने के बाद जलाया जाता है।
 

यम दीपदान के लिए आवश्यक सामग्री: Yam Deepam Puja Samagri-

यम दीपदान के लिए किसी भारी-भरकम सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, इसे बहुत ही सादगी और श्रद्धा से किया जाता है:
चौमुखी दीया: मिट्टी या आटा (गेहूं के आटे से बना चार कोनों वाला दीपक सबसे उत्तम माना जाता है)।
बत्ती: रुई या कलावा (मौली) की 4 बत्तियां।
तेल: सरसों का तेल या तिल का तेल।
तिलक व अक्षत: रोली, हल्दी और साबुत चावल।
जल का पात्र: आचमनी या छोटे लोटे में शुद्ध जल।
सिक्का: 1 रुपये या 5 रुपये का एक सिक्का (दीपक में डालने के लिए)।
 

यम दीपम जलाने की सही विधि: Yam Deepam Puja Vidhi-

दीपक तैयार करें: आटे या मिट्टी के चौमुखी दीपक में सरसों का तेल भरें और चारों दिशाओं में बत्तियां लगाएं।
पूजा व रोली-अक्षत अर्पित करें: दीपक जलाने से पहले उसे घर के अंदर ही एक थाली में रखें। उस पर रोली, हल्दी, अक्षत छिड़कें और 1 सिक्का डालें।
दक्षिण दिशा का चयन: यमराज का संबंध दक्षिण दिशा से माना जाता है। इसलिए दीपक को घर के मुख्य द्वार (Main Gate) के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है।
दीपक की स्थापना: दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर न रखें। ज़मीन पर थोड़े से अक्षत, खील या गेंदे के फूल रखें और उसके ऊपर जलता हुआ चौमुखी दीपक स्थापित करें।
यमराज से प्रार्थना: दीपक स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें और यमदेव से प्रार्थना करें:-
"हे यमदेव! आप सूर्य पुत्र हैं और मृत्यु के देवता हैं। इस दीपदान को स्वीकार करें और हमारे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रखें तथा सभी को दीर्घायु प्रदान करें।"
जल आचमन: दीपक के चारों ओर थोड़ा सा जल छिड़कें (आचमन करें)।
 

यम दीपदान के समय ध्यान रखने योग्य जरूरी नियम: Yam Deepam Puja Niyam-

पीछे मुड़कर न देखें: यम का दीपक जलाने और रखने के बाद तुरंत घर के अंदर आ जाएं और मुड़कर पीछे न देखें।
घर का कोई सदस्य न देखे: जब आप दीपक रख रहे हों, तो ध्यान रखें कि परिवार का कोई अन्य सदस्य उस समय घर से बाहर न निकल रहा हो।
मुख्य द्वार बंद रखें: दीपक रखने के बाद घर का मुख्य द्वार कुछ समय के लिए बंद कर लें और अपने हाथ-पैर धो लें।
पुराना या खंडित दीया न लें: यदि आप मिट्टी का दीया ले रहे हैं, तो वह नया और कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
धनतेरस पर किया गया यह छोटा सा धार्मिक नियम आपके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और घर में सुख-शांति व निरोगी जीवन का वास सुनिश्चित करता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
श्री कुबेर चालीसा: Shri kubera chalisa

सिंह राशि में मंगल का महागोचर: क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है या बढ़ेगा तनाव? जानें सभी 12 राशियों का हाल

सिंह राशि में मंगल का महागोचर: क्या आपकी किस्मत चमकने वाली है या बढ़ेगा तनाव? जानें सभी 12 राशियों का हाल12 नवंबर 2026 की रात (08:46 बजे) ज्योतिषीय पटल पर एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य के प्रभुत्व वाली अग्नि तत्व की सिंह राशि में कदम रखने वाले हैं। सिंह का राजसी और निडर स्वभाव जब मंगल की आक्रामक ऊर्जा से मिलेगा, तो 12 राशियों के जीवन में एक अनोखी हलचल देखने को मिलेगी। जानिए किस राशि के हिस्से में क्या आएगा।

सूर्य का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बंपर लाभ

सूर्य का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बंपर लाभसूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य ऊर्जा, आत्मा, पिता, सम्मान और सफलता के कारक ग्रह हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन सूर्य देव स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। इस गोचर के चलते 6 राशियों को होगा लाभ।

Annual Numerology 2027 : मूलांक 5 वालों को मिलेंगे नए अवसर, किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी, जानें अंक भविष्यफल

Annual Numerology 2027 : मूलांक 5 वालों को मिलेंगे नए अवसर, किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी, जानें अंक भविष्यफलAnnual Numerology Forecast 2027: मूलांक 5 का स्वामी बुध माना जाता है, जो बुद्धि, संवाद, व्यापार, तर्क, अनुकूलन क्षमता और त्वरित निर्णय से जुड़ा है। वर्ष 2027 की 11/2 प्रवृत्ति इस मूलांक के जातकों के लिए संपर्कों की गुणवत्ता, बातचीत की स्पष्टता और विचारों को व्यावहारिक परिणामों में बदलने के महत्व को सामने ला सकती है। नई परिस्थितियों में शीघ्र ढलने की क्षमता आपकी विशेषता रहेगी, लेकिन निरंतर बदलाव के बीच एक दिशा बनाए रखना भी आवश्यक होगा। व्यापार, विपणन, बिक्री, संचार, मीडिया, तकनीक और ग्राहक-संपर्क से जुड़े क्षेत्रों में नई संभावनाएं बन सकती हैं।

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज 03 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफलToday 03 November horoscope in Hindi : आज 03 नवंबर, 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Surya Gochar 2026: सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर कैसा होगा असर

Surya Gochar 2026: सूर्य का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर कैसा होगा असरसूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य ऊर्जा, आत्मा, पिता, सम्मान और सफलता के कारक ग्रह हैं। 06 नवंबर 2026, शुक्रवार के दिन सूर्य देव स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे 20 नवंबर तक विराजमान रहेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय03 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

श्री कुबेर जी की आरती इमेज फॉर्मेट में: kuber devta ki aarti image

श्री कुबेर जी की आरती इमेज फॉर्मेट में: kuber devta ki aarti imageAarti shri kuber ji ki: कुबेर आरती 'ॐ जै यक्ष कुबेर हरे' यह आरती करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं। धनतेरस और दिवाली पर कुबेर देव के पूजन के पश्चात यह आरती करने से घर में सब शुभ तथा धन का आगमन होता है।

धनतेरस पर यह 5 चीजें लाएं, घर में आएंगी मां लक्ष्मी, हो जाएंगे मालामाल

धनतेरस पर यह 5 चीजें लाएं, घर में आएंगी मां लक्ष्मी, हो जाएंगे मालामालDhanteras ki shubha Kharidi: धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस शुभ दिन पर सही चीजें खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें जरूर घर लेकर आएं।

Diwali 2026 Puja Samagri List: धनतेरस से भाई दूज तक, 5 दिनों की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट यहाँ देखें

Diwali 2026 Puja Samagri List: धनतेरस से भाई दूज तक, 5 दिनों की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट यहाँ देखेंदिवाली का महापर्व पांच दिनों तक लगातार मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और पूजन विधान है। दिवाली पर्व 2026: पांच दिवसीय महाउत्सव की संपूर्ण पूजा सामग्री लिस्ट। इन सभी दिनों की पूजा सामग्री की सुव्यवस्थित सूची नीचे दी गई है: