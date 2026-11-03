Dhanteras Yam Deepak 2026: धनतेरस पर यम दीपम का सही समय क्या है? जानें क्यों जलाया जाता है यह दीपक

yama deepam date time: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस का त्योहार सिर्फ धन और समृद्धि के लिए कुबेर देव व माता लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए 'यम दीपदान' (यम दीपम) करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाने से घर के सदस्यों को दीर्घायु प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का संकट टलता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर यम दीपम का सही समय, सामग्री और पूरी पूजन विधि।

त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ- 06 नवंबर 2026 को 10:30 बजे

त्रयोदशी तिथि समाप्त- 07 नवंबर 2026 को 10:47 बजे

यम दीपदान का शुभ मुहूर्त: Dhanteras Yam Deepam Muhurat-

यम दीपदान हमेशा प्रदोष काल (सूर्यास्त के ठीक बाद का समय) में किया जाता है।

समय: धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद (लगभग 05:32 PM से 06:51 PM के बीच)।

ध्यान दें: यम का दीपक घर के सभी सदस्यों के आ जाने और शाम की मुख्य लक्ष्मी-कुबेर पूजा संपन्न होने के बाद जलाया जाता है।

यम दीपदान के लिए आवश्यक सामग्री: Yam Deepam Puja Samagri-

यम दीपदान के लिए किसी भारी-भरकम सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, इसे बहुत ही सादगी और श्रद्धा से किया जाता है:

चौमुखी दीया: मिट्टी या आटा (गेहूं के आटे से बना चार कोनों वाला दीपक सबसे उत्तम माना जाता है)।

बत्ती: रुई या कलावा (मौली) की 4 बत्तियां।

तेल: सरसों का तेल या तिल का तेल।

तिलक व अक्षत: रोली, हल्दी और साबुत चावल।

जल का पात्र: आचमनी या छोटे लोटे में शुद्ध जल।

सिक्का: 1 रुपये या 5 रुपये का एक सिक्का (दीपक में डालने के लिए)।

यम दीपम जलाने की सही विधि: Yam Deepam Puja Vidhi-

दीपक तैयार करें: आटे या मिट्टी के चौमुखी दीपक में सरसों का तेल भरें और चारों दिशाओं में बत्तियां लगाएं।

पूजा व रोली-अक्षत अर्पित करें: दीपक जलाने से पहले उसे घर के अंदर ही एक थाली में रखें। उस पर रोली, हल्दी, अक्षत छिड़कें और 1 सिक्का डालें।

दक्षिण दिशा का चयन: यमराज का संबंध दक्षिण दिशा से माना जाता है। इसलिए दीपक को घर के मुख्य द्वार (Main Gate) के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है।

दीपक की स्थापना: दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर न रखें। ज़मीन पर थोड़े से अक्षत, खील या गेंदे के फूल रखें और उसके ऊपर जलता हुआ चौमुखी दीपक स्थापित करें।

यमराज से प्रार्थना: दीपक स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें और यमदेव से प्रार्थना करें:-

"हे यमदेव! आप सूर्य पुत्र हैं और मृत्यु के देवता हैं। इस दीपदान को स्वीकार करें और हमारे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रखें तथा सभी को दीर्घायु प्रदान करें।"

जल आचमन: दीपक के चारों ओर थोड़ा सा जल छिड़कें (आचमन करें)।

यम दीपदान के समय ध्यान रखने योग्य जरूरी नियम: Yam Deepam Puja Niyam-

पीछे मुड़कर न देखें: यम का दीपक जलाने और रखने के बाद तुरंत घर के अंदर आ जाएं और मुड़कर पीछे न देखें।

घर का कोई सदस्य न देखे: जब आप दीपक रख रहे हों, तो ध्यान रखें कि परिवार का कोई अन्य सदस्य उस समय घर से बाहर न निकल रहा हो।

मुख्य द्वार बंद रखें: दीपक रखने के बाद घर का मुख्य द्वार कुछ समय के लिए बंद कर लें और अपने हाथ-पैर धो लें।

पुराना या खंडित दीया न लें: यदि आप मिट्टी का दीया ले रहे हैं, तो वह नया और कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।

धनतेरस पर किया गया यह छोटा सा धार्मिक नियम आपके परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और घर में सुख-शांति व निरोगी जीवन का वास सुनिश्चित करता है।