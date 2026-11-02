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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (16:13 IST)

धनतेरस पर यह 5 चीजें लाएं, घर में आएंगी मां लक्ष्मी, हो जाएंगे मालामाल

dhanteras shubh vastu
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:15 IST)
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Dhanteras ki shubha Kharidi: धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस शुभ दिन पर सही चीजें खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप भी इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो ये 5 चीजें जरूर घर लेकर आएं।
 

1. सिद्ध श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र

महत्व: धनतेरस के दिन तांबे या पीतल का सिद्ध श्रीयंत्र या कुबेर यंत्र लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
उपयोग: इसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखकर नियम से पूजा करने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती।
 

2. खड़ा धनिया (साबुत धनिया)

महत्व: धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना बेहद फलदायी माना जाता है। यह समृद्धि और आर्थिक वृद्धि का प्रतीक है।
उपयोग: पूजा के समय मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और दिवाली पूजन के बाद इसके कुछ बीज अपनी तिजोरी में रखें तथा बाकी गमले में बो दें।
 

3. नई झाड़ू

महत्व: झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है।
उपयोग: इस दिन विषम संख्या में (जैसे 1 या 3) झाड़ू खरीदें और दिवाली के दिन से इसका इस्तेमाल शुरू करें।
 

4. पीतल या तांबे के बर्तन

महत्व: भगवान धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में अमृत का कलश था। इसलिए धनतेरस पर धातु (विशेषकर पीतल या तांबा) के बर्तन खरीदना शुभ होता है।
सुझाव: बर्तन को घर लाते समय खाली न लाएं, उसमें थोड़ा सा अनाज, पानी या मिष्ठान डालकर ही प्रवेश कराएं।
 

5. गोमती चक्र और कौड़ियां

महत्व: मां लक्ष्मी को समुद्र से निकली चीजें अत्यंत प्रिय हैं। 11 गोमती चक्र और पीली कौड़ियां लाने से घर में स्थिरता और धन का संचय बढ़ता है।
उपयोग: दिवाली पूजन के समय इनकी पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रखें।
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