Kartik Purnima Upay 2026: मां लक्ष्मी की कृपा पाने का महापर्व है कार्तिक पूर्णिमा, जानें व्रत का महत्व और दीपदान के 5 चमत्कारी उपाय

हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा (जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है) को वर्ष की सबसे पवित्र और फलदायी तिथियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने काशी में दिवाली मनाई थी। इसके अतिरिक्त, इसी दिन भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अपना पहला अवतार (मत्स्यावतार) लिया था। इस पावन तिथि पर किया गया स्नान, दान और दीपदान सौ अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस बार यह पूर्णिमा 24 नवंबर 2026 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी।

कार्तिक पूर्णिमा व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति: शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों (विशेषकर गंगा) में स्नान करने से जीवन भर के जाने-अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मां लक्ष्मी का स्थायी वास: कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा की रात्रि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती।

चंद्रमा और शिव की कृपा: इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्र देव को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही, भगवान शिव की पूजा से सभी संकट टलते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा के 5 अचूक उपाय

1. दीपदान का महाउपाय (संकट मुक्ति और सुख-समृद्धि के लिए)

कार्तिक पूर्णिमा की शाम को किसी पवित्र नदी, तालाब या मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। यदि नदी पर जाना संभव न हो, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर, तुलसी के पौधे के पास और ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में गाय के घी के दीपक जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है।

2. तुलसी और शालिग्राम का पूजन (वैवाहिक और पारिवारिक सुख के लिए)

कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और रुके हुए मांगलिक कार्य पूरे होते हैं।

3. चंद्रमा को अर्घ्य (मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए)

पूर्णिमा की रात चंद्रोदय के समय एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत (साबुत चावल) और सफेद फूल डालकर चंद्र देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय "ॐ सों सोमाय नमः" मंत्र का जाप करें। यह उपाय मानसिक शांति देता है और आर्थिक स्थिरता लाता है।

4. पीपल के वृक्ष की पूजा (कर्ज से मुक्ति के लिए)

मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह पीपल की जड़ में मीठा जल (जल में थोड़ा दूध और चीनी मिलाकर) अर्पित करें और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और रुका हुआ धन वापस आने के योग बनते हैं।

5. गुप्त दान और अन्न-वस्त्र का दान (ग्रह दोष शांति के लिए)

इस दिन अपनी क्षमतानुसार चावल, दूध, सफेद वस्त्र, तिल या गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में करें। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान को 'अक्षय' (कभी नष्ट न होने वाला) बताया गया है, जिससे कुंडली के अशुभ ग्रह शांत होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है।